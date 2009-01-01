- مقتل خاشقجي.. التستر على إيفانكا.. طلب دعم الصين في الانتخابات.. بولتون يواجه ترامب بسيل من الاتهامات
- انقلب السحر على الساحر.. هل يدق كتاب بولتون المسمار الأخير في نعش ترامب؟
- أستراليا: فيكتوريا تسجل 18 حالة جديدة بينها مشارك في المظاهرات
- صفقة لبيع أكبر مجموعة للمجلات في أستراليا رغم تدهور سوق الإعلام
- اتهام شرطي في أتلانتا بقتل أميركي من أصل أفريقي
- أي "حوار" بين مطرقة قيصر وسندان نصرالله ؟
- لبنان يحترق بنار الدولار والاسعار وحوار بعبـدا: مؤيّدون ورافضون
- انتظَروا "جيشَ قيصر" فأتاهُم قانونُه
- أسرار وخفايا لبنانية
- الانحراف بالإقتصاد شرقاً... إستبدال العلاج بالانتحار
- من يشارك «السيد» توجّهاته ويتحمّل تبعاتها؟!
- تحلّل الدولة ووجوب الإنتخابات
- «قيصر» يفتح أبواب التفاوض
- حمادة: ولّى زمن التشبيح و«كلنا أكلناها».. والشيعة على الطريق
- أستراليا: سيدة في بانكستاون تلقي بنفسها من النافذة هربا من واقعة عنف منزلي
- كيندال جينر بـ"مؤخرة" مثيرة في ماليبو!
- أستراليا: حزب العمال في نيو ساوث ويلز بصدد عرض عفو اذا اعترفوا بتزوير سجلات الفروع بعد فضيحة حزب العمال الفيكتوري
- أستراليا.. فضيحة العمال: رسائل بين النواب تتمنى "الموت" لأندروز وتقول عن شورتن "خائن"
- وزير السياحة: الحدود الأسترالية ستظل مغلقة على الأرجح حتى عام 2021
- أستراليا: اقتصاد نيو ساوث ويلز في عجز والبطالة إلى ارتفاع في الولاية
- أستراليا: البرلمان الفيدرالي يمرر قانون السجن مدى الحياة بحق المعتدين جنسيا على الأطفال
- طريق "الشرق" مسدود... إيران "مخنوقة" والصين "لا تريد مشاكل"!
- مشاورات واسعة لإقناع رؤساء الحكومات وفرنجية بالمشاركة في حوار بعبدا
- قيصر لحصار المقاومة: الجولة الأخيرة... بدأت
- خطاب نصرالله يورّط لبنان... و"القوات" تتسلّح؟
- حزب الله في اختناق بطيء.. وحلفاؤه بين الإخلاص والخيانة
- غلطة "شاطر" بعبدا... بمليون تغريدة ضدّه
- حزب الله يرشق عين التينة بحجر SGBL.. وتدخلات من بعبدا إلى حارة حريك لإنقاذ الصرافين
- إنجاز جديد للحكومة: الخلوي "مش عالسمع" السبت
- شبهات وراء معركة الدفاع الوهمية عن موقع سلعاتا
- هل يفعلها حواط ويتخطّى "زين" و"أوراسكوم"؟
- مخاوف من عودة طرابلس ساحة صراع... ولِجان شعبية للحماية
- مفاوضات ترسيم الحدود: عون يقترح سحب الملف من برّي
- مشاريع الصين للبنان: أكثر من 12 مليار دولار
- توقيع مرسوم استحداث «مراكز فائضة» لكُتّاب بالعدل: المحاصصة أولاً!
- الجدوى، الكلفة والنتيجة!
- منشآت النفط تفقد قدرتها على ضمان استقرار الأسواق: شركات النفط غير مهتمة بمناقصات المازوت والبنزين
- مختار زقاق البلاط يضرب «الميثاقية» و«التوازن الطائفي»!
