جيمس ماتيس يتهم ترامب بالسعي لـ"تقسيم" الولايات المتحدة

- ثلاثة من كل أربعة أستراليين لديهم تحيز عنصري ضد السكان الأصليين
- ليبيا... الآتي أخطر
- الليرة السوريّة تسقط: متى النظام؟
- خطة الحكومة: "فرط" الدولة!
- بعبدا تحسم الجدل في المفاوضات مع الصندوق والتشكيلات ومصير الحكومة!
- رياض سلامة يخضع: الالتزام بأرقام الحكومة في التفاوض مع صندوق النقد
- أهل السُنّة والجماعة.. الكتلة التاريخية للتغيير
- بكركي والمختارة لتجديد "الصيغة".. وبرّي يفتح الطريق للحريري
- "السلاح دونه الدم"... معادلة "قويّة" لواقعٍ هشّ!
- "اليونيفيل" على شفير المجهول الأميركي؟
- ثورة تشرين في "برج بابل": فهل هو السقوط؟
- من يتحمّل مسؤولية التشرذم على الساحة السنية؟
- "كلن يعني كلن" في الفتنة... والفساد
- رؤساء الحكومات السابقون... لإطار يُقفل الساحة السنية عليهم
- دياب والتمسّك بكرسي السراي... "قيصر" يفرض التغيير؟
- ضغط سياسي لتحرير أموال أوجيرو: طعنة لديوان المحاسبة!
- أيّهما أولاً القروض أم تحرير الليرة؟
- خميس يدّعي على كريدية بمخالفات ماليّة وجزائيّة
- هل يؤجّل الحريري المؤتمر العام للتيار؟
- ورود كنجو قتلها تجار الموت
- إحتجاجات على أبواب المؤسسات
- بدون تعليق
- جنبلاط يوازن خطواته السياسية خشية السقوط
- محاولات «تبريد الأرض» في لبنان تُسابِق «كرة النار» المالية
- ريفلين: إسرائيل لن تسمح بتحويل لبنان إلى معقل لـ «حزب الله» يخضع للوصاية الإيرانية
- حركة جنبلاطية مع بري والحريري لتطويق الفتنة
- دعوات لتوحيد الثورة.. ودياب يرفض الاستقالة قبل تحقيق إنجازات
- توقعات الأبراج ليوم June 9, 2020
- بالفيديو: سلعاتا.. مشروع لبناني له "أهداف خفية"، ما هي الأسباب الحقيقية وراء إنشائه؟
- بالفيديو: الإسرائيليون في بيروت
- يواجه عقوبة 30 عاماً سجناً.. مثول الضابط قاتل جورج فلويد أمام المحكمة ومليون دولار كفالة
- عون يقبل استقالة جرمانوس... و"يَنسف" التشكيلات!
- بيان "ماروني" يدعو إلى رحيل ميشال عون
- إسرائيل تعلن تنفيذ ضربات جوية على أهداف إيرانية في دولتين عربيتين
- مايلي سايرس مثيرة تمارس رياضة المشي برفقة صديقها كودى سيمبسون
- نيوزيلندا تنتصر على كورونا وترفع كل القيود الخاصة بالوباء
- لبنان وقف على مشارف الفتنة في يوم القطوعات المذهبيّة
- محاولات لإستدعاء الحرب الاهلية... والطبقة السياسية مصدومة
- أسرار وخفايا لبنانية
- .. إنّهم يحرقون البلد!
