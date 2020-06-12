روسيا تسجل 183 وفاة ونحو 9 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا بقرابة 9 آلاف حالة جديدة.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الجمعة، في تقريرها اليومي رصد 8987 إصابة جديدة بالوباء (مقابل 8779 إصابة أمس)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد 511423، بما في ذلك 235338 حالة نشطة (ما يمثل ارتفاعا بـ584 حالة نشطة منذ يوم أمس).

وأعلنت الغرفة عن رصد وفاة 183 مصابا بـ"كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة (مقابل 174 وفاة أمس)، ما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في روسيا إلى 6715 شخصا.

ويعود أكثر عدد من الإصابات والوفيات الجديدة (49 وفاة و1714 إصابة) إلى العاصمة موسكو التي تتصدر قائمة أكبر بؤر كورونا في روسيا بـ202935 إصابة مؤكدة، بينها 3187 حالة وفاة.

وتماثل 8220 شخصا للشفاء من كورونا في روسيا منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 269370 شخصا.

وأجري في روسيا حتى الآن 14.2 مليون فحص طبي لتشخيص الإصابات بفيروس كورونا المستجد.