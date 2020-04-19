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قفزة قياسية بإصابات كورونا بروسيا.. والمال مقابل "البلازما"

آخر تحديث: منذ 8 من الساعات و 1 دقيقة
المصدر: سكاي نيوز
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 437
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قفزة قياسية بإصابات كورونا بروسيا.. والمال مقابل &quot;البلازما&quot;
سيدتان في موسكو ترتديان كمامات واقية

قال المركز الروسي لإدارة أزمة فيروس كورونا إن البلاد سجلت، الأحد، ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة بلغ 6060 حالة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما رفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 42853.

 

وبدأ عدد الإصابات بالفيروس في روسيا في الارتفاع بشكل حاد هذا الشهر، على الرغم من أنها أبلغت عن إصابات أقل بكثير من العديد من دول غرب أوروبا في المراحل المبكرة من تفشي الوباء.

 

من جانب آخر، كشفت السلطات في العاصمة موسكو عن تقديم بدل مالي للمتبرعين ببلازما الدم من حاملي الأجسام المضادة لمرض"كوفيد - 19".

 

ونص البيان الصادر عن مكتب العمدة وحكومة المدينة: "من أجل تحفيز التبرع بالبلازما، وضعت حكومة موسكو حوافز مادية للمتبرعين على النحو التالي: 1250 روبلاً لكل 150 ملل من البلازما، و5000 روبلا مقابل 600 ملل. يجب أن يكون حجم التبرع الواحد 300 ملل على الأقل، وليس أكثر من 600 ملل".

 

وبدأت المراكز الطبية في موسكو باستخدام طريقة نقل بلازما الدم من الناس المتعافين من "كوفيد-19"، إذ يشير الخبراء إلى أن الأجسام المضادة الموجودة في هذه البلازما تساعد المصابين على التعامل مع العدوى.

المصدر: سكاي نيوز

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