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إنطلاقة عربية للعهد بعد الإنطلاقة الداخلية
العلاقة بين لبنان والمملكة العربية السعودية تاريخية بكل المقاييس، هذه هي القاعدة، أما الإستثناء فهو ما شاب هذه العلاقة من إشكالات ظرفية سرعان ما تبدَّدت.
هذه الحقيقة ليست من باب التنظير بل هي مُثبتة بالوقائع، بالتواريخ وبالجغرافيا. ففي كلِّ مفصلٍ لبنانيّ تكون السعودية حاضرة للمساعدة.
فاهتمام المملكة بلبنان قديم جداً، يذكر الجميع أنَّ قمة الرياض التي انعقدت من أجل لبنان، منذ أربعين عاماً، لم تكن قمةً عادية بل استثنائية، وانعقدت في تشرين الثاني من العام 1976 وبحثت على مدى يومين، برئاسة الملك الراحل خالد بن عبد العزيز، وحضور الرئيس اللبناني الراحل الياس سركيس، في الملف اللبناني، وخرجت بمقررات استثنائية أبرزها التأكيد على وقف النار وإنهاء القتال بشكل نهائي، كما بحثت القمة في إعادة إعمار لبنان والإحتياجات المادية المطلوبة.
وكما قمة الرياض أنهت حرب السنتين عام 1976، هكذا مؤتمر الطائف في تشرين الأول من العام 1989 أنهى الحرب مجدداً، وإحتضن إجتماع البرلمانيين اللبنانيين برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز واللجنة العربية العليا التي كانت مؤلفة من السعودية والمغرب والجزائر، وبعدما أنجز النواب اللبنانيون إتفاق الطائف إستقبلهم الملك فهد في جدة.
لم يقتصر اهتمام المملكة على هذا الأمر، فالسعودية بشخص الملك عبدالله، وكان آنذاك ولياً للعهد، أطلقت مبادرة السلام العربية من بيروت أثناء انعقاد القمة العربية في فندق فينيسيا عام 2002.
إذاً، الإهتمام السعودي بلبنان إرث ينتقل من ملك إلى ملك ومن جيل إلى جيل، ولهذا فإنَّ العهد الجديد سيفتتح زياراته للخارج بزيارة المملكة، وكان المستشار الخاص للعاهل السعودي، الأمير خالد الفيصل، حين زار لبنان لتهنئة الرئيس عون ووجَّه إليه الدعوة لزيارة المملكة، قال في العشاء التكريمي الذي أقامه له الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط:
رحَّب بالدعوة إلى زيارة السعودية وقال لنا إنَّها ستكون الأولى من بين البلدان العربية.
الإثنين والثلاثاء المقبلان، موعد الزيارة إلى السعودية، والأربعاء والخميس موعد الزيارة إلى قطر، وقد حمل الدعوة إلى زيارة قطر وزير خارجيتها محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
الوفد المرافق للرئيس عون سيكون مؤلفاً من وزير الخارجية جبران باسيل ووزير الدفاع يعقوب الصرّاف ووزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير التربية مروان حمادة ووزير الإقتصاد رائد خوري ووزير الإعلام ملحم رياشي ووزير المال علي حسن خليل، كما سيكون في عداد الوفد شخصيات عسكرية. على أن يسبقه وفد استطلاعي، غداً السبت، لتنسيق كافة الترتيبات المتعلقة بالزيارة.
ما بعد الزيارة لن يكون كما قبلها:
الرئيس عون في السعودية لإعادة تطبيع العلاقات معها، وفق ما أعلن وزير الخارجية جبران باسيل في حديث تلفزيوني.
إذاً القرار هو بعودة لبنان إلى محيطه العربي وعودة العرب إلى لبنان.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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