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بعد ساعات من مذبحة تكساس.. 9 قتلى بإطلاق نار في أوهايو
لم تكد الولايات المتحدة تستفيق من حادث دموي في تكساس قتل خلاله 20 شخصا، حتى أعلنت الشرطة عن مقتل 9 أشخاص على الأقل فضلا عن المنفذ، في هجوم بسلاح ناري شهدته دايتون بولاية أوهايو، شمال غربي البلاد.
وقالت وسائل إعلام محلية إن الحادث الثاني وقع خارج مطعم، بعد ساعات من إطلاق نار في متجر بولاية تكساس.
وكتبت الشرطة على "تويتر" أن مطلق النار قتل، وأضافت: "هناك 9 قتلى أيضا. ونقل 16 شخصا على الأقل إلى المستشفيات مصابين".
وقال شاهد عيان كان يجلس خارج المطعم، إن شخصا ما اقترب وأطلق النار بشكل عشوائي على المارة.
وكتب في منشور على موقع "فيسبوك": "مطلق النار حاول دخول المطعم لكن شخصا ما اعترضه وخطف منه السلاح وأطلق النار عليه فأرداه قتيلا".
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