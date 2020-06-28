- عشرة ملايين مصاب بكوفيد-19 حول العالم
- فرنسية من أصل مغربي تنافس بقوة على كرسي عمدة باريس
- السفيرة الأميركية:تقييد الإعلام يحدث بإيران وليس ببلد كلبنان
- مقتل 6 من عناصر ميليشيات موالية لإيران بغارة جوية في شرق سوريا
- أستراليا.. فيكتوريا تحت الحصار: الحكومة تدرس إقامة الشرطة لكمائن في الأحياء الموبوءة في ملبورن
- "حزب الله" يورط القضاء بقرار يتسم بالخفة.. قاض يتعرض لوسائل الاعلام وللسفيرة الاميركية
- أستراليا: تصريحات حكومية متضاربة حول زيادة إعانة البطالة لـ 75 دولاراً
- أميركا تواجه حزب الله: "عودة" داعش والاغتيالات والقمصان السود؟!
- يا ويلنا من بعدك
- باسيل يفقد "عرّابه" الأميركي.. ولم يعثر على "عرّابه" اللبناني
- بورتريه الخندق الغميق(/21): لعنة الجغرافيا ومهزلة التاريخ
- قطع الطرق من وإلى بيروت رداً على «لقاء بعبدا» ومصادر تعزو مقاطعة رؤساء الحكومة إلى رفضهم «الدعوة إلى بيت الطاعة»
- لبنان... المجتمع الدولي قال كلمته
- بالترغيب والترهيب حزب الله يجند الشباب اللبناني
- معركة مصطفى الكاظمي لاسترداد الدولة
- العِراق يَقِف على حافّة مُواجهات خَطِرة بين الحشد الشعبي والقوّات الحُكوميّة.. هل تُريد أمريكا تحويل العِراق إلى سورية أم يمَن آخر؟ هل سينجح السيّد الكاظمي في إعادة هيبة الدولة ونزع سِلاح الفصائل ووقف إطلاق الصّواريخ على السّفارة والقواعد الأمريكيّة ويزور واشنطن مُنتَصِرًا؟
- توقعات الأبراج ليوم June 28, 2020
- سجن وتغريم سما المصري بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"
- مهزلة قضائية:منع السفيرة الأميركية من الكلام والحكومة تعتذر!
- القرار بإسكات السفراء الأجانب والإعلام.."جُنحة" قضائية بدافع سياسي
- أستراليا: فيكتوريا تسجل 41 حالة جديدة وسط أزمة رفض المسافرين العائدين إجراء الاختبار
- كورونا يكتسح أميركا بأكثر من 45 ألف إصابة في يوم
- بيلا حديد بالبكيني الأسود المثير في كورسيكا!
- إقبال كبير على سفارات أوروبا وأمريكا وتركيا في أعقاب انهيار الليرة.. هل يستعد اللبنانيون لموجة جديدة من الهجرة؟
- فيروس كورونا: رئيسة وزراء الدنمارك تؤجل زفافها بسبب قمة أوروبية
- سد النهضة: مصر والسودان تعلنان عن توافق بشأن تأجيل ملء خزان السد الإثيوبي
- الدولار المشتعل يقطع أوصال لبنان ويُنذر بتصعيد
- لبنان على طريق العاصفة.. وإستعجال أوروبي للإصلاحات
- أسرار وخفايا لبنانية
- لا فيزا للبنان بلا صندوق النقد
- هل "وقع الشرخ"... وحتى نهاية العهد؟!
- "التشريع والاستشارات" تستحضر Egmont لمحاصرة "هيئة التحقيق"
- قريباً.. لا أدوية للأمراض المزمنة.. ولا صيدليات!
- يوم الدين
- ادامة الصراع وادارته لا حله ونظام أمن المعلومات
- أستراليا: حمى شراء أوراق المراحيض تنتشر في البلاد والمتاجر تضع سقفا للشراء
- أستراليا: الحجر الصحي الإلزامي في الفنادق لن يبقى مجانيًّا
- السلطة تفقد السيطرة: "الأمن الغذائي" مهدّد!
- الدولار يخنق البلد.. ونقص الغذاء يهدّد بالعصيان المدني!
