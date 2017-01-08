- بعد خروجها من الظل.. منظمة Q Society : سنحارب الإسلام في أستراليا
- حدود جديدة.. هل يعيد الصراع الدائر في سوريا ترسيم خريطة الشرق الأوسط؟
- حملة "سكر خطك" اليوم ضد شركتي الخليوي عقد تشريع استثنائي يواكب انطلاقة العهد
- عون يفتتح جولاته الخارجية من الرياض.. وترقب لمآلات الزيارة
- آلان عون: زيارة الرياض ستفتح صفحة جديدة وتعيد العلاقات إلى واقعها الطبيعي
- بروجردي: نأمل بنجاح حوار آستانة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية
- حملة «سكّر خطك» اليوم: الهاشتاغ الذي أصبح مواجهة
- حدث في مثل هذا اليوم January 8, 2017
- وصول يلدريم الى بغداد هل يمهد للانضمام الى المحور السوري الايراني وسحب القوات التركية من بعشيقة جاء تعزيزا للخطوة؟ وهل اغلاق تركيا لقاعدة انجرليك في وجه الطيران الامريكي بات وشيكا؟ وهل اعتراف المتحدث بإسمها بخطأ سياساتها في سورية منذ اليوم الاول يكفي؟
- فرصة لمصالحة الحقّين السوري والفلسطيني؟
- عون يعتمر خوذة التنقيب قبل انتقاله إلى منطقة الغاز والنفط
- عشرات الضحايا بتفجير في أعزاز بريف حلب
- الفيديو: 3 ملايين مشاهدة لما فعلته هذه الشابة في العلن.. لن تصدقوا "جرأتها"!
- قصة "قرصانة روسية حسناء" رجحت كفة ترامب
- الدور الأيراني هو أكثر من لاعب اقليمي وأقل من لاعب دولي والبعد القيمي الادراكي الصهيوني لأتفاق ايران النووي
- أستراليا: قد يعمل داخل مغسلة سجن كوما..الديلي تليجراف تكشف الصورة الجنائية لإيدي عبيد
- سويسرا الأغلى.. تعرّف على ثمن ساندويتش "بيغ ماك" حول العالم
- العريس في الصف الثاني الابتدائي.. بالصور طفلين يحتفلان بخطوبتهما في مصر ورفض واسع للظاهرة
- في أستراليا.. لا مكان للموتى
- اللعنة: لبنان دولة نفطية!
- DNA - الحرب الاستباقية..حق حصري للمقاومة
- توقعات الأبراج ليوم January 7, 2017
- المرشد: حرب سوريا دفاعية!
- لبنان: رفع السقوف يحاصر قانون الانتخاب
- الإرهاب
فرصة لمصالحة الحقّين السوري والفلسطيني؟
هناك اليوم الكثير ممّا يوحي بنشأة حلف كبير لتدبير المشرق العربيّ وإدارة شؤونه: فلاديمير بوتين، دونالد ترامب، بنيامين نتانياهو، بشّار الأسد، حيدر العبادي، مع احتمال كبير بأن يلتحق بهم رجب طيّب أردوغان من موقع ضعيف بعد تذليل ما تبقّى من خلافات بينه وبين كلّ من علي الخامنئي والأسد. غالب الظنّ أنّ تقاسماً للعوائد والرشى، مصحوباً بكثير من الضجيج اللغويّ، سيرتّب الأمور.
وبانتظار أن تتّضح صورة العلاقة بين علي الخامنئي وكلّ من ترامب ونتانياهو، والتي قد يتعهّد بوتين إصلاحها، يبقى «داعش» الشرط الضروري لاشتغال الحلف هذا. فهو الخصم المعلن الذي يتّفقون عليه، كأنّه شرطهم أو حليفهم من موقع ضدّي.
وهؤلاء يتشابهون بوصفهم وجوهاً سلطويّة نافرة، فيما تتقاطع أنظمتهم عند حدّ أدنى شعبويّ، بعضهم تندمج شعبويّته في ديموقراطيّة انتخابيّة، غير ليبراليّة، وبعضهم لا يحتاج أصلاً إلى غطاء كهذا، فيمضي في سلطته المستمدّة من السماء، كالخامنئي، أو في التعويل على الأمن أساساً للسلطة، كالأسد.
لكنّهم كلّهم رجعيّون وقساة، لا يثقون بالحرّية طريقاً إلى التقدّم، ولا بالتقدّم، غير الممنوح من أعلى نُتفاً ومظاهرَ، طريقاً إلى الحرّية. وهم لا يرون إلاّ العنف، على تفاوت النسب، سبيلاً إلى توطيد الحكم والحاكميّة.
وهذا الحلف، في حال قيامه بعد نجاحه في تذليل تناقضاته، محكوم بأن يختار لتعذيبه شعبين يقع عليهما اضطهاده الأقصى: السوريّين والفلسطينيّين.
