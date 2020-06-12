- بالفيديو: مشهد لنجمة إباحية في مسلسل شارك فيه مصريون يستفز العرب!
- روسيا تسجل 183 وفاة ونحو 9 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
- أستراليا: موريسون يعلن عن تغييرات على إجراءات المرحلة الثالثة من رفع قيود كورونا
- أستراليا قد تتخلى تماماً عن الـ "كاش" خلال عامين.. من أبرز الرابحين والخاسرين؟
- سقوف حارقة تصاعديّة للدولار تُشعل الاحتجاجات
- عجز السلطة يفجّر غضب الشعب... ومجلس وزراء إستثنائي اليوم
- أسرار وخفايا لبنانية
- الدولة اللبنانية تتفكَّك: إلى أين؟
- المرحلة الانتقالية أصبحت حتمية
- الحكومة بين التغيير... والـ»لا بديل»!
- أول دعوى على مصارف لبنانية في نيويورك
- السرايا: إستقالة دياب ليست حلاً
- "نكسة 6 حزيران" انطوت... وثورة تشرين "رجعت"
- حرائق الدولار ليلاً تطيح سلامة اليوم أم الحكومة غداً!
- حكومة دياب تحت الضغط الاقتصاديّ والشعبيّ
- السفيرة الغاضبة تحذّر عون.. وحزب الله يدعم الأسد بالدولار
- دولار الفيسبوك يُنزل جميع اللبنانيين إلى الشارع: 60% منهم تحت خط الفقر
- المصارف خسرت 25 مليار دولار من ودائعها في 10 أشهر
- بطرس حرب: "الطائف" لم يستثنِ سلاح "حزب الله".. ولم يٌطبّق ولا أستبعد عودة العلاقات بين الحريري وباسيل
- مروان اسكندر: باسيل أحرق احتياط الدولار والحلّ في الصين
- شيا تشرح لعون أهداف "قانون قيصر"... جبق: لنتسلَّ قليلاً... وصلوخ: "ما معي مصاري"
- لبنان وفُرص تطويق مفاعيل "قيصر"
- هل أقفل إجتماع بعبدا باب الحوار المالي؟
- محلات الصيانة وقطع غيار السيارات في "باب الرمل": الدولار سيُطيح كلّ شيء
- الحريري يفرض معادلة "القصر مقابل السراي"
- كلفة إنقاذ الحكومة في موازاة الانهيار المالي
- علي ياسين وشربل قرداحي: مَن يحاسب مَن؟ استعادة الخلوي: التعيين معلّق
- أستراليا: إغلاق مدرسة بسيدني جراء إصابة بكورونا بعد أسبوعين من انعدام الإصابات
- حافظ الأسد… صنع دورا ولم يصنع مستقبلا
- أيّ حِوار مع أمريكا لا يُطالب فيه المُحاور العِراقي باعتِذارٍ صريحٍ وتعويضات كاملة عن غزو عام 2003 ومآسيه يظَل بلا قيمة ويُشَكِّل إهانةً لأكثر من مِليونيّ شهيد عِراقي.. هل تسمعنا يا سيّد كاظمي؟
- السفارة الأميركية لرعاياها: من يريد مغادرة لبنان يتحضر للسفر من اليوم حتى 19 الجاري
- لبنان أمام موجةٍ عاتية من العقوبات الأميركية... كأنها «قنبلة فراغية»
- التعيينات المحاصصية شوهت وجه حكومة دياب «الإصلاحي»
- توقعات الأبراج ليوم June 12, 2020
- انهيار غير مسبوق في سعر الليرة اللبنانية.. قطع للشوارع والنيران تصل لمناطق حزب الله بسبب وضع الاقتصاد
- أستراليا تتحضر لبناء أكبر تلسكوب راديوي في العالم
- بالفيديو: لبنان الكفاءة.. والشعب العنيد
- بالفيديو: لقطات نادرة لآلاف السلاحف البحرية المهددة بالانقراض تضع بيوضها في أستراليا
- بيلا ثورن مثيرة في صور مسربة!
