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انفجار في مدينة بلانكنبرغ شرقي ألمانيا وإصابة 25 على الأقل

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: sputniknews
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 126
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انفجار في مدينة بلانكنبرغ شرقي ألمانيا وإصابة 25 على الأقل

أصيب ما لا يقل عن 25 شخصا، اليوم الجمعة، في انفجار في مدينة بلانكنبرغ شرقي ألمانيا، وذلك بحسب الشرطة.

 

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم الشرطة المحلية القول إنه تم إجلاء السكان من البناية التي وقع فيها الانفجار، مشيرا إلى أن سبب الانفجار لم يعرف بعد.

 

 

​ونشرت الشرطة صورة تظهر آثار الانفجار في أحد طوابق البناية.

المصدر: sputniknews

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