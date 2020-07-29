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نحو 17 مليون مصاب عبر العالم.. وفيات قياسية بكورونا في أميركا وارتفاع مفاجئ للإصابات بالصين
سجلت أميركا أمس الثلاثاء ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في حين عادت وتيرة الإصابات للارتفاع في الصين، واقترب عدد المصابين عبر العالم من 17 مليونا.
وأظهر إحصاء لوكالة رويترز أن الوفيات اليومية الناجمة عن الفيروس في الولايات المتحدة زادت بنحو 1300 حالة أمس، في أكبر زيادة يومية منذ مايو/أيار الماضي.
وسجلت كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس -وهي أكبر الولايات في عدد السكان- 584 وفاة من أصل 1292 وفاة جديدة، كما شهدت ولايات أركنساس ومونتانا وأوريغون زيادة قياسية يومية في الوفيات.
وبلغ عدد الضحايا في الولايات المتحدة ما يقارب 150 ألف شخص إجمالا منذ رصد الفيروس لأول مرة في البلاد في يناير/كانون الثاني الماضي، وهو أعلى رقم للوفيات في العالم.
وزادت الإصابات في الولايات المتحدة 64 ألفا أمس، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 4.38 ملايين.
وفي الصين، قالت اللجنة الوطنية للصحة اليوم إن البلاد سجلت 101 إصابة جديدة بالفيروس أمس الثلاثاء، وذلك أعلى عدد إصابات منذ أكثر من 3 أشهر ونصف الشهر.
وذكرت اللجنة في بيان أن 89 إصابة سجلت في إقليم شينجيانغ أقصى غرب البلاد، وإصابة واحدة في بكين و3 حالات لقادمين من الخارج، وحتى أمس بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين 840 ألفا و60 حالة، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634.
وفي المكسيك -التي لديها رابع أعلى عدد وفيات في العالم جراء الفيروس- أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 7208 إصابات جديدة و854 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 402 ألفا و697، وإجمالي الوفيات إلى 44 ألفا و876.
وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة أمس الثلاثاء تسجيل 40 ألفا و816 إصابة جديدة و921 وفاة، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 2.5 مليون حالة، وعدد الوفيات إلى 88 ألفا و539.
وفي أفريقيا، ارتفع عدد الإصابات في غانا إلى أكثر من 34 ألفا بعد تسجيل 782 إصابة جديدة، فيما ظلت الوفيات عند 168 حالة، وتجاوز عدد المصابين بالفيروس في عموم القارة 877 ألفا، توفي منهم 18 ألفا و540.
عربيا، أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر أمس تسجيل 465 إصابة جديدة و39 وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 92 ألفا و947 حالة، ضمنهم 35 ألفا و959 حالة تم شفاؤها و4691 وفاة.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل وفاتين جديدتين و481 إصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 13 ألفا و938، بينها 82 وفاة، و6033 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وفي اليمن، أوضحت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة كورونا (حكومية) تسجيل وفاة واحدة و12 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1703، بينها 484 وفاة، و840 متعافيا.
وفي السودان، أعلنت السلطات الصحية عدم تسجيل 14 ولاية من 18 بالبلاد أي إصابة جديدة منذ أسبوعين، كما تدنت نسبة الإصابة بالفيروس في العاصمة الخرطوم.
وحتى فجر اليوم الأربعاء ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا عبر العالم إلى أكثر من 16 مليونا و883 ألف شخص، توفي منهم ما يزيد على 662 ألفا، وتعافى أكثر من 10 ملايين و450 ألفا، بحسب موقع "ورلد ميتر" المختص بإحصاء ضحايا الفيروس.
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