عربية ودولية

العالم الشرق الاوسط واالعرب شؤون اسرائيلية

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

اخترنا لكم

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | عربية ودولية | العالم | صورة رئيسة وزراء نيوزيلندا تضيء برج خليفة
المصنفة ايضاً في: العالم

صورة رئيسة وزراء نيوزيلندا تضيء برج خليفة

المجزرة التي بثت مباشرة عبر فيسبوك أثارت صدمة كبرى في نيوزيلندا وهو بلد معروف بتسامحه

آخر تحديث: منذ 2 من الساعات و 15 من الدقائق
المصدر: AFP
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 190
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
صورة رئيسة وزراء نيوزيلندا تضيء برج خليفة
رئيسة وزراء نيوزيلندا تعانق سيدة من أقارب احد ضحايا مجزرة كرايس تشيرتش (أ.ف.ب)

تعبيراً عن شكر دولة الإمارات العربية لطريقة تعامل رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن مع الاعتداء الذي أودى بحياة 50 مسلماً في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش،

 

أضيء برج خليفة في دبي ليل الجمعة بصورة لأرديرن وهي ترتدي الحجاب وتعانق سيدة. وكتب على الصورة كلمة "سلام" بالعربية والإنجليزية، على البرج الأعلى في العالم والذي يبلغ ارتفاعه 828 متراً.

وكتب حاكم دبي ورئيس الحكومة في الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على موقع تويتر "شيعت نيوزيلندا اليوم شهداء المسجدين.

 

 

وتعاملت حكومتها مع الأزمة بكل حكمة وكسبت رئيسة وزرائها احترام المليار ونصف المليار مسلم بتعاملها العاطفي الصادق مع الحادث الإرهابي الذي استهدف مشاعر جميع المسلمين. شكرا جاسيندا آرديرن".

وأثارت المجزرة التي بثها منفذها مباشرة عبر فيسبوك صدمة كبرى في نيوزيلندا وهو بلد معروف بتسامحه وبمستوى الجريمة المتدني فيه وحفاوته التقليلدية.

وبعد أسبوع بالتمام على الاعتداء، رُفع الآذان في أرجاء نيوزيلندا الجمعة في إجراء استثنائي ووقف الآلاف بينهم رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن والناجون المصابون دقيقتي صمت تكريماً للضحايا.

ولا تزال الجزيرة الصغيرة الهادئة مصدومة على وقع الاعتداء الدامي الذي نفّذه أسترالي عمره 28 عاما سعى لبث التفرقة الدينية من خلال اعتدائه.

المصدر: AFP

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)