- اضطرابات أميركا.. الجيش في محيط العاصمة وترامب يرفع الإنجيل
- صحيفة إيطالية: أميركا تتجه للحل الأمني ونسيجها الاجتماعي يتمزق
- لبنان: إرباك يهدد الثقة الدولية بالحكومة.. وزير: دياب لم يحسن إدارة معركة معمل الكهرباء مع باسيل
- فوربس تحذف كايلي جينر من قائمة المليارديرات
- أستراليا: متى يحق للشرطة اجبار الشخص على خلع ملابسه لغرض التفتيش؟
- “صفقة القرن المصرية”.. هذه أهداف القاهرة السياسية من شراء طائرات وفرقاطات إيطالية بمليارات الدولارات
- أستراليا: فائض في الحساب الجاري بقيمة 8.4 مليار دولار في الربع الأول
- هل تقفل "أوجيرو" وتتعطل الاتصالات ؟
- «لجنة التقصّي» تتقدم في الأرقام.. والملفات الــخلافية تُهدِّد الإصلاحات
- أسرار وخفايا لبنانية
- رسائل أميركية تحدِّد خيارات لبنان!
- إنتفاضة وزير: «لا تهدموا» البيت الحكومي!
- حكومة دياب تُعرقل تحقيق إنجازات عون؟
- قروض الإسكان تتحرك... لكن من سيقترض؟
- «حزب الله»: لقوانين تُمدّد الــمهل وتُصفِّر القروض وتدقّق في العقود
- عندما يصبح الجوع وجهة نظر
- أستراليا: عودة إلتزامات مكاتب العمل لمستفيدي إعانات السنترلنك
- "اعتقال عنصري" جديد لأميركي .. وفيديو يكشف "مفاجأة"
- 3 قوانين دولية تهدّد بتفجير الوضع.. والمعالجات رفع عتب!
- الحكومة... تعديل أم تبديل؟
- نقص المازوت يهدد بانقطاع الخلوي
- "قانون قيصر": لبنان دولة خصم ولا عطف على المسيحيين
- هكذا ضغط بشار الأسد لتوزير جبران باسيل
- حرب المعابر بين قائد الجيش والتيار الوطني الحر
- المجتمع المدني يراسل "صندوق النقد" لمحاصرة الفساد... أبو سليمان: خطة الكهرباء يقررها الممولون!!
- "مؤتمر الفيدرالية" يردّ.. و"أساس" يردّ على"التعاون مع دول أجنبية بهدف التقسيم"
- الحكومة وصرامة "القيصر"... "مجبر دياب لا بطل"
- ناشطون: الانتخابات المبكرة مطلب خطر والأولوية لإسقاط الحكومة
- "الجرّة انكسرت" بين نجم ومجلس القضاء الأعلى؟
- غجر: هذه اللجنة هي التي ستفاوض شركات الطاقة
- تراخٍ أمني وفلتان في الشمال: "سلّملي على هيبة الدولة"
- العودة إلى الشارع السبت: سباق بين «الكتائب» والمجموعات
- برّي: العفو العام لم يؤجَّل كي يسقط
- خطة الأمن الغذائي: التسوّل أولاً وأخيراً
- مسلسل علي إبراهيم... حلقة جديدة
- معركة الإنسان ضد العنصرية
- «لبنان ينتفض».. و«الثوار الأحرار» يتوعدون: مستمرون حتى نُسقط الباطل
- «قيصر» يدْهم الحكومة اللبنانية في طريقها لاستيلادٍ «قيصري» لإنقاذ مالي
- فريد بستاني: تغيير النظام في لبنان سيتحول إلى كابوس لكل من يطالب به
- تحالف التيار الحر وحزب الله على وشك الانفجار
- حدث في مثل هذا اليوم June 2, 2020
- توقعات الأبراج ليوم June 2, 2020
- عصابة الفيول وتجنيس الفاسدين!
- إما رسمُ حدود لسيطرة حزب الله على القرار اللبناني..أو لا مساعدات!
- تفاهم مار مخايل: هل يسقط على عتبة قصر بعبدا؟
- أستراليا.. تخفيف القيود: ما هو المسموح في كل ولاية ومقاطعة؟
- الانتفاضة 2 تنطلق... مُتعثّرة
- إجراءات الحكومة «كورونيّة» لا إصلاحية.. وورشــة ملفات أمام القضاء.. والنمسا تحظّر «الحزب»
- أسرار وخفايا لبنانية
- تغييرات وجودية واهتماماتنا شخصية
اخترنا لكم
-
حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي ...الكاتب:
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
سيناريو الغزو العراقي للكويت... الحلول الدبلوماسية تقتل ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
-
فرنسا تحاكم رفعت الأسد… من يعيد ثروته ...الكاتب:
صحيفة إيطالية: أميركا تتجه للحل الأمني ونسيجها الاجتماعي يتمزق
قالت صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية إن الولايات المتحدة تفتقد حاليا إلى زعيم ذي كاريزما لاحتواء موجة الغضب التي تراكمت عبر السنين جراء فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية واندلعت بشكل مفاجئ وعنيف، على خليفة مقتل مواطن من أصل أفريقي على أيدي الشرطة.