- جنبلاط في "بيت الوسط": دعم الحريري وما يمثّل
- "كتاب الفضائح".. بولتون يكشف أول أسرار ترامب
- "كورونا" يقتحم مصنعا للحوم بألمانيا.. ويصيب المئات
- الثورة السورية من درعا انطلقت وإليها تعود
- النزاع بين السيادة والقرصنة
- الإصرار على قتل لبنان
- رؤساء وزراء لبنان السابقون: لم يبق للعهد سوى "النحيب"
- ازدحام أمام محلات الصيرفة.. والدولار تخطى الـ 5000 ليرة بالسوق السوداء
- «حزب الله» يهرب بلبنان إلى الأمام في خيار التصدّي لـ «قيصر»
- «جولة الحوار» الثالثة في بعبدا: تعويم للحكومة الحالية.. أم تمهيد لحكومة جديدة ؟
- محاولات متواصلة لإقناع الحريري بالمشاركة في حوار «بعبدا» ورؤساء الحكومة السابقون يربطون موافقتهم بموقفه
- ماذا يعني وضع الأسد وزوجته على قائمة العُقوبات الأمريكيّة في اليوم الأوّل لتطبيق “قانون قيصر”؟ وما هي النّقاط الأربع التي يُمكن أن تكون نُواة الرّد عليه لإفشاله؟ وهل ستنجح مُعادلة “الخُبز مُقابل السّلاح”؟
اخترنا لكم
-
حافظ الأسد… صنع دورا ولم يصنع مستقبلا ...الكاتب:
-
حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي ...الكاتب:
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
سيناريو الغزو العراقي للكويت... الحلول الدبلوماسية تقتل ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
مقتل خاشقجي.. التستر على إيفانكا.. طلب دعم الصين في الانتخابات.. بولتون يواجه ترامب بسيل من الاتهامات
اتهم مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون الرئيس دونالد ترامب بارتكاب أخطاء فادحة في إدارة البلاد، منها أنه طلب صراحة من الرئيس الصيني شي جين بينغ المساعدة في انتخابه لولاية ثانية.
وقال بولتون أيضا إن الرئيس الأميركي عبّر عن استعداده لوقف تحقيقات جنائية لتقديم "معروف شخصي لشخصيات دكتاتورية أحبها"، وفقا لما ورد في مقتطف نشرته صحيفة نيويورك تايمز من كتاب بولتون "من قاعة الحدث.. مذكرات من البيت الأبيض".
وتقدم مزاعم بولتون ذريعة جديدة لمنتقدي ترامب قبل انتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بما في ذلك حوارات منسوبة لترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وفي أشد تصوير مشوِّه لإدارة ترامب من جانب شخصية كانت تعمل بها، كتب بولتون "ثم حوّل ترامب، ويا للعجب، دفة الحديث إلى الانتخابات الرئاسية القادمة بالولايات المتحدة، ملمحا إلى قدرة الصين الاقتصادية ومناشدا شي أن يعمل على فوزه".
وفي المقتطفات التي نشرتها صحف واشنطن بوست ونيويورك تايمز ووول ستريت جورنال، كتب بولتون أن ترامب شدد على أهمية المزارعين الأميركيين وكيف أن "زيادة الصين مشترياتها من فول الصويا والقمح" يمكن أن تؤثر في النتيجة الانتخابية في الولايات المتحدة.
وقال بولتون "كنت أود أن أطبع كلمات ترامب نفسها، لكن عملية المراجعة الحكومية المسبقة للنشر قررت عكس ذلك"، في إشارة إلى إخضاع مسودة كتابه للتدقيق من قبل وكالات أميركية قبل أشهر.
إعدام الصحفيين
ومما جاء في الكتاب أن ترامب أبلغ نظيره الصيني أنه يريد إلغاء المادة الدستورية التي تحدد مدة الرئيس بولايتين متتاليتين، وقد قال الرئيس الصيني له إن الأميركيين يجرون الكثير من الانتخابات، فأومأ ترامب برأسه موافقا.
وعلى الرغم من انتقادات ترامب العلنية للصحفيين، نسب كتاب بولتون للرئيس الأميركي تصريحات من أكثر أحاديثه مدعاة للتوقف.
