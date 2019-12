انفجار في مدينة بلانكنبرغ شرقي ألمانيا وإصابة 25 على الأقل

أصيب ما لا يقل عن 25 شخصا، اليوم الجمعة، في انفجار في مدينة بلانكنبرغ شرقي ألمانيا، وذلك بحسب الشرطة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم الشرطة المحلية القول إنه تم إجلاء السكان من البناية التي وقع فيها الانفجار، مشيرا إلى أن سبب الانفجار لم يعرف بعد.

#Explosion in Blankenburg #Harz



Um 8.55 Uhr hat es eine Explosion in einem Mehrfamilienhaus in der Bertolt-Brecht-Straße in Blankenburg gegeben. Es gibt mehrere Verletzte. Die Evakuierung der noch im Haus befindlichen Personen findet gegenwärtig statt.#Blankenburg1312