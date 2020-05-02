روسيا.. 10 آلاف إصابة في يوم واحد

من روسيا (فرانس برس)

سجّلت روسيا، السبت، نحو 10 آلاف إصابة جديدة في يوم واحد.

في التفاصيل، أكدت السلطات الصحية الروسية، السبت، تسجيل أكثر من 9623 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي كورونا في روسيا في تقريرها اليومي إن مجموع الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد أصبح بذلك 123054 حالة، فيما توفي حتى الآن 1222 شخصا، وذلك عقب تسجيل 57 وفاة جديدة.

وأبلغت 5 مناطق روسية على الأقل عن قفزة في حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي، ففي موسكو، التي تمثل نصف جميع حالات الفيروس، من المحتمل أن تكون جميع التهابات الجهاز التنفسي ناجمة عن فيروس كورونا، وفقًا لوكالة الصحة العامة، فيما تخضع الغالبية العظمى من الأقاليم الروسية للإغلاق منذ أواخر مارس، حيث صدرت أوامر للمواطنين بالبقاء في منازلهم، بينما يسمح بالعمل للأعمال الأساسية فقط، مثل محلات البقالة والصيدليات والبنوك.

والثلاثاء، مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فترة الإغلاق حتى الحادي عشر من مايو، وكلف الحكومة بوضع خطة لإعادة فتح البلاد تدريجيا.

كما أشار ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إلى أن الجدول الزمني لإعادة الفتح سيتوقف على كيفية استمرار تفشي المرض.

إصابات بين المسؤولين

ويوم الخميس، أعلن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين أنه أصيب بالفيروس وسيتوقف مؤقتًا عن إدارة مجلس الوزراء.

كما تأكدت إصابة وزير التعمير ونائبه أيضا.

وقتل الفيروس أكثر من 230 ألف شخص حول العالم، حيث أطاح المرض بـ 64 ألفا في الولايات المتحدة، وأكثر من 20 ألفا في كل من إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا كل على حدة.

إلى ذلك، يحذر خبراء الصحة من حدوث موجة ثانية من الإصابات ما لم يتم توسيع نطاق إجراء الاختبارات بشكل كبير.