فخلال اجتماع انعقد في نيوجيرسي في صيف 2019 قال ترامب -حسب رواية بولتون- إن الصحفيين يجب إيداعهم السجون حتى يكشفوا عن مصادرهم "هؤلاء يجب إعدامهم. إنهم حثالة"، حسب ما ورد في مقتطفات أخرى نشرتها صحيفة واشنطن بوست.
وفي قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قال بولتون إن دفاع ترامب عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان الهدف منه إزاحة الأنظار عن استخدام ابنته إيفانكا بريدها الخاص لأغراض حكومية.
من جهته، قال ترامب إن بولتون خالف القانون بقراره نشر كتاب عن فترة عمله في البيت الأبيض، في حين وصفت الناطقة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني بولتن بأنه "صقر مضلل" في السياسة الخارجية.
وأضافت ماكناني في تغريدة لها على تويتر، أن بولتون في المقابل "حمامة ضعيفة" ككاتب، مشيرة إلى أن ذلك لم يذكره بولتن في دفتره الذي تحول إلى رواية، حسب قولها.
اتهامات جنائية
وأشارت إلى أن بولتون وصف ترامب بأنه قوي ودقيق ولن يكرر أخطاء الإدارات السابقة، وأنه مستعد بشكل تام ويؤمن بنهج السلام عبر القوة الذي اتبعه الرئيس رونالد ريغان.
وعلقت ماكناني بأنها ستترك الأمر للإعلام لكي يسأل لماذا تفضح كلمات بولتن مذكراته، على حد قولها.
وفي السياق ذاته، قالت صحف أميركية إن مدعين فدراليين يبحثون إمكانية توجيه اتهامات جنائية إلى بولتون.
ونقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز عن مصادر أن مناقشات داخلية تجري على أعلى مستويات في وزارة العدل وبمشاركة الوزير وليام بار.
وأوضحت أن المناقشات تتناول اتهام بولتون بالكشف عن معلومات مصنفة سرية، ورفعت وزارة العدل الأميركية دعوى أمام قاض فدرالي تطالب بولتون بعدم نشر مذكراته المرتقبة يوم 23 من هذا الشهر.
وتقول الوزارة إن بولتون انتهك اتفاقا يقضي بعدم الإفشاء عن أي معلومة عن عمله في البيت الأبيض، وضرورة الحصول على موافقه مجلس الأمن القومي.
من جهته، أوضح محامي بولتون أن موكله عمل لعدة أشهر مع مسؤولي مجلس الأمن القومي لإزالة المعلومات السرية من المذكرات، وأن البيت الأبيض يستخدم عملية المراجعة ذريعة لفرض رقابة.
وأمضى بولتون 17 شهرا مستشارا للأمن القومي في البيت الأبيض قبل استقالته في سبتمبر/أيلول الماضي.
ورفض بولتون الإدلاء بشهادته خلال محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ بهدف عزله في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قائلا إنه لن يفعل ذلك إلا إذا أجبره على ذلك قاض.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- مقتل خاشقجي.. التستر على إيفانكا.. طلب دعم الصين في الانتخابات.. بولتون يواجه ترامب بسيل من الاتهامات
- انقلب السحر على الساحر.. هل يدق كتاب بولتون المسمار الأخير في نعش ترامب؟
- "كتاب الفضائح".. بولتون يكشف أول أسرار ترامب
- "كورونا" يقتحم مصنعا للحوم بألمانيا.. ويصيب المئات
- الهند تحت وقع الصدمة لمقتل جنودها في اشتباك على الحدود مع الصين
- نيوزيلندا تؤكد ظهور حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا
- بلدية بكين تحذر من أن وضع انتشار فيروس كورونا المستجد "خطير جدا" في العاصمة
- أقلّ من 400 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة لليوم الثاني على التوالي
- "فيديو قتل جديد" يصعق الأميركيين.. واستقالة رئيس الشرطة
- بؤرة جديدة لكوفيد-19 في الصين ومخاوف من موجة ثانية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)