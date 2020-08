فيديو يسبب احتجاجات في ويسكونس.. الشرطة تطلق النار على رجل أسود

استخدمت الشرطة في ولاية ويسكونسن الأميركية الغاز المسيل للدموع، في وقت مبكر من صباح الاثنين، لتفريق الاحتجاجات التي اندلعت بعد نشر مقطع فيديو لعناصر أمن وهم يطلقون النار على رجل أسود من الخلف.

ويظهر في الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع رجلا من أصول أفريقية وحوله ثلاثة من عناصر الشرطة يوجهون أسلحتهم نحوه بجانب سيارة.

ثم يترك الرجل عاصر الشرطة فجأة، ويهم بركوب سيارته، قبل أن يسمع صوت سبع طلقات نارية، ويبدأ الناس في الصراخ رغم تحذيرهم من إطلاق النار وتذكيرهم بمقتل جورج فلويد على يد عناصر شرطة في مينيسوتا في نهاية مايو الماضي.

Few bad apples?!@KenoshaPolice lynched #JacobBlake!



There is no justification for this

There is no excuse for this

There is no defending this



This. Is. Murder.#BlackLivesMatter pic.twitter.com/YIZqhAUQY1