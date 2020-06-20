- القاهرة تلوّح ب"تدخل مباشر" في ليبيا وأنقرة تطالب قوات حفتر بالانسحاب من سرت
- تعرّض أشخاص للطعن بمدينة ريدينغ البريطانية واعتقال مشتبه به
- توجيه تهمة التعامل مع إسرائيل لناشطة هاجمت عون و«حزب الله»
- نعي إعلامي للقاء «بعبدا».. والخلاف على أرقام خسائر الدولة يضع بري في مواجهة عون ودياب
- مخاوف متعاظمة في لبنان... «النموذج الفنزويلي ها أنا قادِم»
- لبنان : هل تكون كندة الخطيب زياد عيتاني آخر؟
- لكنْ أي شرق نتوجه إليه وننغمس فيه؟
- باسيل يعلّق لبنان على مشجب الصفقة الإيرانية الأميركية
- طواحين الثورة
- كنعان "قارئ مبكّر" لتطوّرات أرقام المنطقة
- يوم قرأ عبد الحليم في فنجان حسان دياب
- سلاح حزب الله قضيّة لبنان
- قاض أميركي يسمح بنشر كتاب بولتون وترامب يعتبر أن مستشاره السابق "خرق القانون"
- بالفيديو.. رولا يموت تستحم عارية تماماً!
- باسيل: “ما بدّي أعمل رئيس”… بدنا نحارب الفساد!
- برهوم و"راجح" وبياع الخواتم!
- أستراليا: فيكتوريا تعيد فرض قيود كورونا وسط تزايد عدد الإصابات
- بالفيديو: “اصفعه هكذا” قالها ثم تعالت الضحكات! فيديو لشرطي يجبر مهاجرَيْن عربيين بإيطاليا على ضرب بعضهما
- مصر تطلب تدخُّل مجلس الأمن: مياه النيل قضية وجودية لنا.. إثيوبيا: سنملؤه باتفاق أو من دونه
- الصين تنفي مسؤوليتها عن هجمات إلكترونية استهدفت أستراليا
- لقاء بعبدا عالق والحكومة "تتكيّف" مع تعديل خطّتها
- المؤسسات المالية الدولية تصفع السلطة.. وتحريك «من تحت الطاولة» لملف الترسيم
- أسرار وخفايا لبنانية
- صندوق النقد: هل يخسر لبنان الاصلاحات والمساعدات معا؟!
- الصين في لبنان: حدود وشروط
- مهزلة توزيع 200 دولار تُثبت فشلها
- هل يسمح بوتين بسقوط الأسد؟
- أستراليا.. "زيادة الرسوم" لدفع الطلاب لتخصصات جامعية معينة
- "الأرقام"... الحكومة رضخت و"لا أموال بلا إصلاح"!
- إحتواء الخلاف المالي.. وعون لا يبحث عن تعويم!
- صندوق النقد يصفع حزب المصارف: أرقام الحكومة دقيقة
- لبنان: الرئيس يريد تأديب الشعب
- ترسيم الحدود: انعطافة عون الأميركية افتراقاً عن حزب الله؟
- لبنان... الجوع أم صندوق «قيصر»!
- ملاحظات رئاسية على التشكيلات "تهين" دياب بالشكل والمضمون
- حراك "مكوكي"... بين حوار بعبدا وأزمة الدولار
- هل يُعطّل قانون "قيصر" مفاعيل "معاهدة الأخوّة" مع سوريا؟
- "الاشتراكي" - "القوات": للتنسيق مكانه... ولـ"حزب الله" مطرحه
- مرّة أخرى... عن الشيوعيّين وحزب الـله والمقاومة
- دياب: لا أعرف ماذا يفعل سلامة
- الـ Fresh money يعزز العمليات: في عز الانهيار... تحويل «التجميل» إلى «فرصة»!
