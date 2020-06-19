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بومبيو يندد بـ"أكاذيب" بولتون "الخائن"

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: AFP
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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بومبيو يندد بـ&quot;أكاذيب&quot; بولتون &quot;الخائن&quot;
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في واشنطن في 11 كانون الأول/ديسمبر 2019

ندّد وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو الخميس بـ"أكاذيب" مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون الذي يستعدّ لنشر كتاب ينتقد فيه الرئيس دونالد ترامب بشدّة.

 

وقال بومبيو في بيان "من المحزن والخطير في آن، أن يكون الدّور العام الأخير لجون بولتون هو دور الخائن الذي أضرّ بأميركا من خلال انتهاكه الثقة المقدّسة مع شعبها".

 

وأضاف "لم أقرأ الكتاب، ولكن وفقًا للمقتطفات المنشورة، فإنّ جون بولتون ينشر عدداً من الأكاذيب وأنصاف حقائق وأُخرى كاذبة تمامًا".

 

وتابع بومبيو "إلى أصدقائنا في أنحاء العالم كافّة: أنت تعلمون أنّ أميركا الرئيس ترامب هي قوّة للخير في العالم".

 

وأعلن المستشار السابق للرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جون بولتون في مقتطف من مقابلة نُشر الخميس، أنّ ترامب "غير مؤهّل لمنصب" الرئاسة، وذلك قبل الصدور المرتقب لكتابه بشأن مهماته في البيت الأبيض الأسبوع المقبل.

 

وقال بولتون في معرض حديثه عن ترامب في مقابلة مع قناة "إيه بي سي" تُنشر كاملةً في نهاية الأسبوع، "لا أعتقد أنه مؤهّل للمنصب. لا أعتقد أنّ لديه الكفاءة لتولّي هذا المنصب".

 

وتسعى إدارة ترامب جاهدة إلى وقف نشر مذكرات "ذا رووم وير إت هابند"، مؤكدة أن الكتاب يتضمن معلومات مصنفة في منتهى السرّية.

 

في الكتاب الذي نُشرت مقتطفات منه في ثلاث صحف الأربعاء، كتب بولتون أن ترامب طلب من الرئيس الصيني شي جينبينغ المساعدة في إعادة انتخابه، وأعرب عن دعمه لسياسة بكين القاضية بالسجن الجماعي لمسلمي الأويغور والأقليات الأخرى.

 

وأشار بولتون إلى تواصل ترامب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قائلاً إن ترامب كان يركز على "فرصة التقاط صورة ورد فعل الصحافة عليها" عوضا عن التركيز على المصالح الأميركية الطويلة الأمد.

 

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس التصريحات المدوية لبولتون.

 

وكتب في تغريدة صباح الخميس أن "كتاب بولتون (...) هو مجموعة أكاذيب وروايات مختلقة، كلها بهدف إظهاري بصورة سيئة".

المصدر: AFP

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