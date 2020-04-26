- صبحية باسيل التطهرية: أنا بريء .. افعلوا مثلي
- أقوى امرأة بالبلاد ومُلقبة بـ"إيفانكا ترامب كوريا".. شقيقة كيم جونغ الخليفة المُحتملة للرئاسة
- العالم يستعد لإنهاء حجر كورونا.. أسبوع حاسم في أوروبا ودول عربية تخفف القيود
- أستراليا تطلق تطبيقاً لتتبع المخالطين لمصابي كورونا
- قيادات سنية لبنانية تهاجم دياب... وتحذير من «سياسات انتقامية»
- أستراليا: كوينزلاند تخفف قيود كورونا بدءا من الأسبوع المقبل
- أستراليا.. دراسة: المدارس آمنة للأساتذة والطلاب في ظل كورونا
- تفاصيل "أسوأ مجزرة" شهدتها كندا.. المنفذ قتل 22 شخصاً بسبب "شجار مع صديقته"
- طبيبه "ارتبك أثناء إجراء الجراحة".. مجلة يابانية: رئيس كوريا الشمالية في غيبوبة والعملية تلتها مضاعفات
- مزالق خطيرة مالياً وسياسياً لن تبقى داخلية
- أستراليا.. مطعم تركي يتكفل بإطعام الطلاب المحتاجين طيلة رمضان
- صوفيا ريتشي تشتعل إثارة في بيكيني صغير على شواطئ ماليبو
- استهداف رياض سلامة المسيحي مؤامرة على السنيّة السياسية
- الحريري يدخل بعنف على خط السجال بين دياب وسلامة
- لبنان في عيْن «العصْف السياسي» والشارع يغْلي فوق الصفيح المالي
- طموح خيال الظل أن يصير صورة.. بدولة تهشّمت صورتها
- صعوبة الدفاع عن رياض سلامة.. وسهولة ذلك!
- حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي
- فتش عن الرئاسة بين رياض وجبران .. وسليمان وسمير
- «كورونا» يغير حياة اللبنانيين بعد انتهاء التعبئة.. كمامات ومطاعم بلا «أراكيل»
- وفقا للخبراء.. هكذا قد يقضي الصيف على فيروس كورونا
- هل ينهي كورونا هيمنة "صنع في الصين"؟
- توقعات الأبراج ليوم April 26, 2020
- فتاوى ترامب الطبيّة حول فيروس كورونا وموجات السّخرية التي فجّرتها في العالم.. السّؤال الأكبر كيف وصَل هذا “المعتوه” إلى المنصب الأعلى في العالم؟ وهل سيُدَمِّر أمريكا ويُشعِل فتيل المُواجهة مع إيران وربّما الصين؟ ومن سيَردعه؟
- حسان دياب يُطالب الجامعة الأميركية بتحويل "مستحقاته" إلى الخارج!
- الحريري وفانوسه السحري: انتهى زمن الآمال الزائفة
- "الصحة": حالتا وفاة و8 إصابات جديدة بـ"كورونا"
- الصين سعت لمنع تقرير أوروبي يتهمها بالتضليل بشأن تفشي فيروس كورونا
- كورونا.. الوفيات تقترب من 200 ألف عالميا وآمال بشأن اللقاحات بعد تجارب على القرود
- أستراليا: ارتفاع وفيات كورونا إلى ٨٠ وإعادة إغلاق شواطئ سيدني
- هكذا سيستخدم البنتاغون تقنية متطورة تدمر سفن إيران قبل تحركها
- خطأ عجيب يعيد عجوز إلى الحياة بعد "ميتة كورونا"
- "بلاغ رقم واحد"... والحريري يطلق المواجهة
- الحكومة تبحث إقالة سلامة.. وتؤجلها.. الحريري: «برافو حسان».. و»أمل» ضد «الخطوات الشعبوية»
- أسرار وخفايا لبنانية
- دولة “الرؤوس الثلاثة” مسؤولة… و”المركزي” والمصارف
- مسؤولية الحكام ومسؤولية الحاكم!
- «حزب الله»: مع «هيركات» لهؤلاء
- تسعيرة الحوالات بالليرة قد تُعتمد في المصارف
- «حروب لبنانية صغيرة» تحت سقف العجز والفشل!
