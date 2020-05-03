كورونا في أميركا.. 66 ألف وفاة و1.1 مليون إصابة

فيروس كورونا قتل 66 ألفا في الولايات المتحدة

سجلت الولايات المتحدة 1453 وفاة إضافيّة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى أكثر من 66 ألفاً، وفقًا لإحصاء نشرته جامعة "جونز هوبكنز"، السبت.

وعند الساعة 20:30 بالتوقيت المحلّي السبت (00:30 ت غ الأحد)، سجّلت الجامعة أكثر من 1.1 مليون إصابة بمرض كوفيد-19 في البلاد، و66224 وفاة، بزيادة قدرها 2 في المئة مقارنةً بحصيلة، الجمعة.

وعلى رغم أنّ أعداد الضحايا ما زالت مرتفعة، تتقدم الولايات الفيدرالية على طريق رفع إجراءات الحجر.

وسمحت وكالة الغذاء والدواء، السلطة الأميركية لضبط أسواق الأدوية، بشكل عاجل باستخدام العقار التجريبي "رمديسيفير" الذي يمكن على قولها أن يساعد في شفاء المرضى.

ولإنعاش الاقتصاد، بدأت أكثر من 35 من الولايات الأميركية الخمسين رفع إجراءات العزل الصارمة التي فرضتها، أو باتت على وشك القيام بذلك، بينما تتضاعف التظاهرات "لإعادة فتح أميركا" في جميع أنحاء البلاد.