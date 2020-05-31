- زينة تنتصر في معركتها.. محكمة مصرية تُلزم أحمد عز بدفع 50 ألف دولار مصروفات دراسية لتوأمه منها
- أسبوع هزّ أمريكا.. القصة الكاملة للاحتجاجات التي جعلت 75 مدينة تنتفض، حتى وصلت لمقر ترامب
- مفاجأة في الجريمة العنصرية بأميركا.. الشرطي وضحيته عملا معا
- بيلا حديد في قميص شفاف من دون حمّالة صدر تٌظهر حلماتها!
- 8 تغييرات ستواجهك في المطارات بعد كورونا
- اللبنانيون ينتفضون من جديد ضد سلاح ميليشيات حزب الله
- معادلة «التظاهرة بتظاهرة مضادة» تعود إلى الشارع اللبناني
- احتجاجات في بيروت ضد سلاح حزب الله.. ومطالب بتطبيق الـ «1701»
- باسيل ينبش مداميك "اتفاق الطائف" تحت سلعاتا
- فنّ لبناني اسمه تحويل الانتصار إلى هزيمة
- كرسي البطريرك صفير "عراب ثورة الأرز" والحمل الثقيل الذي تركه
- تحرير 2000 في ضوء الوضع اللبناني الراهن
- توقعات الأبراج ليوم May 31, 2020
- "قانون قيصر" لخنق الأسد ومطاردة حزب الله
- حبيش و"جنون العونية": غادة عون أقوى من الدولة وكورونا
- لا اجتهاد في العمالة..والقانون هو الذي يدين او يبرّئ لا مَن يموُّلون من ايران!
- فيديو جديد يُظهر معاناة أكبر للأمريكي فلويد.. أكثر من ضابط شاركوا بتعذيبه حتى الوفاة
- توسعت إلى مدن عدة.. شرارة احتجاجات قتيل الشرطة الأميركية تصل للبيت الأبيض
- زوجة الشرطي المتهم بقتل فلويد تطلب الطلاق بعد القبض عليه
- بالفيديو: ماغي فرح تتوقّع الأسوأ في النصف الثاني من 2020... مجاعة وزلازل وموت أحد المسؤولين!
- سلعاتا تعيد الحكومة الى "بيت الطاعة"
- مفاوضات الصندوق: «سجال أرقام».. والتحذيرات الدولية تتوالى: عجّلوا بالإصلاحات
- أسرار وخفايا لبنانية
- لا تقبلوا بقانون يوهمكم بالشفافية
- العفو الطائفي
- 17 عاماً على تجاهل مطلب جبيل وكــسروان.. هل يتحقّق «الحُلم»؟
- إستقالة دياب بين «المزح والجد»؟!
- أستراليا.. "يوم تاريخي": الحكومة تقرر رد كل الديون التي جمعها برنامج التحصيل الإلكتروني للسنترلينك
- نبش ضريح الخليفة عمر بن عبد العزيز.. موجة واسعة من الغضب والاستنكار بسوريا وخارجها
- تحدث عن ارتباطها بالصين.. ترامب ينهي علاقة واشنطن بمنظمة الصحة العالمية
- باسيل أخضع دياب..."سلعاتا حتماً"!
- الحراك إلى الشارع.. والقوى الأمنية بين السلم الأهلي وحرية التعبير!
- مخرج شكليّ لقضية سلعاتا وتأجيل التعيينات
- نصر الله: نريد رئيساً للجمهورية يشبه حسان دياب
- الحكومة اللبنانية تتراجع أمام باسيل وتوافق على معمل كهرباء للمسيحيين
- لبنان: لا نريد عفواً عاماً للسجناء… العدالة فقط!
- ماذا سمع نصرالله من رياشي عن الفيدرالية؟
- صمود المفتي دريان أسقط التمديد للشعار بالإجماع
- إجراءات التسليم في قطاع الخلوي... حبر على ورق!
- التعيينات الإدارية تلتحق بسابقاتها: تطيير يعرّي الحكومة
- اللجنة الوزارية لسد بسري: «تضليل» وعودة إلى المربع الأول!
- بدء تحرير الأملاك البحرية المحتلّة؟
- شهر على قرار استرداد الخلوي: لا تقدّم
- طلاب طبّ «اللبنانية»: أعيدوا إلينا مستشفى بيروت الحكوميّ
- معتقلو الإمارات يواجهون خطر الموت: هل تتحرّك الدولة اللبنانية؟
- الكنيسة والكتل المسيحية... "ولّى زمن التخوين"
- أمريكا على أبواب ثورة ضِدّ العُنصريّة المُتصاعِدة ومقتل المُواطن الأسود جورج فلويد خنقًا قد يكون المُفجِّر.. لماذا نتّهم ترامب وسِياساته بالمسؤوليّة وتوفير الحاضِنة لها؟ وهل تَفكُّك أمريكا بات وشيكًا؟
- توقعات الأبراج ليوم May 30, 2020
- أكثر من ألف وفاة جديدة في كل من الولايات المتحدة والبرازيل ورفع العزل مستمر في أوروبا
- بومبيو: ترامب سيتحدث عن تجسس الطلاب الصينيين في مؤتمره الصحافي الجمعة
اخترنا لكم
-
حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي ...الكاتب:
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
سيناريو الغزو العراقي للكويت... الحلول الدبلوماسية تقتل ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
-
فرنسا تحاكم رفعت الأسد… من يعيد ثروته ...الكاتب:
مفاجأة في الجريمة العنصرية بأميركا.. الشرطي وضحيته عملا معا
لا تزال ملابسات الأحداث المرتبطة بمقتل الأميركي من أصول إفريقية، جورج فلويد، على يد رجل الشرطة ديريك تشوفين، تتكشف شيئا فشيئا، حاملة معها العديد من المفاجآت، أبرزها أن الاثنين عملا معا في مكان واحد.