- كندة الخطيب... مشتبه فيها (لا مُدانة) بالتخابر مع إسرائيليين
- تسلّل الأفارقة جنوباً: انكشاف نقطة ضعف أمنيّة لدى العدو
- الهيئة الوطنية للمفقودين: إن شاء الله خير
- سعد و«مواطنون ومواطنات»: قانون قيصر حصار للشعب السوري
- وصاية حزب الله على الشعب اللبناني
- بيانٌ “تثويريّ” لحركة “فتح” يُطالب بنُزول الشّعب إلى الشّوارع والميادين للتصدّي لصفقة “الخِزي” ومُؤامرة “الضّم”؟ هل نحنُ في حُلمٍ؟ وما مدى جديّة هذه الخطوة؟ وهل جاء تَمرُّدًا على السّلطة أم بتنسيقٍ معها؟ ولماذا غابت من سُطوره كلمة “الشّهداء” و”المُقاومة”؟
- توقعات الأبراج ليوم June 20, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم June 20, 2020
- بالفيديو: كرة نارية زرقاء غامضة تخترق سماء غرب أستراليا وتحير علماء الفلك
اخترنا لكم
-
حافظ الأسد… صنع دورا ولم يصنع مستقبلا ...الكاتب:
-
حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي ...الكاتب:
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
سيناريو الغزو العراقي للكويت... الحلول الدبلوماسية تقتل ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
تعرّض أشخاص للطعن بمدينة ريدينغ البريطانية واعتقال مشتبه به
أعلنت الشرطة البريطانية أنّ "عدداً من الأشخاص" تعرّضوا للطعن مساء السبت في متنزّه عام في مدينة ريدينغ الواقعة غرب لندن ونقلوا إلى المستشفى، مشيرة إلى أنّها اعتقلت رجلاً في مكان الحادث.
من جهتها نقلت وكالة "بي إيه" وشبكة "سكاي نيوز" عن مصادر لم تسمّها أنّ الشرطة تشتبه في أنّ ما حصل هجوم إرهابي، لكنّ لم المعلومة لم يؤكّدها أيّ مصدر رسمي.
وقالت الشرطة المحليّة في بيان "أصيب عدد من الأشخاص بجروح ونقلوا إلى المستشفى للعلاج".
وأضافت أنّ وحداتها هرعت مع فرق الإسعاف إلى متنزّه فوربوري غاردنز قرابة الساعة السابعة مساء (18,00 ت غ) إثر تلقّيها بلاغاً عن تعرّض عدد من الأشخاص للطعن.
وإذ أكّدت الشرطة أنّها اعتقلت رجلاً في مكان الحادث، دعت سكان المدينة إلى عدم الاقتراب من المكان، مشيرة إلى أنّها فرضت طوقاً أمنياً حوله.
وأفادت وسائل إعلام عدّة عن سقوط ثلاثة قتلى في الهجوم، لكنّ الشرطة لم تؤكّد هذه المعلومة.
كما نقلت وسائل إعلام بريطانية عن شهود عيان أنّ مروحيتين مخصّصتين للإسعاف الجوي هبطتا في المنتزه الواقع في وسط المدينة البالغ عدد سكانها حوالى 220 ألف نسمة والتي تبعد حوالى 60 كلم إلى الغرب من لندن.
وسارع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى التعبير عن تضامنه مع سكان ريدينغ. وقال في تغريدة على تويتر "أفكّر بكل الذين تأثّروا بالأحداث المروّعة في ريدينغ"، مبدياً شكره لوحدات الطوارئ.
من ناحيتها أعربت وزيرة الأمن الداخلي بريتي باتيل عن "قلقها العميق".
- "طعن ثلاثة" -
ونقلت وكالة "بي إيه" عن شهود عيان قولهم إنّ رجلاً مسلّحاً بسكّين هاجم مجموعات من الأشخاص كانوا يستمتعون بأشعة الشمس في المتنزّه.
