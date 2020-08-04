إيران تسجل رقما قياسيا لإصابات كوفيد-19 خلال أكثر من شهر

إيرانيات في سوق في العاصمة طهران الثلاثاء 4 آب/أغسطس 2020

سجلت إيران الثلاثاء أكثر من 2700 إصابة جديدة بكوفيد-19 في أعلى حصيلة يومية خلال ما يزيد عن شهر، في وقت دعت وزارة الصحة إلى فرض غرامات على الذين لا يضعون كمامات.

ويُرصد منحى تصاعديا لأعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الجمهورية الاسلامية منذ أن سجلت أدنى الأعداد في أيار/مايو.

ودفع ذلك بإيران إلى جعل الكمامات إلزامية في الأماكن المغلقة، وإلى إعادة فرض قيود كانت رفعت تدريجيا منذ نيسان/أبريل سعيا لإعادة فتح الاقتصاد.

ومع ذلك يمكن مشاهدة مواطنين من دون كمامات داخل متاجر ومصارف العاصمة، وكثيرا ما ينتقدهم التلفزيون الرسمي إزاء ذلك.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري في تصريحات بثها التلفزيون إنه "في الساعة ال24 الماضية أفيد عن 2751 حالة إصابة جديدة".

وهذا أعلى رقم منذ الخامس من حزيران/يونيو عندما أعلنت الوزارة عن 2886 إصابة في يوم واحد.

وترفع الأرقام الجديدة حصيلة الاصابات في إيران منذ أواخر شباط/فبراير إلى 314 ألفا و786 إصابة، بحسب لاري.

وتوفي 212 شخصا من جراء الفيروس في الساعات ال24 الماضية لترتفع حصيلة الوفيات إلى 17 ألف و617 وفاة.

ودعا مساعد وزير الصحة إلى فرض غرامة على الذين يخالفون قواعد وضع الكمامات، والعقوبة الوحيدة المطبقة هي رفض تقديم الخدمة في أماكن عامة.

ونقلت وكالة إسنا للأنباء عن إيراج حريرجي قوله إنه "يتعين تطبيق أساليب ردع بشكل طبيعي وأحدها هي تغريم الأشخاص الذين لا يضعون كمامات".

لكن أولئك "غير القادرين ماديا على شراء كمامات يجب إعفاؤهم" بحسب الوزير من دون توضيح كيفية تحديدهم.

وتشهد إيران تراجعا اقتصاديا حادا منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من اتفاقية نووية تاريخية في 2018 وإعادة فرض عقوبات مشددة على طهران.

وساهمت جائحة كوفيد-19 في تفاقم الوضع.

وتراجعت صادرات إيران غير النفطية وسط تراجع قيمة العملة وتضخم متسارع، ما زاد من الضغط على الأشخاص الذين يعتمدون على مساعدات حكومية.

ويتراوح سعر الكمامة في إيران بين 15 سنتاً اميركياً و68 سنتا طبقا لنوعها فيما يبلغ الحد الأدنى للأجور حاليا 2,60 دولار يوميا.