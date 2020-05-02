- لماذا التقى الحريري معاون نصر الله؟
- إلى متى ستظل الحدود الأسترالية مغلقة؟
- بعد تصنيفه إرهابياً.. برلين تمنع مسيرة لحزب الله
- روسيا.. 10 آلاف إصابة في يوم واحد
- الأزمة المعيشية تعيد اللبنانيين إلى الشارع بـ«الكمامات»
- أستراليا: فيكتوريا تحقق في بؤرة جديدة لتفشي كورونا داخل مصنع لحوم
- احتفال بالخروج من حجر كورونا ينتهي بوفاة مأساوية
- ريهانا في جلسة تصوير مثيرة لمجموعة اللانجري الجديدة لـ"SAVAGE X FENTY"
- صدمة أولى ثقيلة للخطة الحكومية وترقب لقاء بعبدا
- هل المطلوب رأس النظام اللبناني؟
- قرار ألمانيا ضد حزب الله.. هل يودي بالخطة الاقتصادية؟
- مختبر ووهان مجدداً.. الصحة العالمية تكشف مفاجأة
- للمرة الأولى منذ اختفائه.. كيم يظهر علنا
- انتقاد سوري نادر للأسلحة الروسية
- المجد والخلود لخطة هندسة الفقر والخراب في لبنان
- "الدم الأزرق" لعلاج كورونا.. روسيا تعود للثمانينيات
- الكونغرس يحقق مع أغنى رجل في العالم.. مالك “أمازون” متهم بـ”رفع الأسعار” وتقديم شهادة زائفة
- بالفيديو: عَرض لا يُقاوَم
- فلسفة مبسطة: حتمية اجتماعية أم إرادة حرة؟
- توقعات الأبراج ليوم May 2, 2020
- أنشودة فلسطينية بمناسبة "عيد الاستقلال"!
- لماذا تتكثّف الهجمات العُدوانيّة الإسرائيليّة وتتصاعد على سورية هذه الأيّام؟ ولماذا فقدت زخَمها ولم تُحقِّق أهدافها؟ وهل مُبرِّرات عدم الرّد باتت أكثر “تفهّمًا” من أيّ وقتٍ مضى؟ ومتى ستأتي ساعة الحسم؟
- عرضان "مضيئان"... على طريق الكهرباء
- صورٌ سوف تُثير الاشمئزاز في نفوسكم: هنا حجرت الدّولة ركّاب عُمان
- أيها العمّال أبشروا: الدولة ستقترض لدعمكم!
- صور أقمار صناعية.. طابق سري إيراني تحت الأرض قرب دمشق
- أستراليا: الحكومة تطلب من المصالح التجارية الاستعداد لفتح أبوابها
- السفارة الأسترالية في لبنان تعلن عن موعد رحلة جديدة لإعادة العالقين
- الخارجية الأسترالية تطالب الأستراليين العالقين في العراق بآلاف الدولارات للعودة للوطن
- عراضة الخطة الحكومية: "إنقاذ" يفاقم التصعيد السياسي!
- الحكومة أقرّت «خطّتها الإنقاذية» وتبدأ ورشة تحصــينها.. والمعارضة تدرسها
- أسرار وخفايا لبنانية
- دولة الفساد من يغيّرها؟
- «خطة إنقاذ» أم «بالون حراري» سيفقع؟
- خطة الحكومة ممرها الآمن الى الصندوق.. وزني يستدرك ويسقط قرار تحرير الليرة
- حسان دياب… تفادَ خراب لبنان!
- الخطة وحدها لا تكفي
- المعارضة التقليدية «تُخلّص» السلــطة
- الجنرال.. والخرطوشة الأخيرة
- خطة الانقاذ: هيركات إختياري وتأجيل تحرير الليرة
- الشفافية المطلقة والمصرف المركزي
- الخطة المالية تكسر المحرّمات
- أستراليا: ضبط سلاح واعتقال ثلاثة أشخاص في حادثة عنف أسري في غرب سيدني
- أستراليا: لجنة برلمانية تطالب الحكومة بزيادة الإعانات بشكل دائم
- علماء يؤكدون انغلاق أكبر ثُقب لطبقة الأوزون فوق القطب الشمالي.. ما علاقة كورونا بالأمر؟
- 8 آذار ترضخ... مَدَد يا "صندوق النقد"!
