تقرير: حزب الله خزن نترات الأمونيوم بجنوب ألمانيا

كشف تقرير صحفي نقلا عن هيئة الاستخبارات أن التحقيقات كشفت أن حزب الله خزن بجنوب ألمانيا "الحزم الباردة"

ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست، اليوم الاثنين، أن وزير داخلية ولاية بادن فورتمبيرغ جنوب ألمانيا، توماس ستروبل، أكد أن "حزب الله اللبناني الإرهابي قام بتخزين نترات الأمونيوم في هذه المنطقة، لصنع القنابل وتنفيذ هجمات إرهابية حول العالم".

وفقا لإحدى الصحف الإقليمية الألمانية قال وزير داخلية ولاية بادن فورتمبيرغ جنوب ألمانيا،توماس ستروبل ، اثناء إجابته على سؤال برلماني "الوحدات المبردة التي كانت مخزنة تم إخراجها من ألمانيا في عام 2016"، موضحا،عدم وجود صلة بهذه المخزونات وانفجار مرفأ بيروت في 4 آب / أغسطس.

وكشف تقرير صحفي نقلا عن هيئة الاستخبارات الداخلية الألمانية أن التحقيقات كشفت أن حزب الله اللبناني خزن بجنوب ألمانيا ما يسمى بـ"الحزم الباردة"، التي تحتوي على نترات الأمونيوم، والتي يفترض أنها تسببت في انفجار مرفأ بيروت وعلمت سلطات الأمن الألمانية خلال تحقيقاتها بشأن "حزب الله" اللبناني بأن الحزب خزن في ألمانيا موادا تحتوي على نترانت الأمونيوم.

ويبدو أن ما ورد في التقارير تؤكد المعلومات التي نشرتها صحيفة ( دي فيلت ) الشهر المنصرم بأن "الموساد الإسرائيلي حذر السلطات الألمانية من أن أنصار حزب الله يخزنون مئات الكيلوغرامات من نترات الأمونيوم في مستودعات في جنوب ألمانيا". واشارت إلى أن أنصار حزب الله "استعملوا هذه المادة الكيميائية بشكل متكرر لتنفيذ هجمات بالقنابل في فرنسا وبريطانيا وقبرص وبلغاريا".

وكانت كميات نترات الأمونيوم المخزنة بآلاف الأطنان منذ ست سنوات في مرفأ بيروت، هي سبب الانفجار الهائل الذي خلف 191 قتيلاً وأكثر من 6000 جريح في العاصمة اللبنانية الشهر المنصرم.

وكان وزير الداخلية الاتحادي الألماني، هورست زيهوفر، قد حظر في شهر أبريل/نيسان المنصرم، جميع أنشطة حزب الله في أراضي الجمهورية الاتحادية.