ميلانيا ترامب تدافع عن الرئيس أمام اتهامات بأنه وصف جنودا قتلى بـ"الفاشلين"

الرئيس الاميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا يحضران احتفال ذكرى 04 تموز/يوليو في البيت الأبيض بواشنطن في 04 تموز/يوليو 2020

دافعت ميلانيا ترامب الجمعة عن زوجها الرئيس دونالد ترامب بعد معلومات أفادت أنه وصف جنودا من مشاة البحرية ألأميركية (المارينز) سقطوا في الحرب العالمية الأولى ودفنوا في مقبرة قرب باريس بأنهم "فاشلون" و"حمقى".

ورفضت السيدة الأميركية الأولى في تصريحات نادرة الاتهامات التي ذكرت في مقالة نشرتها مجلة ذي اتلانتيك معتبرة أنها "غير صحيحة".

وكتبت في تغريدة "أصبح الزمن خطيرا للغاية عندما يتم تصديق مصادر مجهولة دون غيرها، ولا أحد يعرف دوافعها. هذه ليست صحافة بل انحياز. ولا تخدم شعب أمتنا العظيمة".

وذكرت مجلة ذي اتلانتيك الخميس، نقلا عن أربعة مصادر لم تحددها قالت إنها مطلعة المحادثات، أن الرئيس الأميركي وصف جنود المارينز الأميركيين المدفونين في مقبرة تعود للحرب العالمية الأولى في فرنسا بأنهم "فاشلون" وحمقى" لأنهم قتلوا في المعارك.

ولدى زيارته فرنسا في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بمناسبة مئوية انتهاء الحرب العالمية، لم يزر ترامب المقبرة الأميركية في ايسن مارن قرب باريس كما كان مقررا، بسبب رداءة الطقس الذي حال دون إقلاع مروحيته كما أعلن رسميا.

لكن المجلة شككت بتلك الرواية.

وسارع ترامب إلى الرد بسلسة تغريدات دافع فيها عن نفسه.

وكتب "ذي اتلانتيك تحتضر مثل معظم المجلات، لذا يختلقون قصة مزورة من أجل كسب بعض الاهتمام". وزاد من هجومه على التقرير الذي وصفه ب"المشين" خلال تصريحات لصحافيين البيت الأبيض.