- إقرار الخطة المالية.. ومفاجأة بعبدا تستفز بري!
- الخطّة الحكوميّة مفخّخة بصندوقين!
- حكومة دياب تبدأ رحلة الألف ميل في مسار إنقاذ "صعب" للبنان
- هل ينتظر النظام الإقليمي الجديد النظام الدولي الجديد؟
اخترنا لكم
-
حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي ...الكاتب:
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
سيناريو الغزو العراقي للكويت... الحلول الدبلوماسية تقتل ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
-
فرنسا تحاكم رفعت الأسد… من يعيد ثروته ...الكاتب:
روسيا.. 10 آلاف إصابة في يوم واحد
سجّلت روسيا، السبت، نحو 10 آلاف إصابة جديدة في يوم واحد.
في التفاصيل، أكدت السلطات الصحية الروسية، السبت، تسجيل أكثر من 9623 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقالت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي كورونا في روسيا في تقريرها اليومي إن مجموع الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد أصبح بذلك 123054 حالة، فيما توفي حتى الآن 1222 شخصا، وذلك عقب تسجيل 57 وفاة جديدة.
وأبلغت 5 مناطق روسية على الأقل عن قفزة في حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي، ففي موسكو، التي تمثل نصف جميع حالات الفيروس، من المحتمل أن تكون جميع التهابات الجهاز التنفسي ناجمة عن فيروس كورونا، وفقًا لوكالة الصحة العامة، فيما تخضع الغالبية العظمى من الأقاليم الروسية للإغلاق منذ أواخر مارس، حيث صدرت أوامر للمواطنين بالبقاء في منازلهم، بينما يسمح بالعمل للأعمال الأساسية فقط، مثل محلات البقالة والصيدليات والبنوك.
والثلاثاء، مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فترة الإغلاق حتى الحادي عشر من مايو، وكلف الحكومة بوضع خطة لإعادة فتح البلاد تدريجيا.
كما أشار ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إلى أن الجدول الزمني لإعادة الفتح سيتوقف على كيفية استمرار تفشي المرض.
إصابات بين المسؤولين
ويوم الخميس، أعلن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين أنه أصيب بالفيروس وسيتوقف مؤقتًا عن إدارة مجلس الوزراء.
كما تأكدت إصابة وزير التعمير ونائبه أيضا.
وقتل الفيروس أكثر من 230 ألف شخص حول العالم، حيث أطاح المرض بـ 64 ألفا في الولايات المتحدة، وأكثر من 20 ألفا في كل من إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا كل على حدة.
إلى ذلك، يحذر خبراء الصحة من حدوث موجة ثانية من الإصابات ما لم يتم توسيع نطاق إجراء الاختبارات بشكل كبير.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- بعد تصنيفه إرهابياً.. برلين تمنع مسيرة لحزب الله
- روسيا.. 10 آلاف إصابة في يوم واحد
- مختبر ووهان مجدداً.. الصحة العالمية تكشف مفاجأة
- للمرة الأولى منذ اختفائه.. كيم يظهر علنا
- الكونغرس يحقق مع أغنى رجل في العالم.. مالك “أمازون” متهم بـ”رفع الأسعار” وتقديم شهادة زائفة
- ترامب يؤكد مصدر "فيروس كورونا".. "لدي الدليل"
- حزب الله إرهابيا.. ألمانيا تحسم أمرها و"المداهمات فورية"
- الصين تتخذ مواقف دفاعية "شرسة".. تهدد أستراليا وتهاجم الولايات المتحدة
- الصين بين كماشة الخسائر وترضية العالم الغاضب من تداعيات كورونا
- حرب الأمصال.. إذا تم التوصل للقاح كورونا كيف سيتم توزيعه، وماذا سيفعل العالم مع أطماع ترامب؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)