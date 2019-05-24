إيران والتفتيش عن "الجزرة" الأميركية

الادارة الأميركية تستعمل العصا للحصول على تنازلات من طهران (رويترز)

لا تأتي الدعوة التي أطلقها مستشار وزير الخارجية الإيرانية حسين جابري أنصاري لفتح حوار مع السعودية من فراغ لدى بعض المسؤولين الإيرانيين، بل تصدر عن إدراك حقيقي بصعوبة المرحلة التي وصلت إليها الأمور نتيجة التصعيد الأميركي الاقتصادي والسياسي المترافق مع الحشد العسكري في المحيط الجغرافي لإيران، والتحذير الصريح من العواقب الوخيمة لأي عمل عدائي قد يصدر عن طهران أو أذرعها في المنطقة.

قد يقول البعض إن الادارة الأميركية تستعمل العصا للحصول على تنازلات من طهران، وهذا صحيح، فواشنطن لم تتردد في تأكيد هذا الأمر على لسان كبار المسؤولين فيها من الرئيس دونالد ترمب إلى وزير خارجيته مايك بومبيو، وصولاً إلى وكيل وزارة الدفاع باتريك شاناهان، وإن هدف الحشود العسكرية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط ليس شن حرب ضد إيران، بل الهدف منها إرغام طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق جديد يتضمن برنامجها النووي والبرنامج الصاروخي والنفوذ والدور الإقليمي.

الإيرانيون في المقابل رفضوا الشروط والتهويل الأميركي بالآلة العسكرية، إنطلاقاً من اعتقادهم بأن الحرب لن تكون في مصلحة أي من الأطراف المعنية بأزمات الشرق الأوسط، وهي قد تؤدي إلى تعميق الهوة أمام إمكانية التوصل إلى حلول سياسية، والرفض الإيراني لم يقف عند حدود رفض الشروط، بل تعداه إلى رفض التفاوض مع إدارة ترمب، كما أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي "لا حرب ولا تفاوض".

الرفض الإيراني لا ينسحب على "مبدأ التفاوض"، فالرئيس حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف وغيرهما من المسؤولين، أكدوا أن إيران "مستعدة للتفاوض" على مبدأ الاحترام المتبادل وسحب الشروط المسبقة، ما يعني في المحصلة أن طهران قد شاهدت ورأت التهويل العسكري الأميركي ورفع العصا بوجهها، لكنها حتى الآن لم تشاهد "الجزرة" التي من المفترض أن تحصل عليها في حال وافقت على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الإدارة الأميركية.

لا تأتي الدعوة التي أطلقها مستشار وزير الخارجية الإيرانية حسين جابري أنصاري لفتح حوار مع السعودية من فراغ لدى بعض المسؤولين الإيرانيين، بل تصدر عن إدراك حقيقي بصعوبة المرحلة التي وصلت إليها الأمور نتيجة التصعيد الأميركي الاقتصادي والسياسي المترافق مع الحشد العسكري في المحيط الجغرافي لإيران، والتحذير الصريح من العواقب الوخيمة لأي عمل عدائي قد يصدر عن طهران أو أذرعها في المنطقة.

قد يقول البعض إن الادارة الأميركية تستعمل العصا للحصول على تنازلات من طهران، وهذا صحيح، فواشنطن لم تتردد في تأكيد هذا الأمر على لسان كبار المسؤولين فيها من الرئيس دونالد ترمب إلى وزير خارجيته مايك بومبيو، وصولاً إلى وكيل وزارة الدفاع باتريك شاناهان، وإن هدف الحشود العسكرية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط ليس شن حرب ضد إيران، بل الهدف منها إرغام طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق جديد يتضمن برنامجها النووي والبرنامج الصاروخي والنفوذ والدور الإقليمي.

الإيرانيون في المقابل رفضوا الشروط والتهويل الأميركي بالآلة العسكرية، إنطلاقاً من اعتقادهم بأن الحرب لن تكون في مصلحة أي من الأطراف المعنية بأزمات الشرق الأوسط، وهي قد تؤدي إلى تعميق الهوة أمام إمكانية التوصل إلى حلول سياسية، والرفض الإيراني لم يقف عند حدود رفض الشروط، بل تعداه إلى رفض التفاوض مع إدارة ترمب، كما أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي "لا حرب ولا تفاوض".

الرفض الإيراني لا ينسحب على "مبدأ التفاوض"، فالرئيس حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف وغيرهما من المسؤولين، أكدوا أن إيران "مستعدة للتفاوض" على مبدأ الاحترام المتبادل وسحب الشروط المسبقة، ما يعني في المحصلة أن طهران قد شاهدت ورأت التهويل العسكري الأميركي ورفع العصا بوجهها، لكنها حتى الآن لم تشاهد "الجزرة" التي من المفترض أن تحصل عليها في حال وافقت على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الإدارة الأميركية.