وقال أحد هؤلاء الشهود ويدعى لورانس وورت للوكالة إنّ "المتنزّه كان ممتلئاً بالناس، وكان كثيرون جالسين يتناولون مشروباً مع أصدقائهم عندما وصل شخص وفجأة راح يصيح بكلمات غير مفهومة قبل أن يتوجه نحو مجموعة من حوالي عشرة أشخاص محاولاً مهاجمتهم بسكين".
وأضاف هذا المدرّب الرياضي البالغ من العمر 20 عاماً "لقد طعن ثلاثة منهم فأصابهم بجروح خطرة في الرقبة وتحت الذراعين، ثم استدار وبدأ يركض نحوي، فاستدرنا وبدأنا نركض".
وتابع "عندما أدرك أنّه لا يستطيع اللحاق بنا، تمكّن من النيل من شخص في مؤخرة رقبته، وعندما رأى أنّ الجميع راحوا يركضون، غادر المتنزّه".
وناشدت الشرطة روّاد الإنترنت عدم تشارك الصور وتسجيلات الفيديو الملتقطة من مكان الحادث وإرسالها بدلاً من ذلك إليها خدمة لأغراض التحقيق.
تظاهرة للدفاع عن حقوق السود -
وكان المتنزّه شهد نهار السبت تظاهرة للمدافعين عن حقوق السود لكنّ منظّميها قالوا إنّ لا علاقة على ما يبدو بين التظاهرة والهجوم.
وقالت نعيمة حسن التي شاركت في تنظيم التظاهرة "لا علاقة لهذا الأمر بالتظاهرة". وأضافت في تسجيل فيديو نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي أنّ أيّاً من المشاركين في التظاهرة لم يصب في الهجوم، وقالت "كنّا قد غادرنا حين حصل ذلك".
وشهدت المملكة المتحدة هجومين إرهابيّين في الأشهر الأخيرة.
وفي أواخر تشرين الثاني/نوفمبر شنّ الجهادي عثمان خان (28 عاماً) هجوماً على جسر لندن طعن خلاله خمسة أشخاص بسكين فقتل اثنين منهم وأصاب ثلاثة آخرين بجروح.
وكان هذا الجهادي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 16 عاماً بعدما أدين في 2012 بجرائم إرهابية، لكنّ السلطات منحته إطلاق سراح مشروطاً بعد قضائه خلف القضبان نصف فترة محكوميته.
وكان خان يرتدي أثناء تنفيذه هجومه حزاماً ناسفاً مزيّفاً وقد قُتل برصاص الشرطة.
ومنذ ذلك الحين، أعلنت حكومة المحافظين برئاسة بوريس جونسون عن مشروع قانون لتشديد العقوبات على مرتكبي الأعمال الإرهابية وحظر الإفراج عنهم في وقت مبكر.
وفي 2 شباط/فبراير، طُعن ثلاثة أشخاص في أحد شوارع التسوّق في جنوب لندن في هجوم "ذي طبيعة إسلامية"، وفقاً للشرطة. ويومها قتلت الشرطة المهاجم الذي تبيّن أنّه كان بدوره مداناً بجرائم إرهابية.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- تعرّض أشخاص للطعن بمدينة ريدينغ البريطانية واعتقال مشتبه به
- قاض أميركي يسمح بنشر كتاب بولتون وترامب يعتبر أن مستشاره السابق "خرق القانون"
- بومبيو يندد بـ"أكاذيب" بولتون "الخائن"
- مقتل خاشقجي.. التستر على إيفانكا.. طلب دعم الصين في الانتخابات.. بولتون يواجه ترامب بسيل من الاتهامات
- انقلب السحر على الساحر.. هل يدق كتاب بولتون المسمار الأخير في نعش ترامب؟
- "كتاب الفضائح".. بولتون يكشف أول أسرار ترامب
- "كورونا" يقتحم مصنعا للحوم بألمانيا.. ويصيب المئات
- الهند تحت وقع الصدمة لمقتل جنودها في اشتباك على الحدود مع الصين
- نيوزيلندا تؤكد ظهور حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)