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صاروخ كروز أطلق خطأ.. نيران صديقة تقتل وتصيب العشرات من قوات البحرية الإيرانية

آخر تحديث: منذ 37 من الدقائق
المصدر: الجزيرة نت
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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صاروخ كروز أطلق خطأ.. نيران صديقة تقتل وتصيب العشرات من قوات البحرية الإيرانية
من مناورات سابقة للبحرية الإيرانية في بحر عمان (الأوروبية)

قالت البحرية الإيرانية في بيان اليوم الاثنين إن نيرانا صديقة أسفرت عن مقتل 19 بحارا وإصابة 15 آخرين عندما أصاب صاروخ إيراني سفينة دعم أثناء تدريبات بالقرب من ميناء جاسك في بحر عُمان يوم أمس.

 

وذكر التلفزيون الإيراني على موقعه الإلكتروني أن سفينة الدعم اللوجستي قصفت بعدما "تحركت لنقل هدف نحو وجهته، دون ترك مسافة كافية بينها وبين الهدف".

 

ويعد خليج عمان ممرا مائيا حساسا بشكل خاص، لأنه يتصل بمضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس نفط العام، والذي يتصل بدوره بالخليج.

 

وكانت وكالة فارس للأنباء قد قالت إن الحادث وقع على ظهر سفينة الدعم كوناراك، وهي سفينة حربية مصنعة محليا وانضمت لأسطول البحرية في 2018.

 

ومن جهتها، قالت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء إن "ملابسات الحادث قيد الفحص الفني حاليا"، أما وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء فقالت إن سفينة أخرى أطلقت بطريق الخطأ صاروخا على كوناراك أثناء تدريب بالذخيرة الحية.

 

وأضافت الوكالة شبه الرسمية أن "الفرقاطة الإيرانية جماران أطلقت صاروخا بطريق الخطأ على السفينة كوناراك". وقالت الوكالة في تغريدة باللغة الإنجليزية إن السفينة كوناراك غرقت.

المصدر: الجزيرة نت

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