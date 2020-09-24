- سكبوا عليه الوقود وأحرقوه بعد قتله.. كوريا الجنوبية تتهم الشمالية بقتل مسؤول حاول الهروب إلى بيونغ يانغ
- يهرّب نفط لبنان إلى سوريا بنصف مليار دولار.. تفاصيل سيطرة شركات لحزب الله على الوقود، وهذه أسماؤها
- أحكام مخففة لعناصر أمن قتلوا “امرأة سوداء” تشعل احتجاجات جديدة بأمريكا.. أعمال عنف وإصابة شرطييْن بالرصاص
- باريس تدفع لتنفيذ مبادرة الحريري .. و»الثنائي» متمسّك بتسمية الوزراء
- أسرار وخفايا لبنانية
- البلطجة الدستورية تنتصر
- دورُ فرنسا الـمُــنــتــظَر
- الحكومة ممرّ الى المؤتمر التأسيسي
- الحكومة إقتربت.. فهل لعون حصّة؟
- لبنان «المصلوب» معلّق بين «الحياة والموت»؟!
- «قانون الدولار الطالبي»... العين بصيرة واليد قصيرة
- سعد الحريري بادر لكنّه لا يُحسد على وضعه!
- ... حتى المياه في لبنان مسيّسة
- لبنان في عيون السعودية: "ساقط عسكرياً"!
- «فرملة» كرة التأليف.. وباريس للضغط الدولي على الطبقة السياسية!
- تأليف الحكومة: حلّ المالية يفتح عقداً أخرى
- تجرّعْ وحدَك!
- الحريري... انبطح وتنازل لمن؟!
- الحكومة المنتظرة: خسائر الحريري ومكاسب "الثنائي".. وعون يطالب بحصته
- "إقتتال" دستوري
- التفسير النفسي - اللغوي لـ"جهنم" ميشال عون
- أنصتوا للبطريرك.. إنّه ينقذ لبنان
- الوقت لا يسمح بألاعيب إيرانية في لبنان
- اقتراح "الحريري" أربك القوات
- وزراء "الباراشوت" فوق أديب.. وسيتعرّف إليهم قريباً
- فيلتمان: واشنطن لا تملك سياسة في لبنان
- العونيون عن خطوة الحريري: سقط القناع!
- الأميركي يراقب والفرنسي يضغط والحكومة بين الروس وظريف اليوم
- حقيبة المالية حُلّت فماذا عن العقبات الاخرى؟
- وقفة إحتجاجية عند نفق حامات – شكا: التنفيذ "ضحك على الشعب"
- الإنترنت غير الـشرعي: القضاء لا يزال بالمرصاد
- نقباء المهن الحرة: للتحقيق الجنائي ورفض رفع الدعم
- عون: نتمسّك بكامل حدودنا البحرية
- «تحالف» 17 تشرين: ليس بين «الثوّار» ما يوحّدهم!
- تأجيل أزمة البنزين؟
- حدث في مثل هذا اليوم September 24, 2020
- توقعات الأبراج ليوم September 24, 2020
- فقد عائلته واحداً تلو الآخر في غضون أيام ثم توفي.. كورونا يودي بحياة أسرة مصرية كاملة بسبب حفل زفاف
- التأليف يتحرك بمبادرة حريرية.. وأديب ينتظر ردّ "الثنائية الشيعيّة"
- أسرار وخفايا لبنانية
- "تفاهم مار مخايل" صامد وطرح عون مُنسَّق مع "الحزب"!
- هذا ما ينتظر لبنان بعد فشل المبادرة
- مناورات على باب جهنم!
- مسؤولية عون في تأليف الحكومة
- بكركي: قلنا ما قلناه...
- تفسير إقتصادي: هذا هو جهنم المتوقّع
- الحريري "يفتدي" ماكرون: وزير مال من "شيعة أديب"
- « فتور شيعي» إزاء مبادرة الحريري.. وباريس لتأليف الحكومة فوراً
- باريس تكثّف اتصالاتها... والثنائي يُصرّ على التسمية
- سعد الحريري المتخصّص بهزيمتنا
اخترنا لكم
-
عودة الحريري: قواعد ما قبل 17 تشرين ...الكاتب:
-
فريق السياسيّين والمصارف و"المركزي" يتقدَّم ويتجرّأ... فهل ...الكاتب:
-
حافظ الأسد… صنع دورا ولم يصنع مستقبلا ...الكاتب:
-
حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي ...الكاتب:
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
سكبوا عليه الوقود وأحرقوه بعد قتله.. كوريا الجنوبية تتهم الشمالية بقتل مسؤول حاول الهروب إلى بيونغ يانغ
كشف الجيش الكوري الجنوبي، الخميس 24 سبتمبر/أيلول 2020، أن قوات كوريا الشمالية قتلت مسؤولا كورياً جنوبياً كان قد فُقدت آثاره مطلع الأسبوع الجاري، مشيراً إلى أنها، بعد أن قتلته، سكبت الوقود على جثته وأضرمت فيها النيران.
