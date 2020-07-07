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بومبيو: أمريكا تدرس حظر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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بومبيو: أمريكا تدرس حظر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يتحدث أثناء مؤتمر صحفي في مقر وزارة الخارجية في واشنطن في أول يوليو تموز 2020. صورة لرويترز من ممثل وكالات أنباء

(رويترز) - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الاثنين إن الولايات المتحدة تدرس حظر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية بما في ذلك تطبيق تيك توك.

 

وقال بومبيو في مقابلة مع فوكس نيوز ”لا أريد أن استبق الرئيس (دونالد ترامب) لكنه أمر ندرسه“.

 

تأتي تصريحات بومبيو أيضا وسط تزايد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بسبب تعامل بكين مع تفشي فيروس كورونا والإجراءات التي تتخذها في هونج كونج والحرب التجارية المستمرة منذ نحو عامين.

 

وأثار مشرعون أمريكيون مخاوف تتعلق بالأمن القومي إزاء تعامل تيك توك مع بيانات المستخدمين وقالوا إنهم يشعرون بالقلق حيال القوانين الصينية التي تتطلب من الشركات المحلية ”دعم عمل المخابرات التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي الصيني والتعاون معها“.

 

وذكرت رويترز يوم الاثنين أن تطبيق تيك توك قرر الخروج من سوق هونج كونج في غضون أيام.

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