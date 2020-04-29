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الصين تتخذ مواقف دفاعية "شرسة".. تهدد أستراليا وتهاجم الولايات المتحدة
يبدو أن الصين قررت اتخاذ موقف دفاعي "شرس" تجاه تصاعد الأصوات العالمية التي تطالبها بدفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، بعد أن ظهر أول مرة في مدينة ووهان الصينية.
الثلاثاء، زعم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن "السياسيين في الولايات المتحدة يكذبون بشكل كلي"، بعد يوم من تلميح الرئيس دونالد ترامب بأن على الولايات المتحدة أن تفرض تعويضات كبيرة على الصين بسبب طريقة تعاملها مع الفيروس.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن ريتشارد ماكغريغور محلل شؤون الصين في معهد لوي في سيدني إن "النزاع يعكس رفض الصين قبول الانتقادات فى وقت تبدو فيه منافستها الولايات المتحدة ضعيفة ومازالت تكافح الفيروس والانقسام السياسي والبطالة الجماعية".
وقال ماكغريغور للصحيفة إن "بكين تبذل جهدا ديبلوماسيا متعدد الأذرع لوقف أي تحرك في أي مكان لتوبيخها على طريقة تعاملها مع تفشي الفيروس التاجي في العالم".
ويبدو أن كلام المحلل استند إلى التسريبات التي تشير إلى أن الصين ضغطت بقوة لمنع إصدار الاتحاد الأوربي تقريرا يحمل عبارات توبيخ وإدانة لطريقة تصرفها مع الوباء، وبحسب مراقبين فإن الصين نجحت بدفع الاتحاد إلى تبني نسخة مخففة من البيان شديد اللهجة الذي كان يعده.
وكان الرئيس الأميركي قال الاثنين، إن "الإدارة الأميركية تجري تحقيقات جادة في أصل الوباء"، مضيفا أن "هناك الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها محاسبتهم" في إشارة إلى الصين.
ورد المتحدث باسم الخارجية الصينية جينغ شاونغ الثلاثاء بقوله "ننصح السياسيين الأميركيين بالتفكير في مشاكلهم الخاصة وبذل قصارى جهدهم للسيطرة على الوباء في أقرب وقت ممكن، بدلاً من الاستمرار في التحايل لإبعاد اللوم".
وفي أستراليا، حذر السفير الصينى الاثنين من أن دعوة الحكومة لإجراء تحقيق دولى مستقل فى أصل الوباء قد تؤدي الى مقاطعة المستهلكين الصينيين للمنتجات والخدمات الاسترالية.
وقال السفير تشنغ جينغي، في مقابلة نشرت في مجلة استرالية ""ربما سيقول الناس العاديون، لماذا يجب أن نشرب النبيذ الأسترالي؟ أو نأكل لحوم البقر الاسترالية؟".
ويعد هذا التهديد خطرا بالنسبة لأستراليا التي تذهب ثلث صادراتها إلى الصين، وهو يعكس، بحسب صحيفة نيويورك تايمز "تسارعا حادا في التوترات التي كانت مندلعة أصلا قبل الوباء بسبب محاولات الحكومة الصينية التأثير على السياسة الأسترالية من خلال التبرعات والضغوط".
واتهمت الصين، في 17 من أبريل وزير الشؤون الداخلية الأسترالي بيتر دوتون، بأنه "ببغاء" بعد أن طالبها بمزيد من الشفافية بشأن الفيروس.
مع هذا لا تزال الحكومة الأسترالية تضغط بالتوازي مع الضغط الأميركي من "أجل المزيد من المساءلة"، إذ اتخذ رئيس الوزراء الأسترالي موقفا متناغما مع الرئيس الأميركي حينما دعا إلى "إصلاح شامل في منظمة الصحة العالمية"، بعد يوم من إجرائه مكالمة مع الرئيس الأميركي الذي يضغط على المنظمة التي يتهمها بالتحيز للصين.
وفي الولايات المتحدة، رفعت ولاية ميسوري دعوى قضائية تزعم فيها أن المسؤولين الصينيين هم المسؤولون عن هذا الوباء، ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصيني الدعوى بأنها "سخيفة للغاية " وقال إن "ليس لها اساس قانوني على الإطلاق".
ومنذ ظهور الفيروس نهاية العام الماضي في ووهان الصينية، أصيب أكثر من 3 ملايين حول العالم بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، منهم أكثر من مليون في الولايات المتحدة لوحدها، بينما قتل المرض أكثر من 217 ألف شخص حول العالم، أكثر من ربعهم في الولايات المتحدة الأميركية.
وبالإضافة إلى هذا، تسبب الفيروس في خسائر كارثية على المستوى الاقتصادي تصل إلى ترليونات الدولارات، وأجبر دولا كثيرة على إغلاق اقتصاداتها، مما تسبب في موجة كساد عالمي لا يعرف بعد الحجم الحقيقي لتأثيرها.
وفي البداية، أطلقت الصين حملة ديبلوماسية للتركيز على "قيادتها" وقت الوباء، ونجاعة إجراءاتها وكم "المساعدة" التي ترسلها إلى دول العالم التي تضررت بالفيروس.
لكن لاحقا، اكتشفت الدول التي تلقت معدات طبية صينية إن أغلب تلك المعدات غير صالحة للاستخدام، كما أن الشكوك تحوم حول أداء الصين واحتمال إخفائها لمعلومات حيوية بشأن الفيروس.
وأدى الفيروس إلى انخفاض كبير في أسعار النفط، مهددا اقتصاديات الكثير من بلدان العالم التي تعتمد عليه، في حين أن الصين قامت بملء مخزونات إضافية هائلة من النفط الرخيص الذي يبحث عمن يشتريه بسبب ضعف الطلب العالمي تحت تأثير انتشار الفيروس.
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