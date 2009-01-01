مسؤول إيراني: على الجميع أن يصابوا بكورونا

من طهران (أرشيفية- فرانس برس)

مع استمرار فيروس كورونا في تسجيل إصابات جديدة في البلاد، وسط تحذير من قبل عدة مسؤولين من موجة ثانية للوباء، قال مسؤول إيراني إن معظم الناس سيصابون به.

وأضاف محمد علوي، رئيس دائرة الصحة في إقليم الأهواز ( جنوب غرب إيران)، بحسب ما نقلت وسائل اعلام محلية الخميس: "كورونا مرض جديد ولا يوجد علاج ولا لقاح له. لذا سيصاب الجميع به، وعلينا أن نتعامل مع الناس لكي يصابوا بالفيروس تدريجيا مع مرور الوقت".

زيادة بنسبة 200%

أتى هذا التصريح بعد أيام على تحذير محافظ الأهواز، غلام رضا شريعتي، من زيادة بنسبة 200% بعدد مرضى الوباء في المحافظة خلال شهر. وأكد في حديث خلال مقابلة مع التلفزيون الحكومي الأحد الماضي أن عدد المصابين في المستشفيات زاد بنسبة 60% دون أن يذكر رقمًا دقيقًا لإجمالي عدد الإصابات والوفيات في المحافظة.

ووفقًا لبعض التقارير الصحافية في وسائل إعلام محلية، فقد تم تسجيل 200 حالة جديدة في المتوسط يوميًا في المحافظة خلال الأيام الأخيرة.

بالتزامن، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهان بور الخميس أنه " تم تأكيد إصابة 1808 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية وبذلك يرتفع اجمالي الإصابات في البلاد إلى 114533 شخصا

كما أشار إلى وفاة 71 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصبح مجموع الوفيات 6854 في أحد أكثر البلدان تأثراً بالوباء في المنطقة.