وقال ماسيمو غادجي في مقال تحليلي إن الولايات المتحدة تنعكس في صورتين متناقضتين: فهي في السماء بلد التكنولوجيا ورجال الأعمال الناجحين ورواد الفضاء، وعلى الأرض نسيج اجتماعي تمزق فجأة بسبب الفروقات الاجتماعية المتزايدة التي حوّلتها سياسات الاستقطاب إلى حروب قبلية وعرقية.
وأضاف الكاتب أن هذا التباين بين صور الكبسولات التي تصل إلى محطة الفضاء الدولية وصور عشرات المدن الأميركية المشتعلة هو الاستعارة المبتذلة ولكنها النموذجية لأميركا اليوم: ديناميكية اقتصاديًا ورائدة في الابتكار، ولكنها غير قادرة على تنظيم آليات توزيع الثروة، وهو ما يثير اليأس من المستقبل في نفوس الكثيرين.
وعلى سبيل المثال، أشار الكاتب إلى أنه في عام 2016 تسبب غضب الأميركيين البيض الفقراء في وصول رئيس شعبوي وقومي إلى البيت الأبيض هو دونالد ترامب، وفي عام 2020 تسبب مقتل ثلاثة سود على أيدي الشرطة في اندلاع حالة غضب واسعة في البلاد.
وفي غضون ذلك، تفاقمت الأوضاع بسبب فيروس كورونا الذي تسبب في وفاة أكثر من مئة ألف شخص من البيض والسود وفقدان أربعين مليون وظيفة.
نهاية الحلم الأميركي
وحسب الكاتب فإنه بعد سنوات طويلة من الحديث عن نهاية الحلم الأميركي والمخاطر المرتبطة بتعثر آليات الترقية الاجتماعية فإن ذلك بات اليوم واقعا مأساويا ملموسا، مشيرا إلى أنه في الماضي كان في البلاد قادة ذوو مصداقية وجاذبية تمكنوا من تحويل الاحتجاج إلى حركات مثل تلك التي للحقوق المدنية.
أما اليوم، يضيف الكاتب، فقد أصبح كل شيء أكثر تعقيدًا لعدة أسباب منها غياب قادة وشخصيات كاريزمية -من قبيل باراك أوباما- همها الأساسي التجاوب مع ناس خاب أملهم بسبب عقود من الوعود الفاشلة، وغياب حركات سياسية قادرة على احتواء الاحتجاجات المتزايدة سواء على المنصات الرقمية أو في الشارع.
ويخلص الكاتب إلى أنه في الوضع الحالي لا يبدو أن الرئيس دونالد ترامب يبحث عن حل بل يفضل اللعب بالنار، إذ إنه حذّر المتظاهرين من أنهم إذا اقتربوا من البيت الأبيض سيطلق عليهم كلابا شرسة لتنهشهم وسيعطي الأوامر للشرطة بإطلاق النار عليهم.
وبالنسبة للأميركيين من أصل أفريقي، فإن الرئيس ترامب يسعى للمواجهة وهو بذلك مخلص لجينات الأميركيين البيض ويفضل الصراع على الحوار، وقد فعل ذلك بتغريدة على تويتر يدعو فيها إلى التصدي لما سماها تظاهرات اليسار المتمرد.
وختم الكاتب بالتساؤل: هل سنصل إلى استعمال الدبابات؟ ويجيب بالقول إنه في الوقت الحالي تشير الأرقام إلى أن لغة السياسة تراجعت أمام لغة الشرطة في 13 ولاية على الأقل.
تابعونا
- أستراليا: متى يحق للشرطة اجبار الشخص على خلع ملابسه لغرض التفتيش؟
- "اعتقال عنصري" جديد لأميركي .. وفيديو يكشف "مفاجأة"
- أستراليا: عودة إلتزامات مكاتب العمل لمستفيدي إعانات السنترلنك
- فوربس تحذف كايلي جينر من قائمة المليارديرات
- “صفقة القرن المصرية”.. هذه أهداف القاهرة السياسية من شراء طائرات وفرقاطات إيطالية بمليارات الدولارات
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- اضطرابات أميركا.. الجيش في محيط العاصمة وترامب يرفع الإنجيل
- صحيفة إيطالية: أميركا تتجه للحل الأمني ونسيجها الاجتماعي يتمزق
- أسبوع هزّ أمريكا.. القصة الكاملة للاحتجاجات التي جعلت 75 مدينة تنتفض، حتى وصلت لمقر ترامب
- مفاجأة في الجريمة العنصرية بأميركا.. الشرطي وضحيته عملا معا
- توسعت إلى مدن عدة.. شرارة احتجاجات قتيل الشرطة الأميركية تصل للبيت الأبيض
- تحدث عن ارتباطها بالصين.. ترامب ينهي علاقة واشنطن بمنظمة الصحة العالمية
- أكثر من ألف وفاة جديدة في كل من الولايات المتحدة والبرازيل ورفع العزل مستمر في أوروبا
- بومبيو: ترامب سيتحدث عن تجسس الطلاب الصينيين في مؤتمره الصحافي الجمعة
- "الدولة النموذج" في مواجهة كورونا تنتكس وتتراجع عن قراراتها
- البؤرة الجديدة لفيروس كورونا.. أكثر من ألف وفاة في البرازيل خلال 24 ساعة
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)