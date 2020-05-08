كورونا.. الصين تشترط لتحقيق دولي ودراسة عن فعالية عقار هيدروكسي كلوروكين وأستراليا تطبق خطة "نسير قبل أن نركض"

وافقت الصين على ما وصفتها بمراجعة شاملة لتعاطي العالم مع وباء كورونا لكنها اشترطت لذلك، في حين يواصل الفيروس التمدد في مناطق كثيرة من العالم، وسط ترقب واسع للتجارب الجارية بحثا عن علاج أو لقاح.

وقالت الصين اليوم الجمعة إنها تدعم تأسيس لجنة تقودها منظمة الصحة العالمية لمراجعة استجابة العالم لوباء كوفيد-19، بعدما واجهت ضغوطا من أطراف عدة للسماح بتحقيق دولي، وهي القضية ذاتها التي تثير أزمة متنامية مع الولايات المتحدة التي اتهمت الصين أكثر من مرة بالتستر على الوباء وعدم إدارة الأزمة بشكل ناجع.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونينغ للصحفيين إن عملية المراجعة يجب أن تتم "بشكل منفتح وشفاف وشامل للجميع"، و"في توقيت مناسب بعد انتهاء الوباء"، وتحت إشراف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس.

تشكيك ألماني واستياء إسترالي

ويبدو أن محاولة الإدارة الأميركية إقناع العالم بتخليق فيروس كورونا في مختبر صيني بدأت تواجه مصاعب من أقرب حلفاء واشنطن، فقد أبلغت مصادر حكومية ودبلوماسية ومخابراتية رويترز بأن مسؤولين أستراليين يشعرون بالإحباط بسبب تقويض مسعاهم نحو إجراء تحقيق في أصل فيروس كورونا من جانب البيت الأبيض الذي يسعى إلى ربط التفشي بمخبر صيني.

وقالت المصادر إن هجوم واشنطن على الصين منح بكين فرصة لتجادل بأن طلب أستراليا إجراء تحقيق مستقل إنما هو جزء من حملة تقودها الولايات المتحدة لتحميلها مسؤولية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتجد العاصمة الأسترالية كانبيرا نفسها محاصرة في خضم معضلة دبلوماسية بين واشنطن حليفها الأمني الرئيسي، وبين الصين الشريك التجاري الرئيسي الذي توترت علاقاتها معها بالفعل، حتى على الرغم من أن تعاملها الناجح مع تفشي فيروس كورونا أتاح لها التخطيط لإعادة فتح الاقتصاد.

وفي السياق ذاته، ذكرت مجلة دير شبيغل اليوم الجمعة أن تقريرا للمخابرات الألمانية شكك في المزاعم الأميركية القائلة إن فيروس كورونا مصدره مختبر صيني، وقال إن الاتهامات محاولة لتحويل الانتباه عن فشل الولايات المتحدة في السيطرة على المرض.

وقالت دير شبيغل إن وكالة المخابرات الاتحادية الألمانية طلبت من أعضاء تحالف المخابرات -الذي تقوده الولايات المتحدة والمعروف باسم تحالف "الأعين الخمس"- تقديم أدلة تدعم الاتهام.

وتابعت المجلة أنه لم يرغب أي من أعضاء التحالف -الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا- في دعم مزاعم بومبيو.

وخلص التقرير -الذي قدم لوزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور- إلى أن الاتهامات الأميركية محاولة متعمدة لحرف الاهتمام العام بعيدا عن "إخفاقات" الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كورونا عربيا

وقال وزارة الصحة القطرية إنه تم تسجيل 1311 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 20,201.

وفي الكويت، قالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 3 وفيات و641 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو ما يرفع العدد الإجمالي إلى 7,208.

وفي سلطنة عمان، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 3112.

وذكرت وزارة الصحة المغربية أنه تم تسجيل وفاتين و113 إصابة جديدة بكورونا، مما يرفع الإجمالي إلى 185 وفاة و5661 إصابة.

لليوم السادس.. ارتفاع الإصابات بروسيا

وقال مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في روسيا اليوم الجمعة إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في روسيا ارتفع بواقع 10,699 خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي على مستوى البلاد إلى 187,859 مصابا، في حين وصل عدد الوفيات إلى 1723، بعد تسجيل 98 وفاة جديدة.

وهذا هو اليوم السادس على التوالي الذي ترتفع فيه الإصابات بأكثر من عشرة آلاف، لكنه أقل من الرقم القياسي الذي سجل أمس الخميس وبلغ 11,231 حالة جديدة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الخميس إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل عرضه تقديم أجهزة تنفس صناعي للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن روسيا تمر بوقت عصيب بسبب المرض.

