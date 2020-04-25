- "الصحة": حالتا وفاة و8 إصابات جديدة بـ"كورونا"
- الصين سعت لمنع تقرير أوروبي يتهمها بالتضليل بشأن تفشي فيروس كورونا
- كورونا.. الوفيات تقترب من 200 ألف عالميا وآمال بشأن اللقاحات بعد تجارب على القرود
- أستراليا: ارتفاع وفيات كورونا إلى ٨٠ وإعادة إغلاق شواطئ سيدني
- هكذا سيستخدم البنتاغون تقنية متطورة تدمر سفن إيران قبل تحركها
- خطأ عجيب يعيد عجوز إلى الحياة بعد "ميتة كورونا"
- "بلاغ رقم واحد"... والحريري يطلق المواجهة
- الحكومة تبحث إقالة سلامة.. وتؤجلها.. الحريري: «برافو حسان».. و»أمل» ضد «الخطوات الشعبوية»
- أسرار وخفايا لبنانية
- دولة “الرؤوس الثلاثة” مسؤولة… و”المركزي” والمصارف
- مسؤولية الحكام ومسؤولية الحاكم!
- «حزب الله»: مع «هيركات» لهؤلاء
- تسعيرة الحوالات بالليرة قد تُعتمد في المصارف
- «حروب لبنانية صغيرة» تحت سقف العجز والفشل!
- الثوّار... والرهانات الخاطئة
- كيف تُستعاد الثقة؟
- "اللعب على المكشوف"... معالم "الإنقلاب" اكتملت!
- عون ودياب لسلامة: إرحَلْ...
- دياب يعلن الحرب على خصومه.. والسفارة تقايض «الثنائي» على تقصير الولاية!
- دياب يمهد لإقالة حاكم مصرف لبنان ويتجاهل دور حزب الله
- "أساس" يكشف "جيش" صرّافين غير مرخّص: دياب يستكمل المؤامرة أم لا يعلم؟
- دياب بخدمة العهد و"الحزب": الإطباق على لبنان واقتصاده
- لعنة ميشال عون.. وقدر سمير جعجع
- لهذه الأسباب أنذرت إسرائيل عناصر حزب الله.. ولم تقتلهم
- رأس الحكومة أو... رأس الدولار!
- الأمن بين مطرقة "كورونا" وسندان التظاهرات
- لبنان بين “ملاك” الحزب و”شيطان” المصرف
- رئيس الحكومة لحاكم مصرف لبنان: سنضرب بحزم
- حسن يستثني نواب "14 آذار" من زياراته الشمالية: إستثمار سياسي بالصحّة
- بالفيديو: إيران تغزو الفضاء
- التعبئة العامّة إلى أسبوعين إضافيين ورفع الحظر عن بعض القطاعات
- سيرة غربيّة (ناقصة) عن محمد بن سلمان
- رسالة إلى الحاكم: هزّ الكرسي قبل السقوط عنها؟
- الشروط القانونية الأربعة لإقالة حاكم «المركزي»
- أهالي الطلاب في الخارج أمام «المصرف»: صراخ في الفراغ
- 60 في المئة من سعر البنزين... إلى الخزينة!
- ماذا يحدث في لبنان؟.. دياب يهاجم حاكم المصرف المركزي ويتحدث عن تحركات مريبة بالسوق السوداء
- توقعات الأبراج ليوم April 25, 2020
- موريسون: أستراليا تدرس الإصلاحات الاقتصادية للمساعدة على التعافي بعد جائحة كورونا
- الحريري يهاجم العهد ودياب: إنقلابيون وإنتقاميون ينفذون أجندة الوصاية
- العاصفة تبدأ هبوبها.. والسفيرة الأميركية تحذّر العهد
- توصيف المقتلة بـ"جريمة شرف" غير قانوني
- الصحة: 8 حالات كورونا جديدة
- 50 مسؤولاً أميركياً في رسالة لترمب: إيران تشكل خطراً كبيراً
- بعد أن وصفه ترامب بالواعد.. فشل ذريع لعقار محتمل ضد كورونا
- الدولار الحارق يحرّك شهية التضحية بالحاكم!
- الحكومة اليوم تُمدِّد التعبئة أسبوعين... والدولار «يــجنّ» والصرّافون ينسحبون
- أسرار وخفايا لبنانية
- لماذا سهّل "الرئيس" "الولاية الخامسة" بعد طول رفض؟
- الانتفاضة 2: نحن أربعة في الشارع!
اخترنا لكم
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
سيناريو الغزو العراقي للكويت... الحلول الدبلوماسية تقتل ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
-
فرنسا تحاكم رفعت الأسد… من يعيد ثروته ...الكاتب:
-
رغم الإخفاقات السابقة... قناة عبرية: إسرائيل تستعد ...الكاتب:
هكذا سيستخدم البنتاغون تقنية متطورة تدمر سفن إيران قبل تحركها
في وقت تهدد إيران بالرد على السفن الأميركية وإغراقها، كشف البنتاغون عن تقنيات متطورة يمكنها استهداف وإغراق السفن الإيرانية حتى قبل أن تبدأ في التحرك لمهاجمة الأهداف الأميركية.
ويشير تقرير البنتاغون والذي نشرته "فوكس نيوز" الأميركية، إلى أن أي نوع من الهجمات الأميركية الأولى أو الضربات الوقائية على القوارب الإيرانية الصغيرة في منطقة الخليج يبدو غير محتمل حتى الآن، إلا أنه تم تصميم سفن البحرية والطائرات بدون طيار والرادار وأنواع أخرى من أنظمة الاستشعار للكشف والرؤية ومن أجل التحضير والاستعداد في حال الحاجة إلى هجوم أو هجوم مضاد على إيران بل واستهداف التهديدات الإيرانية على مسافات آمنة.