- الثوّار... والرهانات الخاطئة
- كيف تُستعاد الثقة؟
- "اللعب على المكشوف"... معالم "الإنقلاب" اكتملت!
- عون ودياب لسلامة: إرحَلْ...
- دياب يعلن الحرب على خصومه.. والسفارة تقايض «الثنائي» على تقصير الولاية!
- دياب يمهد لإقالة حاكم مصرف لبنان ويتجاهل دور حزب الله
- "أساس" يكشف "جيش" صرّافين غير مرخّص: دياب يستكمل المؤامرة أم لا يعلم؟
- دياب بخدمة العهد و"الحزب": الإطباق على لبنان واقتصاده
- لعنة ميشال عون.. وقدر سمير جعجع
- لهذه الأسباب أنذرت إسرائيل عناصر حزب الله.. ولم تقتلهم
اخترنا لكم
-
حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي ...الكاتب:
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
سيناريو الغزو العراقي للكويت... الحلول الدبلوماسية تقتل ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
-
فرنسا تحاكم رفعت الأسد… من يعيد ثروته ...الكاتب:
أقوى امرأة بالبلاد ومُلقبة بـ"إيفانكا ترامب كوريا".. شقيقة كيم جونغ الخليفة المُحتملة للرئاسة
بينما تكثر التكهنات المحيطة بصحة زعيم كوريا الشمالي كيم جونغ أون، والتي وصلت إلى حد الحديث عن وفاته، تسرق كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري المُختفي وأقرب المقربين له، الأضواء، وربما أعلى منصب في بلادها أيضاً.
شخصية غامضة: كانت كيم يو جونغ قد لفتت الانتباه الدولي خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2018 في بيونغ تشانغ، بكوريا الجنوبية.
تشبه كيم يو العديد من أفراد أسرتها، فهي شخصية غامضة بعض الشيء، خاصة أن تفاصيل أساسية مثل عمرها (أغلب الظن أنها في أوائل الثلاثينات من عمرها)، لم يؤكدها النظام الكوري الشمالي، وفقاً لما ذكرته مجلة Forbes الأمريكية.
أما صحيفة The Washington Post، فقالت إن كيم يو هي من الأبناء المفضلين لوالدها الراحل كيم جونغ إيل، وقد التحقت بمدرسة في سويسرا، حيث تلقت دروس الباليه قبل أن تعود إلى كوريا الشمالية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
كانت كيم يو جونغ، الملقبة بـ”إيفانكا ترامب كوريا الشمالية”، قد قالت الشهر الماضي، إن الرئيس ترامب وشقيقها تجمعهما “علاقة شخصية خاصة وراسخة”، على الرغم من الصراع الدائر مؤخراً حول الأسلحة النووية.
قوة متزايدة لكيم: تُعد كيم يو المسؤولة عن دفع تحسين صورة الكورية الشمالية وحماية سمعة شقيقها، فقد وصفت كوريا الجنوبية مؤخراً بأنها “كلب خائف ينبح”، بعد أن انتقدت الدولة الجارة التدريبات العسكرية بالذخيرة الحية التي أجرتها بيونغ يانغ، بحسب ما أوردته صحيفة The Guardian البريطانية.
وفي إشارة إلى قوتها المتنامية في كوريا الشمالية، عُينت كيم يو عضواً مناوباً في المكتب السياسي لحزب العمال الكوري الحاكم في البلد في وقت سابق من هذا الشهر.
من جانبه، وصف بروس بينيت الخبير بالشأن الكوري الشمالي، كيم يو، بأنها “ذكية، وحذرة، ومن يدري ما هو مقدار القوة التي تمكنت من بنائها في الظل؟”، وفقاً لموقع The Daily Beast.
ما المتوقع لكيم؟ قال أحد المحللين لوكالة Associated Press، إنه “من بين النخبة في كوريا الشمالية تتمتع كيم بأعلى فرصة لوراثة السلطة، وأعتقد أن هذا الاحتمال يفوق الـ90%”.
