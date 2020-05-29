عربية ودولية

العالم الشرق الاوسط واالعرب شؤون اسرائيلية

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

اخترنا لكم

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | عربية ودولية | العالم | بومبيو: ترامب سيتحدث عن تجسس الطلاب الصينيين في مؤتمره الصحافي الجمعة
المصنفة ايضاً في: العالم

بومبيو: ترامب سيتحدث عن تجسس الطلاب الصينيين في مؤتمره الصحافي الجمعة

آخر تحديث: منذ 34 من الدقائق
المصدر: AFP
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 18
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
بومبيو: ترامب سيتحدث عن تجسس الطلاب الصينيين في مؤتمره الصحافي الجمعة
الرئيس الاميركي دونالد ترامب متحدثا الى الصحافيين في البيت الابيض في 22 ايار/مايو 2020

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه سيعقد الجمعة مؤتمراً صحافيّاً بشأن الصين، من دون أن يعطي تفاصيل إضافيّة بشأن مضمونه، لكن وزير الخارجية في إدارته مايك بومبيو قال إنه سيهاجم خلال قيام الطلاب الصينيين بالتجسس.

 

وقال ترامب لصحافيين في المكتب البيضوي في البيت الأبيض الخميس "سنعلن غدا (الجمعة) ما سنفعله مع الصين. نحن غير راضين عن الصين".

 

وتأتي هذه التصريحات في أجواء من التوتر الشديد. فقد صعد ترامب لهجته حيال الصين في الأسابيع الأخيرة محملا بكين مسؤولية انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، ووعد باتخاذ تدابير انتقامية.

 

وأكد بومبيو من جهته الأربعاء أن هونغ كونغ لم تعد تتمتع بالحكم الذاتي الذي وعدت به بكين لذلك لم يعد بإمكانها الاستمرار في الاستفادة من الامتيازات التجارية مع الولايات المتحدة.

 

في اليوم نفسه، تبنى الكونغرس مشروع قانون لمعاقبة المسؤولين الصينيين المتهمين بـ"احتجاز جماعي" للمسلمين الأويغور.

 

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الحكومة الأميركية تستعد لطرد آلاف الطلاب الصينيين المرتبطين بمعاهد عسكرية صينية.

 

وقال بومبيو لقناة "فوكس نيوز" التلفزيونية "لا يفترض أن يكونوا هنا في مدارسنا ليمارسوا التجسس". وأضاف "بصفتي مدير سابق لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه)، آخذ خطر التجسس في بلدنا على محمل الجد".

 

وأضاف أن "الرئيس ترامب، وأنا مقتنع بذلك، سيهاجم هذه النقطة"، موضحا "لا اريد استباق ما سيقوله غدا (الجمعة)، لكن يجب أن يعرف الأميركيون أن الحزب الشيوعي الصيني نسج نفوذا هائلا هنا في الولايات المتحدة".

 

وردا على سؤال عن خطر ظهور "عنصرية مناهضة للآسيويين"، قال بومبيو "هذا ليس أمرا عنصريا والشعب الصيني شعب عظيم".

 

وذكر معهد التعليم الدولي المنظمة الأميركية التي تروج لتبادل دولي للطلاب، أن الصينيين هم الطلاب الأجانب الأكبر عددا في الولايات المتحدة، ويبلغ عددهم نحو 370 ألفا في 2018 و2019، أي نحو ثلث مجموع الطلاب الأجانب.

المصدر: AFP

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)