فالسوريّون هم الذين سينتخب لهم الحلف حاكمهم الذي أنزل بهم ما أنزل من خراب وقتل. وهو قد يُجري في جسدهم عمليّات جراحيّة يصعب أن تطابق واقع الحال، ويستحيل أن تستجيب موجبات العدل.
والفلسطينيّون هم من تهدّدهم إدارة ترامب بالقدس عاصمة موحّدة لإسرائيل، وبتأييد الاستيطان الذي تمضي فيه قدماً حكومة نتانياهو، غير عابئة باعتراض العالم وبشروط أيّ سلام لا يزال ممكناً.
وهجمة كهذه، على قسوتها، فرصة لمصالحة الحقّين السوريّ والفلسطينيّ اللذين تصادما في السنوات الأخيرة بفعل الموقف من الثورة السوريّة ومن النظام السوري بالتالي.
فهناك اليوم احتلال روسيّ - إيرانيّ لسوريّة سيتكيّف مع نتانياهو و»احتياجاته الأمنيّة»، وهناك تمدّد في القضم الإسرائيليّ للأراضي الفلسطينيّة متكيّف مع العلاقات المزدهرة لإسرائيل بدول العالم القويّة، ومع علاقاتها الضمنيّة والمداورة بدول المنطقة.
وقد يكون دونالد ترامب الرمز الأكبر الذي تتجمّع فيه الاتّجاهات والميول هذه، تماماً بقدر ما تتجمّع الأهواء الرجعيّة ونوازع القسوة حيال شعبه وحيال العالم.
ومصالحة الحقّين والقضيّتين هي ما ينبغي أن يبدأ، وهي لا تبدأ إلاّ مع الاعتراف بأنّهما حقّان وقضيّتان لا يمثّل أيّ منهما الآخر، ولا ينطوي أيّ منهما في الآخر. ذاك أنّ البقاء عند خرافة «القضيّة القوميّة الواحدة»، بدل القضيّتين الوطنيّتين، يعاود رسم بشّار الأسد ممثّلاً للفلسطينيّين، فيُهينهم مجدّداً فيما يهين السوريّين حكماً.
ومعارضة ترامب وحلفه الدوليّ لا تخدمها العزلة عن العالم، ولا التعويل على حكّام وقوى من طينة الخصوم يكونون «معنا»، ولا ترداد الشعائريّات القديمة في رفض التدخّل الذي يدفع السوريّون والفلسطينيّون أكلاف عدم حصوله.
فهذا الحلف الكبير والقويّ ليس كلّ العالم، وهناك في بلدانه من يناهضونه حاملين الأفكار والمثالات التي يحملها السوريّون حين يناهضون الأسد، والفلسطينيّون حين يناهضون نتانياهو.
واليوم، أكثر من أيّ وقت مضى، يبدو العالم عالمين: واحد عنوانه القوّة ونقص الديموقراطيّة، والآخر عنوانه الحقوق والمزيد من الديموقراطيّة. فإذا كان من أمل للسوريّين والفلسطينيّين، وللعالم، فهو في انتصار الأكثر ديموقراطيّة والأكثر تقدّماً فيه. هذا صعب بالتأكيد حيال تلك القوى الجرّارة، إلاّ أنّه وحده الأمل المتاح.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- الفيديو: 3 ملايين مشاهدة لما فعلته هذه الشابة في العلن.. لن تصدقوا "جرأتها"!
- قصة "قرصانة روسية حسناء" رجحت كفة ترامب
- الرجال يفضلون صدر جينفر آنستون ولورانس على صدر كيم كارداشيان.. علمياً!
- كيلي بروك تتموضع عارية امام عدسة المصور الا من عقد من اللؤلؤ!
- وصول يلدريم الى بغداد هل يمهد للانضمام الى المحور السوري الايراني وسحب القوات التركية من بعشيقة جاء تعزيزا للخطوة؟ وهل اغلاق تركيا لقاعدة انجرليك في وجه الطيران الامريكي بات وشيكا؟ وهل اعتراف المتحدث بإسمها بخطأ سياساتها في سورية منذ اليوم الاول يكفي؟
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 150
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 49
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
حازم صاغية
كاتب ومحلل سياسي لبناني
- فرصة لمصالحة الحقّين السوري والفلسطيني؟
- حروب أهليّة شاملة... إنّما بتفاؤل!
- الثورة السوريّة التي نظّفت وانهزمت
- أي فلسطين؟ أي إسرائيل؟ أي أميركا؟
- 2016: هذه السنة اللئيمة
- حلب وتأصيل الشرّ
- حقوق الإنسان بعد هزيمة الثورات العربيّة
- الطلب على بوتين... وعلى روسيا أيضاً
- شابّ في عشريناته يواجه الحاكم المنتصر
- سجال الطبقة والهويّة
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)