- لهذه الأسباب قرّرت الحكومة التضحية بالمودعين
- ما خلفية الكلام عن تغيير حكومي؟
- «القوات» لـ«حزب الله»: هناك خطوط حمر وعين الرمانة جزء منها
- رسائل «السبت الاسود»
- «نكسة» 6 حزيران: كيف لاحت الفتنة وماذا كشف فهمي؟
- لوائح الاستيراد تكشف المستور: هكذا أفلسنا
- كمامات N95 هي الوسيلة الأفضل لحمايتك من كورونا ولكنها باهظة الثمن، إليك طرقاً فعالة لإعادة استخدامها
- "الاستراتيجية الدفاعية"... ماذا تنتظر فخامة الرئيس؟
- تودُّد باسيل لأميركا ثابت فهل تبادله إيّاه؟
- مصارف أجنبية توقف التعامل مع لبنان
اخترنا لكم
-
حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي ...الكاتب:
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
سيناريو الغزو العراقي للكويت... الحلول الدبلوماسية تقتل ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
-
فرنسا تحاكم رفعت الأسد… من يعيد ثروته ...الكاتب:
جيمس ماتيس يتهم ترامب بالسعي لـ"تقسيم" الولايات المتحدة
شن وزير الدفاع الأمريكي السابق جيمس ماتيس هجوما لاذعا على الرئيس دونالد ترامب بسبب موقفه من المظاهرات التي تشهدها البلاد بعد مقتل جورج فلويد.
وفي تعليقات نادرة منذ خروجه من منصبه قبل عامين، اتهم ماتيس ترامب "بنشر الفرقة في البلاد وإساءة استخدام سلطاته".
وقال ماتيس إنه صدم من تعامل ترامب مع الأزمة، محذرا من أنه يسعى إلى "تقسيم الشعب الأمريكي، وفشل في قيادة البلاد بشكل حكيم".
وكان ماتيس أول وزير دفاع في إدارة ترامب، لكنه استقال من منصبه عام 2018 بسبب قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا دون استشارته.
وفي رد سريع على تصريحات ماتيس، غرد ترامب على تويتر في سلسلة من التعليقات، قال فيها إنه "لم يكن معجبا بماتيس ولا بأسلوب قيادته، علاوة على الكثير من الجوانب الأخرى".
وأكد ترامب أنه سعيد برحيل ماتيس عن منصبه، مضيفا أنه من "أقاله" من وزارة الدفاع.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة مظاهرات ضد "عنف الشرطة بحق السود" في العديد من الولايات بعد مقتل فلويد.
واستمرت المظاهرات في عشرات المدن في طول البلاد وعرضها لليوم الثامن على التوالي.
في هذه الأثناء، تراجع ترامب عن تهديده السابق باستدعاء الجيش لمواجهة المتظاهرين، وقال ترامب إنه لا يعتقد أن الوضع يحتم الاستعانة بقوات الجيش للتصدي للعنف الذي وقع خلال الاحتجاجات.
وقال ترامب في مقابلة متلفزة "لا أعتقد أننا سنضطر لاستدعاء الجيش".
وكان وزير الدفاع مارك إسبر قد أكد قبل ساعات معارضته لتوجه ترامب لاستدعاء الجيش لمواجهة أعمال العنف. كما نفى علمه بالكثير من قرارات ترامب بخصوص الأزمة.
وكانت أغلب المظاهرات سلمية، لكن بعضها تحول إلى مصادمات بين المتظاهرين ورجال الشرطة، ما أدى لفرض حظر للتجول في عدد من المدن.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- يواجه عقوبة 30 عاماً سجناً.. مثول الضابط قاتل جورج فلويد أمام المحكمة ومليون دولار كفالة
- نيوزيلندا تنتصر على كورونا وترفع كل القيود الخاصة بالوباء
- دفعوه بشدة، وتركوه ينزف بحالة خطيرة.. فيديو صادم لاعتداء شرطة نيويورك على كهل عمره 75 عاماً
- جيمس ماتيس يتهم ترامب بالسعي لـ"تقسيم" الولايات المتحدة
- مفاجآت كورونا.. مسؤول استخبارات يؤكد أن مصدر الفيروس مختبر صيني.. ومنظمة الصحة استندت إلى بيانات معيبة
- تطور جديد في قضية مقتل فلويد.. ولاية مينيسوتا ترفع دعوى على الشرطة
- اضطرابات أميركا.. الجيش في محيط العاصمة وترامب يرفع الإنجيل
- صحيفة إيطالية: أميركا تتجه للحل الأمني ونسيجها الاجتماعي يتمزق
- أسبوع هزّ أمريكا.. القصة الكاملة للاحتجاجات التي جعلت 75 مدينة تنتفض، حتى وصلت لمقر ترامب
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)