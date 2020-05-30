- أستراليا.. "يوم تاريخي": الحكومة تقرر رد كل الديون التي جمعها برنامج التحصيل الإلكتروني للسنترلينك
- نبش ضريح الخليفة عمر بن عبد العزيز.. موجة واسعة من الغضب والاستنكار بسوريا وخارجها
- تحدث عن ارتباطها بالصين.. ترامب ينهي علاقة واشنطن بمنظمة الصحة العالمية
- باسيل أخضع دياب..."سلعاتا حتماً"!
- الحراك إلى الشارع.. والقوى الأمنية بين السلم الأهلي وحرية التعبير!
- مخرج شكليّ لقضية سلعاتا وتأجيل التعيينات
- نصر الله: نريد رئيساً للجمهورية يشبه حسان دياب
- الحكومة اللبنانية تتراجع أمام باسيل وتوافق على معمل كهرباء للمسيحيين
- لبنان: لا نريد عفواً عاماً للسجناء… العدالة فقط!
- ماذا سمع نصرالله من رياشي عن الفيدرالية؟
- صمود المفتي دريان أسقط التمديد للشعار بالإجماع
- إجراءات التسليم في قطاع الخلوي... حبر على ورق!
- التعيينات الإدارية تلتحق بسابقاتها: تطيير يعرّي الحكومة
- اللجنة الوزارية لسد بسري: «تضليل» وعودة إلى المربع الأول!
- بدء تحرير الأملاك البحرية المحتلّة؟
- شهر على قرار استرداد الخلوي: لا تقدّم
- طلاب طبّ «اللبنانية»: أعيدوا إلينا مستشفى بيروت الحكوميّ
- معتقلو الإمارات يواجهون خطر الموت: هل تتحرّك الدولة اللبنانية؟
- الكنيسة والكتل المسيحية... "ولّى زمن التخوين"
- أمريكا على أبواب ثورة ضِدّ العُنصريّة المُتصاعِدة ومقتل المُواطن الأسود جورج فلويد خنقًا قد يكون المُفجِّر.. لماذا نتّهم ترامب وسِياساته بالمسؤوليّة وتوفير الحاضِنة لها؟ وهل تَفكُّك أمريكا بات وشيكًا؟
- توقعات الأبراج ليوم May 30, 2020
- أكثر من ألف وفاة جديدة في كل من الولايات المتحدة والبرازيل ورفع العزل مستمر في أوروبا
- بومبيو: ترامب سيتحدث عن تجسس الطلاب الصينيين في مؤتمره الصحافي الجمعة
- بلا ندم.. شركة أسترالية تفجر موقعا تراثيا عمره آلاف السنين
- العفو رهينة الانقسام ورفع "مفخخ" للسرية المصرفية!
- سجالات حول «العفو» طيّرت الجلسة... ودفعة تعيينــــات في مجلس الوزراء اليوم
- أسرار وخفايا لبنانية
- لماذا مواجهة باسيل بمثابة حياة أو موت؟
- إسرائيل تضبط ساعتها: بين تموز وتشرين
- في المجلس... «مطرقة العفو» لم تقل كلمتها الاخيرة
- عون: غادة ليست قاضية القصر
- حكمٌ يسقطُ صعوداً
- الصرّافون يستعدّون للعودة... ألف سؤال وسؤال
- ميردوخ يعجل بنهاية الصحافة الورقية بوقف 100 صحيفة في أستراليا
- أستراليا: هل تجبر بولين هانسون حكومة كوينزلاند على فتح حدودها؟
- آردرن تعلن عن موعد "واقعي" لعودة السفر بين نيوزيلندا وأستراليا
- مزيد من الأستراليين يدعمون الطاقة النووية لمواجهة التغير المناخي
- أستراليا: إغلاق مدرسة في ملبورن بعد تأكيد إصابة طالب بكورونا
- الإنقسام يسقط العفو ويؤجج الخلافات ويحرّك الشارع!
- صندوق النقد يؤنّب سلامة: خسائركم 100 مليار دولار
- "ترقيع التشريع" رهن العقد الاستثنائي وآلية التعيين تُحجّم باسيل!
- المقصلة الأميركية تعدم لبنان ولا تمسّ رقبة حزب الله!
- الراديكاليتان الشيعية والمسيحية ضدّ الميثاق الوطني والدستور
- "فجر الجمهورية": روكز يطلق حزباً جديداً
- قبلان يريد لبنان "الممانعة" بدل لبنان "العربي"
- لبنان: الفساد قانوني وشعبي وقيمي
- قرار المحكمة الدولية هو الردّ الأبلغ على كلام قبلان
- قانون قيصر في لبنان: التهريب يعرقل مفاوضات "صندوق النقد"
- مجلس القضاء يتّخذ إجراءً بحق غادة عون... و"التفتيش" يتحرّك!
