- ميلانيا ترامب تدافع عن الرئيس أمام اتهامات بأنه وصف جنودا قتلى بـ"الفاشلين"
- انطلاق مفاوضات التأليف والبنك الدولي يلغي قرض بناء سد بسري... "المسيحيون مغيّبون والسنّة قلقون"
- عقوبات أميركية على شخصيات لبنانية ستصدر الأسبوع المقبل
- ضباط وقضاة وسيكار
- ولادة الحكومة مرهونة بالحصص.. ومحاولات لإشراك الرافضين
- إسرائيل ترصد خلافات في قيادة «حزب الله»
- ماذا تربح الإمارات من التطبيع مع إسرائيل؟
- أسرار وخفايا لبنانية
- عصا العقوبات و«حكومة المهمة»!
- التحقيقات مستمرة... وقافلة المسؤولين الى المحاسبة
- جعجع يُحدّد الحلّ والموقف من المؤتمر التأسيسي
- ماكرون في «حقل ألغام» فما هو آخرها؟!
- نداء الى اللبنانيين ومن يحبون لبنان
- بتروح وبتجي... أزمة المحروقات من جديد
- أستراليا.. فيكتوريا: 76 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بكورونا
- الفنانة قمر بـ"بيكيني" يُبْرِزُ منحنيات جسدها الملتهب!
- "نبض" التأليف يخفت... "عادت حليمة"!
- الحقيقة لا تزال بعيدة بعد شهر من انفجار بيروت
- شهداء المرفأ في شعلة «الوفاء لبيروت».. والتشكيلة أمام عون الأربعاء
- تفخيخ عقد التدقيق الجنائي بدفاتر مصرف لبنان
- شهر على انفجار باخرة الموت: كلهم كانوا يعرفون
- "غرفة عمليات" باريسية.. الحقائب ومشاركة الأحزاب يهدّدان مبادرة ماكرون
- شينكر: فرنسا لإغاثة المدارس وأميركا للتغيير الجذري
- عندما تصير شركة خليوي... أقوى من الدولة!
- واشنطن وباريس: "التنسيق ليس موافقة".. شينكر عائد بعد أسابيع
- شينكر للثوار: نظّموا أنفسكم للحوار مع المجتمع الدولي
- السنّي والشيعي والمسيحي بعد مئة عام
- التعميم "154": تعديات "مركزية" على الركائز التشريعية!
- أيلول الشهداء... "لا" جعجع في وجه حافظ الأسد حاضرة دائماً
- لبنان في مئويته... بعيد عن سن الرشد
- حكومة وزراء ليسوا من صنع الأحزاب ولا معادين لها
- أزمة بنزين تلوح في الأفق
- ترسيم الحدود البحرية: شينكر «منزعج»
- حِرف طرابلس القديمة تتهاوى وعمران متمسّك بصناعة كراسي القشّ
- كورونا يفتك بطرابلس: هل تُفرض إجراءات قبل وقوع الكارثة؟
- «التأمين الإلزامي»: لا تدفع ولا تحيد من درب «الدفّيعة»!
- حدث في مثل هذا اليوم September 5, 2020
- توقعات الأبراج ليوم September 5, 2020
- تشكيل الحكومة يتعثّر بمحاصصات "الحزب" وبرّي وباسيل
- علاقة فرنسا بحزب الله.. من تفجير "داركار" إلى الخضوع للابتزاز
- شهر على جريمة بيروت: رائحة الدم والمال معاً
- بالفيديو.. والدة وسام عيد: “الحزب” قتل ابني!
- أستراليا: فيكتوريا تكشف عن 59 حالة وفاة وأندروز يحذر من "انفجار" الأرقام
- بالفيديو.. وئام وهاب : يجب توقيف جان قهوجي و محمد الحسيني وجورج خميس
- عارضة الأزياء الأمريكية "تايلور ماري هيل" بـ"سيقان طويلة ومثيرة" في العرض الأول لفيلم Amants في مهرجان البندقية السينمائي السابع والسبعين
- بالفيديو.. وئام وهاب : ايمانويل ماكرون تحرك من اجل مصالح الطبقة السياسية في لبنان
- تفاصيل الدعوى القضائيّة التي رفعتها الـmtv ضدّ رئيس الجمهورية
- فيروس كورونا: كيف تحول منتجع للعراة في فرنسا إلى بؤرة لتفشي الوباء؟
- شهر بعد 4 آب أي حكومة بحجم الزلزال؟
- أديب على خطّي بعبدا وبيت الوسط..