أضاف المحلل: “لكن مع ذلك فهي ليست الوحيدة التي قد تنافس على الصعود للسلطة، وقد تقلل البنية الأبوية للبلاد من فرصها. ويتكهن البعض بأن قيادة مشتركة على رأسها الرئيس الشرفي للدولة تشوي ريونغ هاي قد تُطبق، وهو ما ينهي حكم أسرة كيم. وقد تكون كيم فقط رئيسة مؤقتة في غضون ذلك. وبالطبع، فإن أي بديل يتوقف على وفاة أو عجز كيم جونغ أون حقيقة، وهو الأمر الذي لا يزال غير معروف”.
أين كيم جونغ؟ يحير هذا السؤال الكوريين الشماليين وحكومات في العالم، لاسيما أن الزعيم الكوري الشمالي غاب خلال الأيام القليلة الماضية عن مناسبتين رسميتين في بلاده، إحداهما للاحتفال بالذكرى السنوية لميلاد جده كيم إيل سونغ، مؤسس كوريا الشمالية.
كان آخر ظهور علني رسمي لكيم جونغ في 11 أبريل/نيسان، حيث وفقاً لتقارير وسائل الإعلام الرسمية لكوريا الشمالية، عقد اجتماعاً للجنة صناع القرار في حزب العمال الحاكم.
كانت وسائل إعلام يابانية قد ذكرت السبت 25 أبريل/نيسان 2020، أن كيم جونغ “يوجد الآن في حالة غيبوبة، بعد أن خضع لعملية جراحية على مستوى القلب، في الأيام القليلة الماضية”، وفق ما نقلته صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية.
أمام موقع “ديلي إن.كيه” الإلكتروني الذي مقره في سيول، فكان أول من ذكر، الأسبوع الماضي، أن كيم يتعافى بعدما أُجريت له عملية في القلب في 12 أبريل/نيسان. ونشر الموقع النبأ نقلاً عن مصدر بكوريا الشمالية لم يفصح عن هويته.
كذلك أكدت وكالة رويترز إرسال الصين خبراء طبيين إلى كوريا الشمالية لتقديم المشورة بشأن صحة كيم، في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام في هونغ كونغ عن وفاته، فيما لم يصدر أي تأكيد رسمي سواء من كوريا الشمالية أو الولايات المتحدة التي قالت إنها تراقب الوضع هناك عن كثب.
تابعونا
- مصر.. القبض على سما المصري بعد نشرها "صورا فاضحة"
- طبيبه "ارتبك أثناء إجراء الجراحة".. مجلة يابانية: رئيس كوريا الشمالية في غيبوبة والعملية تلتها مضاعفات
- صوفيا ريتشي تشتعل إثارة في بيكيني صغير على شواطئ ماليبو
- تفاصيل "أسوأ مجزرة" شهدتها كندا.. المنفذ قتل 22 شخصاً بسبب "شجار مع صديقته"
- أستراليا: كوينزلاند تخفف قيود كورونا بدءا من الأسبوع المقبل
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- أقوى امرأة بالبلاد ومُلقبة بـ"إيفانكا ترامب كوريا".. شقيقة كيم جونغ الخليفة المُحتملة للرئاسة
- العالم يستعد لإنهاء حجر كورونا.. أسبوع حاسم في أوروبا ودول عربية تخفف القيود
- طبيبه "ارتبك أثناء إجراء الجراحة".. مجلة يابانية: رئيس كوريا الشمالية في غيبوبة والعملية تلتها مضاعفات
- الصين سعت لمنع تقرير أوروبي يتهمها بالتضليل بشأن تفشي فيروس كورونا
- كورونا.. الوفيات تقترب من 200 ألف عالميا وآمال بشأن اللقاحات بعد تجارب على القرود
- هكذا سيستخدم البنتاغون تقنية متطورة تدمر سفن إيران قبل تحركها
- 50 مسؤولاً أميركياً في رسالة لترمب: إيران تشكل خطراً كبيراً
- الصين تطوّق 10 ملايين شخص في مدينة.. هل من "ووهان جديدة"؟
- الصدمة تتكشف.. هذا هو الحجم الحقيقي لكارثة كورونا في نيويورك
- كورونا.. واشنطن تطالب بكين بفتح مختبراتها للتفتيش وإغلاق أسواق الحيوانات البرية نهائيا
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)