- الحكومة والشارع: "المستقبل" أكثر المأزومين... والمتحمّسين
اخترنا لكم
-
حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي ...الكاتب:
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
سيناريو الغزو العراقي للكويت... الحلول الدبلوماسية تقتل ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
-
فرنسا تحاكم رفعت الأسد… من يعيد ثروته ...الكاتب:
تحدث عن ارتباطها بالصين.. ترامب ينهي علاقة واشنطن بمنظمة الصحة العالمية
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنهاء علاقة بلاده مع منظمة الصحة العالمية، التي يتهمها منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد بالانحياز للصين، في حين قالت بكين إن هذه الخطوة "سعي واضح للتنصل من التزاماته حيال المنظمة".
وقال ترامب أمام الصحفيين "لأنهم فشلوا في القيام بالإصلاحات اللازمة والمطلوبة، نحن ننهي اليوم علاقتنا بمنظمة الصحة العالمية، ونعيد توجيه هذه الأموال إلى احتياجات أخرى ملحة في مجال الصحة العامة في العالم".
واتهم ترامب المنظمة الدولية بالفشل في تطبيق إصلاحات في مواجهة شواغل ومخاوف الولايات المتحدة بشأن تعامل المنظمة مع جائحة كورونا.
وأضاف ترامب أن أعدادا كبيرة من الأرواح فُقدت بسبب تعامل الصين مع جائحة كورونا، التي تسببت في خسائر اقتصادية كبيرة للعالم، متهما بكين بالتستر على انتشار الفيروس، والتسبب ِفي جائحة عالمية، مضيفا أن "العالم بحاجة إلى إجابات من الصين بشأن الفيروس، ويجب أن تكون لدينا شفافية".
وسبق أن اتهم ترامب منظمة الصحة العالمية بأنها "دمية في يد الصين"، التي انطلق منها الوباء في نهاية 2019، وقال إن الصين تتحكم فيها.
وفي وقت سابق، أعلن ترامب تجميد تمويل الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية، وهي المساهم الرئيسي للتبرعات فيها.
صينيون خطرون
على صعيد آخر، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة علقت دخول صينيين يشكلون "خطرا" محتملا على الأمن إلى أراضيها.
يأتي ذلك على خلفية توتر صيني أميركي حول مشروع قانون صيني مثير للجدل حول الأمن القومي في هونغ كونغ.
ويأتي مشروع القانون بعد خروج مظاهرات حاشدة في هونغ كونغ عام 2019 ضد تأثير بكين، اتّسمت بأعمال عنف، وعزّزت تيارا مؤيدا للديمقراطية كان مهمّشا في الماضي.
في حين اتّهمت الصين واشنطن بأنها أسهمت في تأجيج الأمور عبر دعمها علنا للمتظاهرين.
إلغاء الوضع التجاري
في سياق متصل، أكد ترامب أن الولايات المتحدة تتخذ إجراء لإلغاء الوضع التجاري الخاص لهونج كونج، قائلا إن الصين تقترف "انتهاكا واضحا" لالتزامات تعاهدية في ما يتعلق بالحكم الذاتي للإقليم.
وأضاف أنه "نتيجة لذلك أوجه إدارتي ببدء عملية تقليص سياسة الإعفاءات التي تمنح هونج كونج معاملة مختلفة وخاصة".
وأوضح ترامب أن هذا سيؤثر على "نطاق كامل" على الاتفاقات مع هونج كونج، بما في ذلك تسليم المجرمين وضوابط التصدير والتكنولوجيا مزدوجة الاستخدام، ومعاملة هونج كونج كإقليم جمركي منفصل عن بر الصين الرئيسي.
يذكر أن الصين كانت حذرت في وقت سابق في الأمم المتحدة من أن "أي محاولة لاستخدام هونغ كونغ من أجل التدخل في الشؤون الداخلية للصين مصيرها الفشل".
وحض السفير الصيني لدى الأمم المتحدة جانغ جون -خلال جلسة عبر الفيديو لمجلس الأمن الدولي- الولايات المتحدة وبريطانيا على "وقف توجيه اتهامات لا أساس لها ضد الصين"، كما جاء في بيان للبعثة الدبلوماسية الصينية.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- تحدث عن ارتباطها بالصين.. ترامب ينهي علاقة واشنطن بمنظمة الصحة العالمية
- أكثر من ألف وفاة جديدة في كل من الولايات المتحدة والبرازيل ورفع العزل مستمر في أوروبا
- بومبيو: ترامب سيتحدث عن تجسس الطلاب الصينيين في مؤتمره الصحافي الجمعة
- "الدولة النموذج" في مواجهة كورونا تنتكس وتتراجع عن قراراتها
- البؤرة الجديدة لفيروس كورونا.. أكثر من ألف وفاة في البرازيل خلال 24 ساعة
- "المرأة الخفاش" في الصين: كورونا مجرد غيض من فيض
- اعتبر ترامب معتلا اجتماعيا ومصابا بجنون العظمة.. نعوم تشومسكي: أميركا "تتجه نحو الهاوية" في عالم ما بعد كورونا
- كورونا.. اليابان ترفع حالة الطوارئ ودول تخففها والتصعيد يتواصل بين بكين وواشنطن
- نيوزيلندا.. مزيد من النجاح في استراتيجية مواجهة فيروس كورونا
- سقوط طائرة ركاب باكستانية تقل 99 على منطقة سكنية مزدحمة في كراتشي
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)