جيش كوريا الجنوبية قال في بيان إن بلاده بعثت برسالة، الأربعاء، إلى كوريا الشمالية عبر الحدود البرية تطالب فيها إيضاحات، لكنه لم يتلق أي رد بعد، حسبما أفادت وكالة رويترز.
من جانبه، أدان الجنرال أهن يونج، مسؤول العمليات في رئاسة الأركان المشتركة، في إفادة صحفية "بشدة مثل هذا العمل الوحشي" وطالب كوريا الشمالية بقوة بتقديم إيضاحات وعقاب المسؤولين عن ذلك.
استجواب وقتل: بيان جيش كوريا الجنوبية أشار إلى أدلة لديه تفيد بأن مفتشاً في وزارة المحيطات ومصائد الأسماك، كان يحاول الفرار لكوريا الشمالية عندما تم الإبلاغ عن اختفائه من قارب صيد، الإثنين الماضي، على بعد نحو عشرة كيلومترات جنوبي خط الحدود الشمالية، وهو ترسيم مختلَف عليه لحدود السيطرة العسكرية ويمثل الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين.
بيان الجيش قال كذلك نقلاً عن مصادر في المخابرات، أن الرجل خضع فيما يبدو لاستجواب في البحر إلى الشمال من خط الحدود الشمالية وعلى بعد نحو 38 كيلومتراً من مكان اختفائه قبل أن يُعدم "بأمر من سلطة عليا".
بعد ذلك، "قام جنود يضعون على وجوههم أقنعة واقية من الغاز بسكب الوقود على جثته وإضرام النيران فيها"، حسبما أفاد بيان الجيش الذي نوه بأن هذا التصرف قد يكون مرتبطاً بالخوف من فيروس كورونا.
يشار إلى أن الحرب العالميّة الثانية أفضت إلى انقسام كوريا العظمى وتوزعها بين احتلالين، أحدهما الاتحاد السوفييتي، والآخر أمريكا، إلا أن توجّهت الأمم المتحدة بعد ذلك إلى إقامة انتخابات نتج عنها قيام الكوريتين، حيث قدّم الاتحاد السوفييتي كل الدعم لكوريا الشمالية، بينما قدّمت أمريكا الدعم الكامل لكوريا الجنوبيّة، خلال فترة الحرب الباردة، فيما تزال المناوشات والخلافات الدولية قائمة بينهما إلى الآن.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 23
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- سكبوا عليه الوقود وأحرقوه بعد قتله.. كوريا الجنوبية تتهم الشمالية بقتل مسؤول حاول الهروب إلى بيونغ يانغ
- أحكام مخففة لعناصر أمن قتلوا “امرأة سوداء” تشعل احتجاجات جديدة بأمريكا.. أعمال عنف وإصابة شرطييْن بالرصاص
- “تملك مواد انشطارية قد تكفي لصنع قنبلة نووية”.. واشنطن تفرض عقوبات على 24 شخصاً وكياناً طوروا أسلحة إيرانية
- بعد احتفال موسكو بـ "أول لقاح" ضد كورونا.. تكتم يثير الشبهات حول خطورة النتائج
- أمريكا تعاقب والصين تتوعد.. حظر "تيك توك" يشعل حرب بيانات جديدة بين بكين وواشنطن
- إسرائيل تبدأ عزلاً شاملاً جديداً لمواجهة الوباء وآخر جزئي في العاصمة الاسبانية
- بعد 9 أشهر على الجائحة التي غزت العالم.. كورونا حطم اقتصاد الجميع باستثناء كوريا الجنوبية، فما سرها؟
- قطع أكثر من 8 آلاف كيلومتر.. صور بالأقمار الصناعية تُظهر وصول دخان حرائق الغابات الأمريكية إلى أوروبا
- "حرموه من الزيارة الأخيرة".. إيران تعدم المصارع نافيد أفكاري
- “شعرنا بالغثيان من الانتهاكات”.. 100 نائب وسياسي ببريطانيا يهاجمون بكين بشدة جراء الإبادة العرقية للإيغور
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)