- بدأت تجاربَ على البشر.. شركة “إيلي ليلي” تعلن قرب إيجاد علاج لكورونا قبل سبتمبر
- سرقوا منه 55 مليون دولار.. الإندبندنت: مرتزقة خدعوا حفتر ووعدوه بصفقة سلاح ثم هربوا
- التعيينات الفضائحية: الحكومة تُسقط مزاعم الإصلاح
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تخفف قيود استقبال الناس في المنزل والتجمعات الخارجية
- العقوبات تطوّق حلفاء «الحزب».. والسلطة تأكل جبنة التعيينات
- أستراليا.. فيكتوريا: ثمانية مصابين جدد بكورونا من بينهم أحد المشاركين في المظاهرات
- شـــــيـــعــة؟ كــلُّــنــا شــيــعة
- أستراليا.. هل يُقدم مورسين على المصالحة مع الابوريجنال؟
- أسرار وخفايا لبنانية
- هل يستفيد لبنان من صفقة أميركية - إيرانية؟
- محاصصات السلطة ومشاحنات المعارضة تسرّعان في انهيار لبنان
اخترنا لكم
-
حافظ الأسد… صنع دورا ولم يصنع مستقبلا ...الكاتب:
-
حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي ...الكاتب:
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
سيناريو الغزو العراقي للكويت... الحلول الدبلوماسية تقتل ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
روسيا تسجل 183 وفاة ونحو 9 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا بقرابة 9 آلاف حالة جديدة.
وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الجمعة، في تقريرها اليومي رصد 8987 إصابة جديدة بالوباء (مقابل 8779 إصابة أمس)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد 511423، بما في ذلك 235338 حالة نشطة (ما يمثل ارتفاعا بـ584 حالة نشطة منذ يوم أمس).
وأعلنت الغرفة عن رصد وفاة 183 مصابا بـ"كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة (مقابل 174 وفاة أمس)، ما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في روسيا إلى 6715 شخصا.
ويعود أكثر عدد من الإصابات والوفيات الجديدة (49 وفاة و1714 إصابة) إلى العاصمة موسكو التي تتصدر قائمة أكبر بؤر كورونا في روسيا بـ202935 إصابة مؤكدة، بينها 3187 حالة وفاة.
وتماثل 8220 شخصا للشفاء من كورونا في روسيا منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 269370 شخصا.
وأجري في روسيا حتى الآن 14.2 مليون فحص طبي لتشخيص الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
تابعونا
- بيلا ثورن مثيرة في صور مسربة!
- أستراليا قد تتخلى تماماً عن الـ "كاش" خلال عامين.. من أبرز الرابحين والخاسرين؟
- أستراليا: موريسون يعلن عن تغييرات على إجراءات المرحلة الثالثة من رفع قيود كورونا
- أستراليا: إغلاق مدرسة بسيدني جراء إصابة بكورونا بعد أسبوعين من انعدام الإصابات
- السفيرة الغاضبة تحذّر عون.. وحزب الله يدعم الأسد بالدولار
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- روسيا تسجل 183 وفاة ونحو 9 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
- "ما هذا السخف"؟.. الصين ترد على دراسة "متى ظهر كورونا"
- أول دولة تعلنها: الكمامة إجبارية حتى يظهر "لقاح كورونا"
- الإعدام لرجل كشف مكان سليماني الذي قتلته أمريكا.. إيران تُفصح عنه، والحكم سينفذ قريباً
- يواجه عقوبة 30 عاماً سجناً.. مثول الضابط قاتل جورج فلويد أمام المحكمة ومليون دولار كفالة
- نيوزيلندا تنتصر على كورونا وترفع كل القيود الخاصة بالوباء
- دفعوه بشدة، وتركوه ينزف بحالة خطيرة.. فيديو صادم لاعتداء شرطة نيويورك على كهل عمره 75 عاماً
- جيمس ماتيس يتهم ترامب بالسعي لـ"تقسيم" الولايات المتحدة
- مفاجآت كورونا.. مسؤول استخبارات يؤكد أن مصدر الفيروس مختبر صيني.. ومنظمة الصحة استندت إلى بيانات معيبة
- تطور جديد في قضية مقتل فلويد.. ولاية مينيسوتا ترفع دعوى على الشرطة
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)