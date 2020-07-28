عربية ودولية

العالم الشرق الاوسط واالعرب شؤون اسرائيلية

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

اخترنا لكم

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | عربية ودولية | العالم | بالفيديو: انفجار جديد يهز إيران.. اشتعال النيران في مخازن للوقود بإقليم كرمان شاه غربي البلاد
المصنفة ايضاً في: العالم, تقارير بالفيديو

بالفيديو: انفجار جديد يهز إيران.. اشتعال النيران في مخازن للوقود بإقليم كرمان شاه غربي البلاد

آخر تحديث: منذ 2 من الساعات و 5 من الدقائق
المصدر: عربي بوست
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 122
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
بالفيديو: انفجار جديد يهز إيران.. اشتعال النيران في مخازن للوقود بإقليم كرمان شاه غربي البلاد

ذكرت وكالة ميزان الإيرانية للأنباء الثلاثاء 28 يوليو/تموز 2020، أن انفجاراً أشعل النار في صهريج وقود في إقليم كرمان شاه في غرب إيران، وهو الأحدث في سلسلة من الحرائق والانفجارات التي وقع بعضها في مدن حساسة.

 

الوكالة قالت إن "وقع انفجار في صهريج وقود في مكان انتظار السيارات في منطقة دولت آباد الصناعية"، لكن لم ترد أنباء عن إصابات بشرية.

 

فيما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) أن صهاريج وقود انفجرت وتسببت في حريق كبير في المنطقة.

 

تسجيل مصور للحادث نشرته وكالة ميزان، أظهرَ أعمدة من الدخان الأسود الكثيف تتصاعد في السماء.

 

 

حوادث متكررة: تأتي هذه الحادثة بعد سلسلة انفجارات وحرائق حول منشآت عسكرية ونووية وصناعية في إيران منذ أواخر يونيو/حزيران 2020، وقد أسفر أحدها عن مقتل 13 شخصاً، بعدما شهدت منشأة طبية انفجاراً في شمال العاصمة طهران.

 

هز انفجار مماثلٌ العاصمة الإيرانية، وقالت وكالة "مهر" إن الانفجار حدث "أمام مدخل منطقة بارشين العسكرية، وليس هناك أي تحركات لعربات الإطفاء والإنقاذ".

 

وفي وقت سابق شبّ حريق في ميناء بوشهر غرب إيران، وقبل ذلك وقع انفجار بمنشأة نطنز النووية لتخصيب اليورانيوم في الثاني من شهر يوليو/تموز 2020، كما وقع تفجير بمجمع خوجير الصاروخي في 22 يونيو/حزيران 2020.

 

إسرائيل في دائرة الاتهامات: في وقت تلتزم فيه السلطات الإيرانية الصمت قال موقع "Business Insider" الإخباري الأمريكي، إن إسرائيل هي من نفذت عمليات التفجير وحرق الأهداف في إيران خلال الفترة الأخيرة.

 

الموقع نقل عن مصدرين إسرائيلي وآخر أوروبي تأكيدات بأن تل أبيب هي من نفذت عمليات الاستهداف في إيران، وذلك بهدف الدفع نحو مواجهة مع طهران، قبل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

 

أضاف الموقع نقلاً عن مسؤول عسكري إسرائيلي سابق، أن بعض الهجمات التي حدثت أخيراً في إيران نفذتها الاستخبارات الإسرائيلية، وكذلك تصريح مسؤول استخباراتي أوروبي، لا يزال على رأس عمله، قال فيه إن إسرائيل خططت لإثارة عمل عسكري مع إيران، طالما ظل الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض.

 

ورأى الموقع أنه في ظل الاعتقاد السائد لدى دول حليفة لواشنطن بأن ترامب لن يفوز بالانتخابات الرئاسية، يبدو أن التحول الإسرائيلي للضغط يعكس هذا الاعتقاد، خاصةً أن حكومة بقيادة بايدن قد تعيد النظر في قرار الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

المصدر: عربي بوست

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)