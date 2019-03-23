صورة رئيسة وزراء نيوزيلندا تضيء برج خليفة

رئيسة وزراء نيوزيلندا تعانق سيدة من أقارب احد ضحايا مجزرة كرايس تشيرتش (أ.ف.ب)

تعبيراً عن شكر دولة الإمارات العربية لطريقة تعامل رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن مع الاعتداء الذي أودى بحياة 50 مسلماً في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش،

أضيء برج خليفة في دبي ليل الجمعة بصورة لأرديرن وهي ترتدي الحجاب وتعانق سيدة. وكتب على الصورة كلمة "سلام" بالعربية والإنجليزية، على البرج الأعلى في العالم والذي يبلغ ارتفاعه 828 متراً.

وكتب حاكم دبي ورئيس الحكومة في الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على موقع تويتر "شيعت نيوزيلندا اليوم شهداء المسجدين.

شيعت نيوزلندا اليوم شهداء المسجدين ... وتعاملت حكومتها مع الأزمة بكل حكمة .. وكسبت رئيسة وزرائها احترام المليار ونصف المليار مسلم بتعاملها العاطفي الصادق مع الحادث الإرهابي الذي استهدف مشاعر جميع المسلمين .. شكرا جاسيندا آردرن pic.twitter.com/fj0LHrBUVT — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) 22 March 2019

وتعاملت حكومتها مع الأزمة بكل حكمة وكسبت رئيسة وزرائها احترام المليار ونصف المليار مسلم بتعاملها العاطفي الصادق مع الحادث الإرهابي الذي استهدف مشاعر جميع المسلمين. شكرا جاسيندا آرديرن".

وأثارت المجزرة التي بثها منفذها مباشرة عبر فيسبوك صدمة كبرى في نيوزيلندا وهو بلد معروف بتسامحه وبمستوى الجريمة المتدني فيه وحفاوته التقليلدية.

وبعد أسبوع بالتمام على الاعتداء، رُفع الآذان في أرجاء نيوزيلندا الجمعة في إجراء استثنائي ووقف الآلاف بينهم رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن والناجون المصابون دقيقتي صمت تكريماً للضحايا.

ولا تزال الجزيرة الصغيرة الهادئة مصدومة على وقع الاعتداء الدامي الذي نفّذه أسترالي عمره 28 عاما سعى لبث التفرقة الدينية من خلال اعتدائه.