رد أي نية معادية
ويقول الجنرال جون هيتين نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة: "لا ينبغي لأحد أن يشك في أن القادة لديهم السلطة الآن للرد على أي عمل عدائي أو نية معادية"، وتابع "إذا رأينا نية عدائية، فلدينا الحق في الرد بالقوة المميتة، وإذا حدث ذلك في الخليج، إذا حدث بأي شكل من الأشكال، فسوف نرد بقوة مميتة ساحقة إذا لزم الأمر للدفاع عن أنفسنا، وهي حقًا بهذه البساطة".
ويسأل التقرير: "ولكن كيف يمكن للبحرية الأميركية رؤية واكتشاف وتدمير القوات الإيرانية على مسافات آمنة.. قبل أن تتاح الفرصة للقوارب الصغيرة أو الصواريخ للهجوم من مسافة قريبة؟"، ويوضح: "في الحقيقة لدى البحرية مجموعة من تقنيات المراقبة والاستهداف التي يمكن أن تحدد القوارب أو الصواريخ الإيرانية الصغيرة القادمة على بعد مسافات طويلة. وهذا سيعطي القادة بالطبع فترة زمنية موسعة لتنفيذ أفضل استجابة".
ويتابع هيتين: "كما يجب بالطبع "رؤية" الهدف لكي يتم تدميره. مع أخذ ذلك في الاعتبار ، يتم إطلاق طائرات بدون طيار تابعة للبحرية أو حتى الطائرات بغرض محدد يتمثل في العثور على التهديدات في الأفق، في بعض الحالات أبعد بكثير من تقنيات تحديد الهدف المضمنة في بعض أجهزة الاستشعار القائمة على السفن".
استشعار في ثوان
ويضيف: "على سبيل المثال، لسنوات عديدة حتى الآن، نشرت المدمرات البحرية نظاما يسمى Naval Integrated Fire Control - Counter Air (NIFC-CA) – وهو نظام أسلحة متصل بالشبكة يستخدم مستشعر العقدة الهوائية مثل خطة مراقبة Hawkeye أو حتى F- 35 لإيجاد وتحديد التهديدات البعيدة جدا".
ويقول نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة إنه وبالاعتماد على الرادار وتكنولوجيا الاتصالات المتقدمة، يتم إرسال بيانات التهديد ومعلومات الاستهداف إلى القادة على متن السفن، الذين يمكنهم إطلاق صواريخ اعتراضية من طراز SM-6 للقضاء على التهديد من مسافات المواجهة الأكثر أمانًا؛ ويشير المطورون إلى أنه يمكن أيضًا استخدام هذا النظام للهجوم.
ولفت إلى أنه سيتم في الواقع استخدام نظام مثل NIFC-CA لتدمير أسراب القوارب الإيرانية قبل وقت طويل من دخولها المدى الذي يسمح لها بمهاجمة السفن البحرية الأميركية.
ولدعم هذه المفاهيم والتكتيكات، حقق مطورو الأسلحة البحرية تقدمًا سريعًا من خلال القيادة والتحكم على أساس السفن، أو أنظمة شبكات ISR المتطورة. وهذا يرقى إلى القدرة على استقبال ومعالجة بيانات أجهزة الاستشعار الواردة مثل قنوات الفيديو الحية من الطائرات بدون طيار أو الاتصالات الشبكية من طائرات الهليكوبتر وطائرات المراقبة والسفن البحرية الأخرى وحتى الغواصات.
ويتم الآن تطوير عمليات الوصول السريع عبر الذكاء الاصطناعي وأتمتة الكمبيوتر لجعل هذه العملية أسرع، من خلال تنظيم بيانات الاستشعار الواردة للقادة - في بعض الأحيان في غضون ثوان.
ومع أخذ ذلك في الاعتبار، رد كل من هيتين ونائب وزير الدفاع ديفيد نوركويست على أسئلة الصحفيين حول ما إذا كان تحذير الرئيس دونالد ترمب الأخير لإيران بالرد القاتل على العداء الإيراني يشكل تحولًا في السياسة؟ قائلين "ببساطة رسالة ترمب واضحة وهي بأن البحرية الأميركية سترد بقوة إذا لزم الأمر".
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- الصين سعت لمنع تقرير أوروبي يتهمها بالتضليل بشأن تفشي فيروس كورونا
- كورونا.. الوفيات تقترب من 200 ألف عالميا وآمال بشأن اللقاحات بعد تجارب على القرود
- هكذا سيستخدم البنتاغون تقنية متطورة تدمر سفن إيران قبل تحركها
- 50 مسؤولاً أميركياً في رسالة لترمب: إيران تشكل خطراً كبيراً
- الصين تطوّق 10 ملايين شخص في مدينة.. هل من "ووهان جديدة"؟
- الصدمة تتكشف.. هذا هو الحجم الحقيقي لكارثة كورونا في نيويورك
- كورونا.. واشنطن تطالب بكين بفتح مختبراتها للتفتيش وإغلاق أسواق الحيوانات البرية نهائيا
- بومبيو: الصين دمرت عينات.. وتتبع تطور كورونا أصبح مستحيلاً
- بومبيو: نحتاج تغييراً جريئاً يتجاوز استقالة رئيس الصحة العالمية
- ترامب: أمرت بتدمير أي زوارق إيرانية "تتحرش" بسفننا في مياه الخليج
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)