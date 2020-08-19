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"فيلم سرّي" يكشف ما حدث في ووهان أثناء تفشي كورونا
قام الفنان الصيني المنشق آي ويوي، بإنتاج فيلم بعنوان "التتويج" عن مدينة ووهان، خلال فترة تفشي وباء كورونا وعملية الإغلاق الصارمة التي تعرض لها السكان، وفقا لقناة فوكس نيوز.
وأكد ويوي أن الحكومة الصينية تسترت على الوباء بشكل كامل لعدة أسابيع العام الماضي، قبل أن تبدأ في الإعلان عنه، ووثق الفيلم لحظات ظهور المرض والحجر الصحي في مستشفيات المدينة.
ويسعى ويوي إلى لفت انتباه العالم إلى انتهاكات حقوق الإنسان والفساد الحكومي في الصين، من خلال أفلامه، وكان قد اعتقل في مطار بكين في أبريل 2011 وسجن لمدة 81 يومًا دون تفسير.
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Ai Weiwei’s “Coronation” is the first feature-length documentary about the coronavirus in Wuhan. As the first city hit in the global pandemic, the Chinese metropolis with a population of 11 million was placed under an unprecedented lockdown. The film depicts the all-pervasive scope of militarized state control, emergency medical response, and the lives of ordinary people in the shadows of an authoritarian state. It is a first-hand tale about the largest crisis facing humanity today. “Coronation” (2020, 115 min) is available to rent and buy on Vimeo On Demand on Friday, August 21, 2020. #aiweiwei #coronation #coronavirus #covid19 #china #wuhan #pandemic #art #documentary #film
وقال الفنان الصيني إنه رغم أن الصين احتلت مكانة القوة العظمى على المسرح العالمي، إلا أنها لا تزال غير مفهومة من قبل المجتمع الدولي، وأضاف أن الفليم يوثق بوضوح طريقة الصين في إدارة الأزمات وخاصة أزمة كورونا من خلال التعامل الغاشم للسيطرة على المجتمع والمراقبة وغسل الدماغ.
كانت ووهان بؤرة تفشي فيروس كورونا وشهدت أكبر عدد من الوفيات في البر الصيني، وتم إغلاق المدينة ومعظم المقاطعة المحيطة بها من أواخر يناير إلى أوائل أبريل، ولم يكن بإمكان السكان البالغ عددهم 11 مليون نسمة، مغادرة المدينة أو دخولها وكانوا مقيدين في الغالب في منازلهم.
ويوضح الفيلم انعدام قيمة الحياة الفردية في البيئة السياسية الصينية، ويعكس الصعوبات التي واجهت الأفراد والدول في التعامل مع الوباء في ظل عدم شفافية ومصداقة النظام الشيوعي الحاكم في الصين، كما يعرض الفيلم التغيرات التي حدثت في المدينة بسبب الوباء وتأثيرة على المدينة والأفراد.
وتساءل ويوي هل تستطيع الدول والأفراد أن تعتمد على دول أخرى دون شفافية أو ثقة؟
وأكد أن أصدقاءه الفنانين في ووهان كانوا يرسلون له لقطات من المستشفى، مما يمنحه صورًا متعددة للمدينة خلال إغلاقها غير المسبوق، وأنه أخرجه فيلمه من أوروبا.
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- "فيلم سرّي" يكشف ما حدث في ووهان أثناء تفشي كورونا
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