- الجيش في مواجهة شارع "خارج عن السيطرة"
- لبنان ونموذجه العراقي: أميركا مصممة على دحر إيران
- نداء البطريرك... عن طيف إميل لحّود في بعبدا
- واشنطن لفرنسا: «لا نفط ولا أموال بوجود حزب الله في الحكومة» | لبنان رهينة أميركا
- لا مراقبة لحسابات البنك المركزي: العهد ودياب مفلسان و"الثنائي" يمدّ اليد لسلامة
- مليار $ سنوياً تحويلات العمال الأجانب... "الشغل مش عيب": لبنانيات لتنظيف المنازل
- "دولاب" دياب ورياح الاختلاف... على "خليفته"
- الحكومة قلقة... وتغريدة حبّ الله تثير الأسئلة
- لجم ارتفاع سعر الدولار: «على الله»!
- سدّ بسري: لماذا الإصرار على إهدار القرض؟
- أنقِذوا قطاع الخلوي
اخترنا لكم
-
حافظ الأسد… صنع دورا ولم يصنع مستقبلا ...الكاتب:
-
حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي ...الكاتب:
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
سيناريو الغزو العراقي للكويت... الحلول الدبلوماسية تقتل ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
عشرة ملايين مصاب بكوفيد-19 حول العالم
تجاوز عدد المصابين بكوفيد-19 في العالم عشرة ملايين شخص بينهم 2,5 مليون في الولايات المتحدة في وقت شكّل ارتفاع العدد في ولايات مثل فلوريدا ضربة لجهود إعادة فتح أكبر اقتصاد في العالم.
وما زالت العدوى تنتقل بسرعة في العالم إذ تم تسجيل مليون إصابة جديدة في غضون ستة أيام فقط.
وتم تسجيل عشرة ملايين وثلاثة آلاف و942 إصابة بينها 498 ألفا و779 وفاة حول العالم وفق حصيلة أعدّتها فرانس برس استنادا لمصادر رسمية في وقت يزداد عدد الإصابات مع رفع تدابير الإغلاق.
ولا تزال أوروبا القارّة الأكثر تأثّرا إذ سجّلت مليونين و637 ألفا و546 إصابة بينها 195 ألفا و975 وفاة، تليها الولايات المتحدة التي سجّلت مليونين و510 آلاف و323 إصابة بينها 125 ألفا و539 وفاة.
والسبت وحده، سجّلت الولايات المتحدة أكثر من 43 ألف إصابة جديدة، وفق حصيلة أعّدتها جامعة جونز هوبكنز.
وتحوّلت معضلة إعادة فتح الاقتصادات المتضررة بشدّة جرّاء الفيروس، وهو أمر يؤيده الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم المخاطر الصحية إلى مسألة خلافية في كل بلد تقريبا.
وفي إيران التي كافحت للحد من تفشي الوباء لديها في وقت رفعت القيود منذ نيسان/أبريل، قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي إنه "يجب القيام بأمر ما" لمنع تسبب الفيروس بمشاكل اقتصادية. وقال "لكن في حالة الإهمال والانتشار الكبير للمرض، فإن المشاكل الاقتصادية ستتفاقم أيضا".
وكشف نائب وزير الصحة إيراج حريرجي السبت أن إيرانيا يصاب بكوفيد-19 كل 33 ثانية ويتوفى شخص في البلاد جرّاء الوباء كل 13 دقيقة.
بدروه، تراجع الاتحاد الأوروبي عن قرار لوضع قائمة بـ"الدول الآمنة" التي يمكن للمسافرين القدوم إلى أوروبا منها، وهي لائحة قد تستثني الولايات المتحدة.
في الأثناء دعم نجوم على غرار أعضاء فرقة "كولدبلاي" ومايلي سايرس وجنيفر هدسون تحرّكا قامت به المفوضية الأوروبية ونجح في جمع 6,15 مليار يورو (6,9 مليار دولار) لدعم الأبحاث الرامية لتطوير لقاح والمساعدة في جعله متاح للدول الأفقر.
وتقول سلطات هذه الدول إن الوباء لا يزال بعيدا عن بلوغ ذروة تفشيه.
وأعلن محافظ بيت لحم فرض إغلاق مؤقت اعتبارا من الاثنين في المدينة الفلسطينية بسبب ازدياد عدد الإصابات.
وفي الهند، كانت المدن التي تشهد كثافة سكانية الأكثر تأثّرا بالوباء. وسجّل البلد عددا يوميا قياسيا من الإصابات السبت حيث أعلنت 18500 إصابة جديدة و385 وفاة. وبلغ مجموع الإصابات في الهند 509 آلاف بينما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 15600.
أما في أميركا اللاتينية، فيواصل الوباء تفشيه وأدى إلى وفاة أكثر من تسعة آلاف شخص في البيرو حتى السبت.