اخترنا لكم
-
عودة الحريري: قواعد ما قبل 17 تشرين ...الكاتب:
-
فريق السياسيّين والمصارف و"المركزي" يتقدَّم ويتجرّأ... فهل ...الكاتب:
-
حافظ الأسد… صنع دورا ولم يصنع مستقبلا ...الكاتب:
-
حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي ...الكاتب:
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
ميلانيا ترامب تدافع عن الرئيس أمام اتهامات بأنه وصف جنودا قتلى بـ"الفاشلين"
دافعت ميلانيا ترامب الجمعة عن زوجها الرئيس دونالد ترامب بعد معلومات أفادت أنه وصف جنودا من مشاة البحرية ألأميركية (المارينز) سقطوا في الحرب العالمية الأولى ودفنوا في مقبرة قرب باريس بأنهم "فاشلون" و"حمقى".
ورفضت السيدة الأميركية الأولى في تصريحات نادرة الاتهامات التي ذكرت في مقالة نشرتها مجلة ذي اتلانتيك معتبرة أنها "غير صحيحة".
وكتبت في تغريدة "أصبح الزمن خطيرا للغاية عندما يتم تصديق مصادر مجهولة دون غيرها، ولا أحد يعرف دوافعها. هذه ليست صحافة بل انحياز. ولا تخدم شعب أمتنا العظيمة".
وذكرت مجلة ذي اتلانتيك الخميس، نقلا عن أربعة مصادر لم تحددها قالت إنها مطلعة المحادثات، أن الرئيس الأميركي وصف جنود المارينز الأميركيين المدفونين في مقبرة تعود للحرب العالمية الأولى في فرنسا بأنهم "فاشلون" وحمقى" لأنهم قتلوا في المعارك.
ولدى زيارته فرنسا في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بمناسبة مئوية انتهاء الحرب العالمية، لم يزر ترامب المقبرة الأميركية في ايسن مارن قرب باريس كما كان مقررا، بسبب رداءة الطقس الذي حال دون إقلاع مروحيته كما أعلن رسميا.
لكن المجلة شككت بتلك الرواية.
وسارع ترامب إلى الرد بسلسة تغريدات دافع فيها عن نفسه.
وكتب "ذي اتلانتيك تحتضر مثل معظم المجلات، لذا يختلقون قصة مزورة من أجل كسب بعض الاهتمام". وزاد من هجومه على التقرير الذي وصفه ب"المشين" خلال تصريحات لصحافيين البيت الأبيض.
تابعونا
- الفنانة قمر بـ"بيكيني" يُبْرِزُ منحنيات جسدها الملتهب!
- عارضة الأزياء الأمريكية "تايلور ماري هيل" بـ"سيقان طويلة ومثيرة" في العرض الأول لفيلم Amants في مهرجان البندقية السينمائي السابع والسبعين
- شهر على انفجار باخرة الموت: كلهم كانوا يعرفون
- "نبض" التأليف يخفت... "عادت حليمة"!
- شهداء المرفأ في شعلة «الوفاء لبيروت».. والتشكيلة أمام عون الأربعاء
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 23
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- ميلانيا ترامب تدافع عن الرئيس أمام اتهامات بأنه وصف جنودا قتلى بـ"الفاشلين"
- أغرقوهم بالكحول قبل التصويت! تاريخٌ موجز لـ”تزوير” الانتخابات في أمريكا
- إيرانيات يرفعن الصوت عالياً ضد العنف الجنسي بعد سنوات من صمت مطبق
- سياسي إيراني: لم نقدم نظاما نموذجيا للحكم بينما نجحت تركيا
- ما سر غياب واشنطن عن التوتر في شرق المتوسط بين أنقرة وأثينا؟
- صدامات في السويد بعد حظر دخول سياسي دنماركي مناهض للمسلمين
- "فيلم سرّي" يكشف ما حدث في ووهان أثناء تفشي كورونا
- السجن المؤبد لمنفذ الهجوم على المسجدين في كرايست تشيرش بنيوزيلندا
- فيديو يسبب احتجاجات في ويسكونس.. الشرطة تطلق النار على رجل أسود
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)