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خشية من إخفاق قمة الإنعاش الاقتصادي الأوروبية ووفيات كوفيد-19 تتخطى 600 ألف
يسعى قادة الدول الأوروبية ال27 الأحد للتوصل إلى اتفاق حول خطة انعاش اقتصادية بقيمة 750 مليار يورو مخصصة لمرحلة ما بعد تفشي وباء كوفيد-19 الذي تخطت حصيلة الوفيات جراءه عتبة 600 ألف في أرجاء العالم.
وتسعى عدة دول إلى تعزيز تدابيرها لمكافحة التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد. وفي فرنسا على سبيل المثال، سيصبح وضع الكمامات إجبارياً في الأماكن العامة المغلقة بدءاً من الإثنين.
وفي هونغ كونغ حيث أشارت رئيسة السلطة التنفيذية كاري لام الأحد إلى وضع"حرج" عقب تسجيل أكثر من مئة إصابة في 24 ساعة، جرى إعلان تدابير جديدة، بينها خطة لجعل وضع الكمامات إجبارياً في الأماكن العامة المغلقة، أو حتى فرض العمل من بعد للموظفين الحكوميين غير الأساسيين.
في الاثناء، كان القادة الأوروبيون يسعون للمرة الثالثة خلال قمتهم المستمرة منذ الجمعة إلى التوصل لاتفاق صعب حول خطة تهدف إلى إعانة الاقتصادات الأوروبية على الانتعاش عقب تداعيات أزمة تفشي الوباء.
وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عند وصولها إلى مقر القمة الأحد، وهو اليوم "الحاسم" وفقاً لها، إنه رغم "الإرادة الحسنة (...) من الممكن ألا يتم التوصل إلى نتيجة اليوم".
وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يدافع عن هذه الخطة إلى جانب ميركل من أن "التسويات" لا يمكن أن تتم "على حساب الطموح الأوروبي".
وهناك العديد من نقاط الخلاف، بدءا بالمبلغ الإجمالي للخطة إلى التوازن بين القروض والمنح، مرورا بالتحكم في الأموال المدفوعة وآلية تربط المنح باحترام سيادة القانون في البلدان المستفيدة.
والإجماع الضروري من الدول الأعضاء ال27 يجعل التوصل إلى تسوية مهمة شاقة.
والتقت ميركل وماكرون رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، رئيس القمة صباح الاحد، لتحديد ما يجب القيام به بعد 48 ساعة من المناقشات التي كانت وصلت إلى طريق مسدود مع رفض هولندا وحليفاتها "الدول المقتصدة" الأخرى (الدنمارك والسويد والنمسا وفنلندا) هذا المشروع.
وينص اقتراح الخطة الأخير على أن تبقى قيمتها 750 مليار يورو، لكنها باتت تتألف من 300 مليار من القروض و450 مليارا من المساعدات التي لا يترتب على المستفيدين منها إعادتها، مقابل 250 مليارا من القروض و500 مليار في الاقتراح السابق.
- مئة ألف وفاة في 21 يوماً -
ويواصل الفيروس الذي أصيب به أكثر من 14 مليون شخص في العالم، تفشيه أو إنّه يعود إلى البروز في عدة دول.
وفي مواجهة ارتفاع عدد الإصابات ثلاثة أضعاف خلال أسبوع، دعي السبت سكان برشلونة ثاني مدينة في اسبانيا والتي تشكل وجهة سياحية مهمة، إلى ملازمة بيوتهم. وتسعى السلطات إلى تجنب إغلاق عام جديد.
وأودى الفيروس ب601 ألف و822 شخصا على الأقل منذ ظهر في الصين في كانون الأول/ديسمبر، بحسب تعداد وضعته فرانس برس الأحد الساعة 11,00 ت غ استنادا إلى مصادر رسمية.
وارتفع عدد الوفيات بمقدار الضعف خلال شهرين ونيف. وسجلت أكثر من مئة ألف وفاة خلال 21 يوما منذ 28 حزيران/يونيو.
وسجّل العدد الأكبر من الوفيات في الولايات المتحدة، وبلغ 140 ألفا و120 من اصل 3,7 ملايين إصابة. ويشهد البلد منذ أسابيع ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات في الجنوب والغرب.
وتليها في عدد الوفيات البرازيل (78772) وبريطانيا (45273) فالمكسيك (38888) وإيطاليا (35042).
وتعد بلجيكا أكثر البلدان تضررا على أساس عدد الوفيات بالنسبة لعدد سكانها حيث سجلت 846 وفاة لكل مليون نسمة، تليها المملكة المتحدة (667) ثم إسبانيا (608) وإيطاليا (580) والسويد (556).
- حل أخير -
في فرنسا حيث تدل مؤشرات على عودة انتشار المرض بعد نحو شهرين من تخفيف إجراءات الحجر، سيفرض وضع الكمامات في الأماكن المغلقة اعتبارا من الإثنين. وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس إن السلطات "تراقب من كثب" الوضع الصحي في كاتالونيا ولم يستبعد إغلاق الحدود مجددا مع اسبانيا.
وفي بريطانيا، أكد رئيس الوزراء بوريس جونسون أنه لن يلجأ إلى إعادة فرض الحجر إلا كحل أخير.
وأمل بعودة الأمور إلى طبيعتها "بحلول عيد الميلاد" على الرغم من المخاوف الكبيرة من موجة ثانية، وهو احتمال "مرتفع" على قول المستشار العلمي للحكومة باتريك فالانس.
وما زال الفيروس يواصل تفشيه في أميركا الوسطى حيث باتت المستشفيات على وشك الانهيار، بينما تتصاعد احتجاجات المعالجين. وكتب على لافتة رفعها أطباء منهكون أمام أكبر مستشفى في بنما "أنا طبيب ولست شهيدا".
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سيدني - استراليا
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