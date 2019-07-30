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مصرع 11 ونقل الآلاف إلى المستشفيات جراء موجة حارة باليابان

تم نقل 5 آلاف و664 إلى المستشفيات للعلاج من مشاكل صحية

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: الأناضول
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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مصرع 11 ونقل الآلاف إلى المستشفيات جراء موجة حارة باليابان

لقي 11 مصرعهم فيما نقل قرابة 5 آلاف و700 إلى المستشفيات في اليابان، خلال الأسبوع الماضي، على خلفية موجة حارة ضربت هذا البلد الأسيوي.

 

وتراوحت درجة الحرارة في اليابان خلال الفترة بين يومي 22 و28 يوليو/تموز، بين 32 و35 درجة مئوية وهو معدل أعلى بكثير من المعدلات المعتادة في هذا البلد، خلال هذه الفترة من العام.

 

وأفادت إدارة مكافحة الحرائق والكوارث في اليابان (حكومية)، في بيان، أن ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع الماضي، أدى إلى مصرع 11 شخصا ونقل 5 آلاف و664 إلى المستشفيات للعلاج من مشاكل صحية.

 

وأضافت الإدارة أن درجات الحرارة ارتفعت بشكل سريع عقب نهاية موسم الأمطار فى معظم مناطق البلاد، حسب وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.

 

وذكرت الوكالة أن 119 مصابا سيظلون تحت المراقبة الصحية في المستشفيات، لمدة 3 أسابيع على الأقل؛ نظرا لخطورة أوضاعهم الصحية.

 

وقال مسؤولون يابانيون إنه من المنتظر أن تستمر موجة الحر خلال الأسابيع القادمة في عموم البلاد، وأن على الشعب اتخاذ التدابير اللازمة وتناول المزيد من الماء.

المصدر: الأناضول

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