وسجلت البرازيل الدولة الأكثر تأثّرا بالفيروس بعد الولايات المتحدة، من جهتها 990 وفاة السبت (أعلى حصيلة في العالم يومها) بينما سجّلت المكسيك ثاني أعلى حصيلة وفيات يومية في العالم السبت بلغت 719.
- "انفجار" في فلوريدا -
في شمال القارة الأميركية، أقر حاكم فلوريدا رون ديسانتيس هذا الأسبوع بأن الولاية تشهد "انفجارا" في عدد الإصابات الجديدة.
وسجّلت الولاية السبت 9585 إصابة خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية.
وتراجع معدل أعمار المصابين إلى 33 عاما مقارنة بـ65 قبل شهرين مع توافد الشباب الذين نفذ صبرهم من الالتزام بالعزل على مدى شهور إلى الشواطئ والحانات بلا كمامات ودون مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي.
وأعلنت ميامي أنها ستغلق شواطئها وحاناتها في عطلة الرابع من تموز/يوليو.
وسجّلت ولايات جورجيا ونيفادا وكارولاينا الجنوبية أعدادا قياسية من الإصابات السبت بينما أعلنت أريزونا عن عدد قياسي من الحالات التي استدعت النقل إلى المستشفيات.
وتعرّض ترامب لانتقادات جرّاء إصراره على تنظيم تجمّع انتخابي في أوكلاهوما رغم المخاوف المرتبطة بتفشي الفيروس قبل أسبوع.
أما حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم، فأمر بعض المناطق بإعادة فرض تدابير العزل بينما أعلنت سان فرانسيسكو "تجميد" إجراءات إعادة الفتح. كما أغلقت تكساس حاناتها. وقال حاكمها غريغ أبوت الذي كان بين معارضي فرض تدابير الإغلاق الجمعة إنه لو كان بإمكانه "العودة بالزمن إلى الوراء، لكان أمر بإبطاء وتيرة إعادة فتح الحانات".
وكانت تكساس بين أولى الولايات الأميركية التي رفعت تدابير الإغلاق.
- مسيرات افتراضية -
في الأثناء، دفع الواقع الصحي الجديد بمعظم مسيرات المثليين حول العالم إلى الإنترنت السبت، وذلك بعد 50 عاما على خروج أول مسيرة للمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي وللمتحولين جنسيا في نيويورك. وتم الاحتفال بالمناسبة السبت عبر بث فعالياتها عبر الإنترنت على مدى 24 ساعة.
وخرجت بعض المسيرات في الشوارع في مدن مثل مكسيكو، حيث تحدى نحو مئتي شخص تدابير العزل في مسيرة تم تنظيمها في شارع ريفورما الرئيسي في العاصمة المكسيكية.
وتسبب الفيروس باضطرابات في عالم الرياضة إذ أعلن مجلس الكريكيت في باكستان السبت أنه سيستثني عشرة لاعبين من مبارياته في انكلترا بعدما تأكدت إصابتهم بكوفيد-19.
تابعونا
- أستراليا: تصريحات حكومية متضاربة حول زيادة إعانة البطالة لـ 75 دولاراً
- بيلا حديد بالبكيني الأسود المثير في كورسيكا!
- أستراليا.. فيكتوريا تحت الحصار: الحكومة تدرس إقامة الشرطة لكمائن في الأحياء الموبوءة في ملبورن
- مقتل 6 من عناصر ميليشيات موالية لإيران بغارة جوية في شرق سوريا
- توقعات الأبراج ليوم June 28, 2020
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- عشرة ملايين مصاب بكوفيد-19 حول العالم
- فرنسية من أصل مغربي تنافس بقوة على كرسي عمدة باريس
- كورونا يكتسح أميركا بأكثر من 45 ألف إصابة في يوم
- بعد أن أجبروها على خلع حجابها لتصويرها.. مسلمة أميركية تطالب بالتحقيق مع أفراد من شرطة فلوريدا
- كتاب بولتون.. ماذا طلب ترامب من العرب لبقاء قواته في المنطقة؟
- منظمة الصحة العالمية تحذر من أن فيروس كورونا المستجدّ لا يزال يتسارع في العالم
- توقيف طبيب سوري في ألمانيا بتهمة ارتكاب "جريمة ضد الانسانية"
- إلى مَن ستنحاز روسيا في الحرب الباردة القادمة.. الصين أم أمريكا؟ بوتين قد يفاجئنا بخياره الجديد
- تعرّض أشخاص للطعن بمدينة ريدينغ البريطانية واعتقال مشتبه به
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)