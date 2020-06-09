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الإعدام لرجل كشف مكان سليماني الذي قتلته أمريكا.. إيران تُفصح عنه، والحكم سينفذ قريباً

آخر تحديث: منذ 17 من الدقائق
المصدر: عربي بوست
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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الإعدام لرجل كشف مكان سليماني الذي قتلته أمريكا.. إيران تُفصح عنه، والحكم سينفذ قريباً

قال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، غلام حسين إسماعيلي، الثلاثاء 9 يونيو/حزيران 2020، إنه صدر حكم على إيراني متهم بالتجسس لوكالة المخابرات الأمريكية بالإعدام، وذلك بسبب تقديمه معلومات عن مكان القائد السابق لفيلق القدس، قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة أمريكية بالعراق بداية العام الجاري.

 

المتحدث أشار إلى أن تنفيذ الحكم سيكون قريباً، كاشفاً أن "الجاسوس" هو محمد موسوي، وقال إنه "أحد عملاء السي.آي.إيه والموساد"، مضيفاً أنه كشف عن مكان سليماني لأعداء إيران.

 

مقتل سليماني: كان سليماني قد تعرض لهجوم شنته طائرة أمريكية في الساعات الأولى من الجمعة، 3 يناير/كانون الثاني 2019، وأدى استهداف السيارة التي كان يستقلها رفقة قادة آخرين في الحشد الشعبي إلى مقتله.

 

وصل سليماني إلى مطار بغداد على متن طائرة قادمة من سوريا أو لبنان في حوالي الساعة 12:30 صباحاً، عندما استقبله أبومهدي المهندس، نائب قائد قوات الحشد الشعبي الموالي لإيران في العراق.

 

صعد المهندس إلى الطائرة على متن سيارتين قبل سليماني ومحمد رضا جابري، مدير العلاقات العامة في الحشد الشعبي، الذي كان مسافراً معه، وصعد إلى الداخل، وتم طردهما.

 

بعد لحظات، مع مرور السيارات عبر منطقة شحن متجهة إلى طريق وصول يؤدي من المطار، أصيبت القافلة بأربعة صواريخ أطلقتها طائرة بدون طيار من طراز MQ-9 Reaper.

 

تحوّلت السيارتان على الفور إلى حطام محترق، مما أدى إلى مقتل سليماني والمهندس وجابري واثنين آخرين لم يتم تحديد هويتهما بعد.

 

كانت جثة سليماني ممزقة إلى أجزاء في الهجوم، وقال حينها سياسي كبير في العراق لوكالة رويترز إن جثة سليماني عُرفت من خلال الخاتم الذي كان يرتديه.

 

أثار مقتل سليماني توتراً بين إيران وأمريكا، وردّت الأخيرة بقصف مواقع يوجد فيها قوات أمريكية بالعراق، لكن لم تسجل خسائر بشرية بين صفوف جيش الولايات المتحدة.

المصدر: عربي بوست

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