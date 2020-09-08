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مدير منظمة الصحة العالمية يدعو إلى الاستعداد "للوباء القادم"
دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الاثنين، دول العالم إلى أن "تكون مستعدة بشكل أفضل للوباء القادم".
وقال، تيدروس، في إفادة صحفية من جنيف: "لن يكون هذا الوباء الأخير... يعلمنا التاريخ أن تفشي الأمراض والأوبئة هو حقيقة من حقائق الحياة، ولكن عندما يأتي الوباء التالي، يجب أن يكون العالم جاهزا، أكثر استعدادا مما كان عليه هذه المرة".
وتتسابق شركات عديدة لإنتاج لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد، لكن معظم هذه اللقاحات لا تزال في مرحلة التجارب السريرية.
وقالت المتحدثة باسم المنظمة، مارغريت هاريس، يوم الجمعة الماضي، إن المنظمة لا تتوقع توفير تحصين ووقاية على نطاق واسع من المرض، قبل حلول منتصف العام المقبل، مشددة على أهمية إجراء اختبارات دقيقة للتأكد من فاعلية اللقاحات وسلامة استخدامها.
وتشير آخر حصيلة لوكالة رويترز، إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس وصل إلى 27.19 مليون شخص، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 888326 شخصا.
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- مدير منظمة الصحة العالمية يدعو إلى الاستعداد "للوباء القادم"
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