وأوضحت مايا سانتاماريا، أن الشرطي الأبيض وضحيته الرجل الأسود، عملا معا في الملهى الليلي الذي كانت تملكه، واصفة جورج فلويد بـ"الرجل العظيم" الذي عُرف بابتسامته الدائمة.
وكان مقطع الفيديو الذي قد وثق عملية اعتقال فلويد على يد رجل الشرطة ديريك تشوفين، قد أثار غضبا واسعا في الولايات المتحدة والعالم أجمع، وأدى إلى خروج تظاهرات واندلاع اعمال شغب في أميركا، خاصة في مدينة مينيسوتا، حيث وقعت الحادثة.
وظهر تشوفين في الفيديو وهو يضغط بركبته على عنق فلويد، فيما يستنجد الأخير قائلا إنه لا يستطيع التنفس. وقد وثق شهود عيان الحادثة بتصويرها، بينما طلب الكثير منهم من الشرطي الابتعاد عن فلويد كي لا يختنق، لكن دون جدوى.
وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، قالت سانتاماريا إن الملهى الليلي الذي كانت تملكه، وقد باعته قبل أشهر، كان يحيي حفلا كبيرا مساء كل ثلاثاء، وقد عمل فلويد هناك خلال تلك الأيام، كرجل أمن.
أما تشوفين فقد عمل هناك على مدار 17 عاما، بصفته "رجل شرطة خارج الخدمة"، أي كان يساعد في حفظ الأمن هناك خارج ساعات عمله كشرطي.
وقالت: "لن أقول بأنهما كانا يعرفان بعضهما. لقد عملنا جميعا مع بعضنا البعض في وقت ما، خاصة في أيام الثلاثاء. كنا نعمل كلنا كفريق واحد".
وأضافت: "عملنا جميعا مع بعضنا البعض في بعض الليالي، (ومن الطبيعي) أن يكونا قد التقيا".
وأشارت سانتاماريا إلى أنها شعرت بالصدمة لدى مشاهدتها مقطع الفيديو الذي وثق الواقعة، قائلة: "بقيت أصرخ على هاتفي مطالبة إياه (تشوفين) بالابتعاد عن فلويد. إنه أمر مريع ولا يمكن وصفه بالكلمات".
وتابعت: "من معرفتي بتشوفين، فإنني لا أستطيع أن أصدق أنه لم يتحلى بالإنسانية ليستجيب للرجل المسكين الذي كان يتوسل للحصول على الهواء".
يذكر أن الشرطة اعتقلت تشوفين، الجمعة، ووجهت له تهمة القتل غير العمد، بعد أن أعلنت السلطات المحلية في وقت سابق توقيفه عقب إقالته من مهامه.
وكان تشوفين واحدا من بين 4 شرطيين شاركوا في الواقعة، وتم الاستغناء عنهم.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- أسبوع هزّ أمريكا.. القصة الكاملة للاحتجاجات التي جعلت 75 مدينة تنتفض، حتى وصلت لمقر ترامب
- مفاجأة في الجريمة العنصرية بأميركا.. الشرطي وضحيته عملا معا
- توسعت إلى مدن عدة.. شرارة احتجاجات قتيل الشرطة الأميركية تصل للبيت الأبيض
- تحدث عن ارتباطها بالصين.. ترامب ينهي علاقة واشنطن بمنظمة الصحة العالمية
- أكثر من ألف وفاة جديدة في كل من الولايات المتحدة والبرازيل ورفع العزل مستمر في أوروبا
- بومبيو: ترامب سيتحدث عن تجسس الطلاب الصينيين في مؤتمره الصحافي الجمعة
- "الدولة النموذج" في مواجهة كورونا تنتكس وتتراجع عن قراراتها
- البؤرة الجديدة لفيروس كورونا.. أكثر من ألف وفاة في البرازيل خلال 24 ساعة
- "المرأة الخفاش" في الصين: كورونا مجرد غيض من فيض
- اعتبر ترامب معتلا اجتماعيا ومصابا بجنون العظمة.. نعوم تشومسكي: أميركا "تتجه نحو الهاوية" في عالم ما بعد كورونا
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)