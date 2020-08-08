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مقتل لبناني وابنته في طهران برصاص مجهول

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: AFP
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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مقتل لبناني وابنته في طهران برصاص مجهول
العاصمة الإيرانية طهران في 3 حزيران/يونيو 2014

قتل لبناني وابنته بالرصاص ليل الجمعة السبت في شمال طهران برصاص مجهول، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر" السبت.

 

والضحيتان هما "حبيب داود (58 عاما) وابنته مريم (27 عاما)" حسب الوكالة التي أوضحت أنهما "قتلا حوالى الساعة 09,00 (16,30 ت غ) برصاص شخص كان على دراجة نارية" مضيفة أن الهجوم وقع في باسداران وهو شارع فخم في العاصمة.

 

ونقلت "مهر" عن مصدر في شرطة طهران أن الضحيتين كانا في سيارة عندما "أطلق عليهما النار راكب دراجة نارية مجهول أربع مرات من جهة سائق" السيارة.

 

وكان داود مدرّس تاريخ بحسب الوكالة التي لم تذكر تفاصيل أخرى عن هوية الضحيتين.

 

ولم تصدر الشرطة أي تعليق رسمي حتى الآن.

المصدر: AFP

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