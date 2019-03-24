عربية ودولية

العالم الشرق الاوسط واالعرب شؤون اسرائيلية

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

اخترنا لكم

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | عربية ودولية | العالم | "كيف تروج لمجزرة؟".. تحقيق للجزيرة يكشف أساليب لوبي السلاح بأميركا
المصنفة ايضاً في: العالم

"كيف تروج لمجزرة؟".. تحقيق للجزيرة يكشف أساليب لوبي السلاح بأميركا

آخر تحديث: منذ 7 من الدقائق
المصدر: الجزيرة نت
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
&quot;كيف تروج لمجزرة؟&quot;.. تحقيق للجزيرة يكشف أساليب لوبي السلاح بأميركا

كشف تحقيق لوحدة تحقيقات شبكة الجزيرة استمر ثلاثة أعوام بشأن نشاطات لوبي السلاح في الولايات المتحدة عن جهود بذلها حزب أسترالي للحصول على عشرين مليون دولار من المدافعين عن السلاح في أميركا.

 

وزار وفد من حزب "أمة واحدة" الأسترالي -الذي تترأسه بولين هانسون- واشنطن العاصمة في سبتمبر/أيلول من العام الماضي سعيا للحصول على ملايين الدولارات من الرابطة الوطنية للبنادق ومن غيرها من جماعات لوبي السلاح، وتعهد بالعمل على تخفيف القوانين المقيدة للسلاح في أستراليا، وهي القوانين التي نددت بها الرابطة.

 

ففي سلسلة لقاءات تلقى وفد الحزب النصائح من الرابطة الوطنية للبنادق بشأن أفضل طريقة لإعداد أستراليا بهدف تغيير قوانينها التي تؤطر حيازة السلاح، وتشكل قوانين السلاح في أستراليا مشكلة للرابطة التي يقول مسؤولها إن نجاح هذه القوانين قد يستخدم ذريعة للحد من ملكية السلاح في أميركا.

 

وكانت أستراليا فرضت قيودا مشددة على بيع البنادق شبه الآلية والآلية بعد المذبحة التي وقعت في بلدة بورت آرثر بولاية تسمانيا في تسعينيات القرن الماضي، إذ قتل 35 شخصا على يد مسلح استخدم بندقية آلية.

 

وتمت بعدها مصادرة أو إتلاف 650 ألف قطعة سلاح، ومنذ العام 1996 لم تحدث أي عملية إطلاق نار جماعي واحدة في البلاد.

المصدر: الجزيرة نت

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)