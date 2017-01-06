الزخم الوزاري ثمرة توافق أو تقاسم حصص؟

لم يكن الإنجاز الوحيد لمجلس الوزراء في أولى جلساته المنتجة أمس إقرار مرسومي النفط العالقين منذ أكثر من 3 أعوام، بل سجّل اختراقا للحصانة السياسية التي وفرها "تيار المستقبل" للمدير العام لهيئة "أوجيرو" عبد المنعم يوسف، إذ طوى تعيين مديرين جديدين بديلين من يوسف صفحة من الكباش السياسي الحاد الذي ساد علاقة "المستقبل" مع "التيار الوطني الحر" لفترة طويلة، وفتح صفحة جديدة في مقاربة الملفات التي شكلت في ما مضى مادة لـ"إبراء" لم يعد على ما يبدو، مستحيلا.

والواقع أن تذليل العقبات التي حالت لأعوام دون إقرار مرسومي النفط أو إقالة يوسف من حصنه، يشكل مؤشرا جديا وواضحا للمستوى الذي بلغه التفاهم السياسي بين مختلف القوى، والذي إذا استمر على ما هو، من شأنه ان يعطي إشارات حيال المقاربة المقبلة للتحديات الكبرى التي لا تزال تنتظر حكومة الرئيس سعد الحريري، وأهمها ثلاثة: الموازنة، قانون الانتخاب والتعيينات، ولا سيما تلك المتعلقة بقيادة الجيش وبحاكمية المصرف المركزي في تموز المقبل.

يجمع عدد من الوزراء ولا سيما المخضرمين منهم على اجواء التفاهم التي سادت الجلسة الحكومية، لكنهم لا يسقطون من تقويمهم الملاحظات التي طرحت حول أكثر من ملف، لافتين الى أن جلسة مجلس الوزراء الغارقة في أجواء من الود والانسجام قل نظيرها في الحكومات الائتلافية التي شهدها لبنان على مدى عقود من الزمن، ترجمت إلى حد بعيد أثمان التسوية السياسية التي بدأت بنودها مع انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، وانسحبت تكليفا للحريري برئاسة الحكومة، وهي حتما لن تنتهي قبل بلورة ملامح الانتخابات النيابية والقانون الذي ستجرى على أساسه.

إلا أن الامور التي تم إقرارها كان حصل عليها تفاهم مسبق قبل الدخول إلى مجلس الوزراء، في حين أن ثمة أمورا طرحت من خارج جدول الاعمال ولم يكن الوزراء على إطلاع عليها لاتخاذ قرار في شأنها.

فمسألة تعيين باسل الايوبي مديرا عاما للاستثمار في وزارة الاتصالات طرحها وزير الاتصالات من خارج جدول الأعمال، علما أن البند المتعلق بتعيين عماد كريدية رئيسا لمجلس إدارة هيئة "أوجيرو" كان على الجدول. وقد برر الوزير المعني الامر بأنه اضطر إلى طرح التعيين لئلا يبقى عبد المنعم يوسف شاغلا لمنصب المدير العام للاستثمار، باعتبار أن يوسف شغل سابقا منصبي مديرية "أوجيرو" ومديرية الاستثمار في الوزارة.

وإذا كان اقتراح وزير الاتصالات الذي يمثل "تيار المستقبل" في الحكومة يدلل على رفع الغطاء أو الحصانة الحريرية عن يوسف، فهو يعطي مؤشرا واضحا لما ستكون عليه مسألة التعيينات المقبلة، ولا سيما أنه كان ثمة ملاحظات أدلى بها عدد من الوزراء على الآلية التي ستعتمد بعدما تم تعيين كل من كريدية والايوبي من خارج الآلية المعتمدة.

ويخلص أحد الوزراء إلى وصف ما شهدته الجلسة امس بأن المجلس بدا محكوما بالتفاهمات المسبقة، وبدا ان الاتفاق السياسي كان أقوى من الملاحظات والتباينات التي تم التعبير عنها. وهذا يعطي في رأيه نموذجا واضحا لما ستكون عليه الجلسات المقبلة، خصوصا أن الملفات التي تتخذ قرارات في شأنها تخضع لعلامات استفهام حول الخلفيات والحيثيات التي أدت إلى إقرارها بهذه السرعة، متوقعا ان تفوح رائحة المحاصصات وتقاسم الحصص في مرحلة لاحقة لتبين الاهداف الحقيقية وراء الاستعجال الحاصل في بت الملفات العالقة، بقطع النظر عن الحاجة الملحة الى طرح هذه الملفات على بساط البحث.

وهذا الوضع سينسحب على ملف المعاينة الميكانيكية الذي حُول إلى لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة لتقديم اقتراح قرار. ذلك ان الملف طرح امس بشكل عمومي ولم يكن هناك اقتراح لإتخاذ قرار في شأنه.

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية