أمريكا تعاقب والصين تتوعد.. حظر "تيك توك" يشعل حرب بيانات جديدة بين بكين وواشنطن

أعلنت الحكومة الصينية، السبت 19 سبتمبر/أيلول 2020، إطلاق آلية تسمح لها بالحد من نشاطات الشركات الأجنبية، في إجراء يعتبر بمثابة رد على العقوبات الأمريكية على الشركات الصينية، وفي طليعتها هواوي. بينما لم يذكر الإعلان الصادر عن وزارة التجارة وسط التصعيد الجاري بين بكين وواشنطن أي شركة أجنبية محددة.

التهديد الصيني يأتي بعد أن أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، الجمعة 18 سبتمبر/أيلول، أنها ستحظر تطبيقي "تيك توك" و"وي تشات" الصينيين، اعتباراً من الأحد 20 سبتمبر/أيلول.

أمريكا تمارس "الترهيب": عدّد إعلان وزارة التجارة الصينية بصورة عامة مجموعة من العمليات التي تحمل على إدراج الشركات على "قائمة كيانات غير موثوقة"، وتعرّضها لعقوبات تتراوح بين الغرامات والقيود على أنشطتها واستثماراتها في الصين، وعلى إدخالها موظفين أو تجهيزات إلى البلاد.

كما أوضحت الوزارة أن هذه القائمة ستضم الشركات التي تقوم بنشاطات "تسيء إلى السيادة الوطنية للصين وإلى مصالحها على صعيد الأمن والتنمية"، أو تنتهك "القواعد الاقتصادية والتجارية المرعية دولياً".

بينما اتهمت وزارة التجارة في بيانها واشنطن بممارسة "الترهيب"، وتوعدت بأنه "إذا ما استمرت الولايات المتحدة في تحركاتها الأحادية، فستتخذ الصين التدابير الضرورية لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بشكل حازم".

منع تحميل تيك توك: يُعد "تيك توك" أكثر التطبيقات تحميلاً سنة 2020، بما يناهز ملياري تحميل، إذ حقق شعبية واسعة بين الشباب المتراوحة أعمارهم بين 16 و24 سنة، وذلك بفضل سرعة وسهولة نشر فيديوهات الرقص والمشاهد الهزلية وموسيقى الكارايوكي.

بينما قالت الوزارة في بيان، الجمعة، إنه اعتباراً من يوم 20 من الشهر الجاري ستُحظر الشركات الأمريكية من تزويد تطبيقي "تيك توك" و"وي تشات"، ما يعني أنه سيتعين على متجرين رئيسيين لتطبيقات الأجهزة المحمولة تديرهما "آبل" و"جوجل" إزالة التطبيقات من برامجهما.

كما أوضح البيان أن الشركات الأمريكية ستمنع أيضاً من تقديم الخدمات من خلال "وي تشات" لغرض تحويل الأموال أو معالجة المدفوعات داخل الولايات المتحدة".

ترقب قرار ترامب: يأتي هذا الإعلان قبيل بيان مرتقب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول ما إذا كانت الحكومة ستوافق على صفقة لشركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة أوراكل، للحصول على حصة غير مسيطرة في "تيك توك"، وتصبح "شريكاً تقنياً موثوقاً به" للشركة في الولايات المتحدة.

إذ قال ويلبور روس، في بيان الجمعة، "بتوجيه من الرئيس اتخذنا إجراءات مهمة لمكافحة جمع الصين الخبيث للبيانات الشخصية للمواطنين الأمريكيين، مع تعزيز قيمنا الوطنية، والمعايير المستندة إلى القواعد الديمقراطية، والتطبيق الصارم للقوانين واللوائح المحلية".

بينما قالت وسائل إعلام أمريكية إن أوراكل ستصبح الشريك التكنولوجي وستتولى إدارة بيانات مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة. ومن شأن شراكة كهذه أن تعالج المخاوف الأمنية الأمريكية، لكنها لن تكون عملية بيع كاملة، بحسب ما ذكرته مصادر لوكالة رويترز.

مهلة 90 يوماً تنقضي: منتصف الشهر الماضي، أصدر ترامب قراراً تنفيذياً يقضي بمنح شركة "بايت دانس" الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك" مهلة 90 يوماً، للتخلي عن مصالحها في التطبيق بالولايات المتحدة.

كما أفاد بيان صادر عن البيت الأبيض، أنه توجد أدلة موثوقة حيال إمكانية تشكيل "بايت دانس" خطراً على الأمن القومي الأمريكي. فيما ينص القرار على وجوب قيام الشركة الصينية بإزالة بيانات كافة مستخدميها خلال نفس الفترة.

هذا، وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين، منذ آب/أغسطس، حين حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهلة لتيك توك لبيع عملياتها في الولايات المتحدة لاتهامها بالتجسس الصناعي لحساب بكين، من دون أن يكشف عن أدلة ملموسة على ذلك.

كما أدرجت مجموعة هواوي الصينية للاتصالات على قائمة سوداء أمريكية، ما يحرمها من دخول السوق الأمريكية ومن الحصول على التكنولوجيات والمكونات الأمريكية المهمة لهواتفها، كما تضغط واشنطن على الأوروبيين لحملهم على إقصاء هواوي مستقبلاً من شبكات إنترنت الجيل الخامس (5 جي).