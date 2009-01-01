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سقوط طائرة ركاب باكستانية تقل 99 على منطقة سكنية مزدحمة في كراتشي
كراتشي (باكستان) (رويترز) - سقطت طائرة من طراز ايرباص تابعة لشركة الخطوط الدولية الباكستانية تقل 99 شخصا على منطقة سكنية مزدحمة في مدينة كراتشي يوم الجمعة بينما كانت تقترب من المطار.
وأكد مسؤولون مقتل ما لا يقل عن 80 شخصا لكن لم يتضح ما إذا كانت الأرقام تشمل القتلى على الأرض.
وقال متحدث باسم حكومة إقليم السند إن اثنين من الركاب نجيا أحدهم ظفر مسعود رئيس بنك البنجاب. وقال البنك إن مسعود أصيب بكسور لكنه ”في وعيه ويستجيب جيدا“.
وقال الناجي الآخر وهو مهندس يدعى محمد زبير لمحطة (جيو نيوز) التلفزيونية إن الطيار هبط بالطائرة ولمس الأرض لفترة وجيزة ثم اقلع مرة أخرى.
وأضاف أن الطيار بعد حوالي عشر دقائق أعلن القيام بمحاولة هبوط أخرى ثم تحطمت الطائرة وهو يقترب من المدرج.
وتصاعد دخان أسود من موقع سقوط الطائرة في الرحلة رقم 8303 حوالي الساعة 02:45 مساء (0945 بتوقيت جرينتش). وتناثر الحطام في الشوارع بينما هرعت عربات الإسعاف وسط الحشود.
ووقع الحادث مع اقتراب عيد الفطر حيث يسافر باكستانيون لزيارة أقاربهم.
وقال شاهد يدعى شكيل أحمد بالقرب من الموقع الذي يبعد بضعة كيلومترات عن المطار ”صدمت الطائرة برج اتصالات في البداية ثم سقطت فوق المنازل“.
وقال مسؤولو الطيران المدني إن الطائرة وهي من طراز إيرباص 320 كانت في رحلة من مدينة لاهور بشرق البلاد إلى كراتشي في الجنوب وعلى متنها 91 راكبا وطاقم من ثمانية أفراد بعدما استأنفت باكستان لتوها الرحلات الداخلية التي أوقفتها إثر تفشي جائحة كورونا.
* المحركان لا يعملان
قال مصدر قريب من التحقيق إن الطائرة كانت في ثاني محاولة للهبوط بعد أن ألغت محاولة سابقة في مناورة اعتيادية تتمثل في الدوران حول المطار.
وأفاد تسجيل نشر على موقع المراقبة (لايف آت سي.نت) المشهور بدقة معلوماته أن قائد الطائرة المنكوبة أرسل إشارة استغاثة وأبلغ برج المراقبة بأن محركي الطائرة تعطلا في المحاولة الثانية للهبوط.
وبعد أن ألغت الطائرة فيما يبدو المحاولة السابقة ودارت حول المطار للهبوط أبلغ أحد المراقبين قائد الرحلة بأنه يبدو أنه ينحرف يسارا ويخرج عن مساره.
ورد القائد ”نحن نعود يا سيدي. تعطل المحركان“. وأذِن المراقب للطائرة بالهبوط في أي من مدرجي مطار كراتشي في غرب وجنوب غرب المطار.
وبعد 12 ثانية أرسل الطيار إشارة استغاثة وأُذن له مرة أخرى بالهبوط على أي من المدرجين.
وقال المتحدث باسم الخطوط الدولية الباكستانية عبد الله خان في بيان بالفيديو ”آخر ما سمعناه من الطيار أنه كان يواجه مشكلة فنية ما. هذا حادث مأساوي جدا“.
وهرعت قوات من الجيش وخدمات الإنقاذ للمنطقة التي بدا أنها منطقة سكنية عالية الكثافة. وأظهرت لقطات تلفزيونية سيارات تحترق.
وبدأ على الفور البحث عن الصندوقين الأسودين للطائرة اللذين يسجل أحدهما ما يدور في قمرة القيادة بينما يسجل الآخر بيانات الرحلة.
ووقع أسوأ حادث طيران في باكستان عندما سقطت طائرة تابعة لشركة ايربلو بالقرب من إسلام اباد عام 2010 ولقى 152 شخصا حتفهم.
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