ارتفاع.. قبيل تخفيف الإجراءات

وفي باكستان، تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 25 ألفا اليوم الجمعة، قبل ساعات من الموعد المقرر لرفع إجراءات العزل العام، في الوقت الذي تسجل فيه الدولة بعضا من أعلى معدلات الإصابة اليومية الجديدة بالعدوى في العالم.

وأعلن المسؤولون اليوم تسجيل 1764 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 25,837، وزادت الوفيات بواقع 30 ليرتفع الإجمالي إلى 594 حالة.

من جهتها، سجلت سلطات الصحة في ماليزيا اليوم 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 6535 حالة.

ولليوم الثاني على التوالي لم تبلغ وزارة الصحة عن أي وفيات جديدة خلال إفادتها الإعلامية اليومية ليظل عدد الوفيات 107 حالات.

كما أعلنت تايلند اليوم الجمعة عن تسجيل ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 3000 إصابة.

ولم تسجل السلطات أي وفيات جديدة ليظل الإجمالي عند 55 منذ بدء تفشي الفيروس في يناير/كانون الثاني الماضي.

أفغانستان.. الفيروس يضرب العاملين بالقطاع الصحي

أعلنت السلطات الأفغانية، إصابة وزير الصحة فيروز الدين فيروز بفيروس كورونا.

وقال مسؤولان كبيران في قطاع الصحة بأفغانستان أمس الخميس إن أكثر من ثلث الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العاصمة كابل سجلت في صفوف الأطباء وغيرهم من العاملين في قطاع الرعاية الصحية.

وذكر المسؤولان أن السبب هو نقص اللوازم الوقائية لدى الطواقم الطبية، وأيضا نقص الوعي بين بعض العاملين في القطاع بالإجراءات الوقائية المطلوبة لتفادي العدوى.

وقال مسؤول حكومي في قطاع الصحة وطبيب أفغاني ضمن قوة مهام تقودها الحكومة لمكافحة الوباء إن هناك 925 إصابة مؤكدة مسجلة في كابل تشمل في المجمل نحو 346 من الطواقم الطبية.

الخطة الأسترالية

أعلنت أستراليا عن خريطة طريق من ثلاث خطوات لتخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد وإعادة فتح اقتصاد البلاد بحلول يوليو/تموز الماضي.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون للصحفيين في كانبرا اليوم الجمعة "اليوم، نحن نضع أستراليا في وضع يمكنها من خلاله المضي قدما"، مضيفا "هدفنا هو التحرك من خلال كل هذه الخطوات للوصول إلى الاقتصاد الآمن من كوفيد-19 في يوليو من هذا العام، في هذه الخطة نسير قبل أن نركض".

وحسب الخطة، ستسمح البلاد في المرحلة الأولى من تخفيف القيود المتعلقة بفتح المقاهي والمطاعم والمتاجر والمكتبات وحمامات السباحة والملاعب.

وستسمح الخطوة الثانية بتجمعات يشارك فيها 20 شخصا، بالإضافة إلى فتح الصالات الرياضية ومراكز التجميل والمتاحف ودور السينما، وسيتم السماح أيضا بالسفر بين الولايات.

وستسمح الخطوة الثالثة بتجمعات يشارك فيها مئة شخص وفتح الحانات والنوادي الليلية وصالات الطعام وحمامات البخار (الساونا).

دراسة جديدة عن فعالية عقار هيدروكسي كلوروكين

وضمن مساعي البحث عن علاج لفيروس كورونا أظهرت دراسة جديدة أجرتها مستشفيات في نيويورك أن إعطاء مرضى كوفيد-19 الذين هم في وضع خطر عقار هيدروكسي كلوروكين المستخدم في معالجة الملاريا لم يحسن وضعهم أو يجعله يتفاقم بشكل كبير.

وأوضح معدو الدراسة التي نشرت في مجلة "نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين" أنه "لم يتراجع أو يرتفع بشكل كبير احتمال الوفاة أو إدخال أنبوب إلى الرغامي لدى مرضى تلقوا عقار هيدروكسي كلوروكين مقارنة بالذين لم يحصلوا عليه".

وأجريت الدراسة -التي مولتها معاهد الصحة الأميركية- على مرضى كوفيد-19 أدخلوا إلى قسم الطوارئ في مستشفيين بنيويورك.

وحصل 811 مريضا على جرعتين من 600 مليغرام من هيدروكسي كلوروكين في اليوم الأول، ثم 400 مليغرام يوميا على مدى أربعة أيام، ولم يحصل 565 مريضا على العقار.

وتفيد أحدث البيانات التي ينشرها موقع "وورد ميتر" بأن عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 3 ملايين 932 ألفا و984، توفي منهم 271 ألفا و29 شخصا، وتعافى منهم مليون و349 ألفا و699.