طبيبه "ارتبك أثناء إجراء الجراحة".. مجلة يابانية: رئيس كوريا الشمالية في غيبوبة والعملية تلتها مضاعفات

أفادت وسائل إعلام يابانية، السبت 25 أبريل/نيسان 2020، أن الرئيس الكوري الشمالي “كيم جونغ أون”، يتواجد الآن في حالة غيبوبة، بعد أن خضع لعملية جراحية على مستوى القلب، في الأيام القليلة الماضية، وفق ما نقلته صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية.

وأثار الاختفاء الغامض للزعيم الكوري الشمالي، المثير للجدل، الكثير من التساؤلات، قبل أن تؤكد العديد من التقاريرالصحفية الصينية والأمريكية، بأن الرجل دخل للعناية المركزة بسبب مضاعفات صحية.

تعقيدات بعد العملية: مصدر هذا الخبر، مجلة “شوكان جينداي” اليابانية، قالت إن سبب دخول كيم يونغ أون في الغيبوبة، هو خضوعه لعملية على مستوى القلب، تلتها تعقيدات أخرى، زادت من احتمال تعرضه لمضاعفات خطيرة.

كما أكدت مصادر المجلة بأن الطبيب المرافق للرئيس الكوري، والمتخصص في أمراض الجهاز التنفسي، هو من تكفل بهذه العملية، ويرجح أن يكون ارتباكه الكبير هو سبب المضاعفات التي رافقت العملية الجراحية التي خضع لها كيم.

كيم، كان قد سقط مغشياً عليه، وهو يضع يديه على قلبه، عندما كان يقوم بزيارة إلى إحدى المدن الريفية الكورية الشمالية، قبل أن يكشف التشخيص تعرضه لأزمة قلبية، وينقله طبيبه على وجه السرعة إلى أقرب مستشفى.

وفق نفس المصدر، فإن كيم، الذي يعتقد بأنه يبلغ من العمر 36 سنة، في حاجة إلى دعامة للقلب تسهل عملية وصول الدم له، بسبب معاناته من السمنة المفرطة.

موت كيم يجتاح تويتر: انتشر هاشتاغ #KimJongUndead، الذي يعني “كيم جون أونغ مات”، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بشكل كبير، بعد أن تناقل العديد من الأشخاص “نبأ” وفاته، بالرغم من عدم تواجد أية دلائل تفيد ذلك.

BREAKING: Photo released from North Korea shows that Kim Jong-Un appears to actually be in good health. DON’T ALWAYS BELIEVE THE MEDIA #KIMJONGUNDEAD #KimJongUn #NorthKorea pic.twitter.com/bIPAmBMma8