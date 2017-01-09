- هل أوقَفوا تقاسُم الجبنة؟
- قانون الإنتخاب الجديد ينتظر التسوية السوريّة
- الخوف من الارهاب وارد إذا تعثرت مساعي السلام
- الدورة الاستثنائية... وورشة العمل
- رياشي: البعض تجاوز حد الآداب الإعلامية وسنضع قانون للآداب الاعلامية
- أنطونيو غوتيريس.. الأمين العام الجديد للأمم المتحدة..
- كتاب "سيرة حياة بيريس" يكشف خبايا وخفايا لقائه بجنبلاط
- هل تذكرون الفنّانة السورية التي ذبحها شقيقها؟ كشف تفاصيل جديدة وصور الجريمة!
- بعد اعترافها بالفضيحة.. تعرف على عقوبة وزيرة الصحة الأسترالية
- حدث في مثل هذا اليوم January 9, 2017
- عملية “الدهس″ في القدس المحتلة رسالة مزدوجة الى ترامب ونتنياهو معا “لا تستفزوا هذا الشعب الشجاع والمقاوم”.. لماذا نتمنى لو يشاهد الجنرالات العرب “فيديو” العملية؟ ولماذا تريد اسرائيل ربط الشاب المنفذ بـ”الدولة الإسلامية”؟
- عون في الرياض اليوم.. والأربعاء في الدوحة
- الرياشي: عون حاكم وحَكَمٌ وعن يمينه «حكيم»
- ريفي: القضية تجمعني بالحريري لا الصورة وأقول للمشنوق «أعلم سعيك لإرضاء حزب الله»
- مجلس الوزراء برئاسة الحريري الأربعاء
- خمسة مشاهد تكرس هزيمة "السياديين"
- الفارق بين الحشد والصحوات
- وفاة الرئيس الإيراني الأسبق رفسنجاني
- هكذا وصف مسؤول الـCIA الذي حقق مع صدام طبيعة شخصيته
- بسبب وصفها للشواذ بالمرضى.. تجميد عضوية الأسترالية شان جو لين
- إذا كان لكل أمة «داعشها»... فهذا هو «داعش» التركي
- سوريا
- توقعات الأبراج ليوم January 8, 2017
- «الأرقام».. صخرة يحطمها «الريال»!
- حزب الله.. تصفية جديدة للغاضبين من الورطة السورية
الدورة الاستثنائية... وورشة العمل
لكثرة ما هناك من عمل، على المستويات التشريعية والتنفيذية، سواء في مجلس النواب أو في الحكومة، فإن المسؤولين يشعرون ان الوقت يداهمهم وانهم أصبحوا في سباق مع الوقت وانهم يريدون الاستفادة من كل لحظة في الحكم من أجل ترسيخ دعائم الدولة. هُم على حق في ذلك، لكن من حق المواطن عليهم ان يُسرعوا في المعالجة، لأن كل دقيقة تأخير تنعكس سلبا على الناس وعلى البلد.
***
من الأمور التي تدل على الجدية في العمل ان رئيس الجمهورية وقع مرسوم دعوة مجلس النواب الى دورة استثنائية تبدأ اليوم وتنتهي في 20 آذار المقبل، حين تبدأ الدورة العادية، أي ان رئيس الجمهورية اراد من وراء هذا المرسوم ان يُرسل اشارات الى من يعنيهم الأمر انه مُصر على ان يقوم مجلس النواب بدوره من دون يوم تعطيل فوصل بين الدورة العادية التي انتهت في 31 كانون الأول الفائت بالدورة العادية التي تبدأ في الثلاثاء الأول بعد 15 آذار، بدورة استثنائية تمتد عشرة أسابيع.
***
هذه الأسابيع العشرة يُفترض ان تكون مخصصة لأنجاز قانون جديد للانتخابات النيابية، وكذلك للموازنة العامة للعام 2017، ولسائر المشاريع التي يمكن ان تُحال على مجلس النواب.
الدورة الاستثنائية فُتحت، ولكن ماذا عن الانجازات المتوقعة أو المفترضة؟
التحدي الأكبر مُحدد ببندين: الأول القانون الجديد للانتخابات النيابية، فإذا لم يتم التوصل الى قانون جديد، تُجرى على اساسه الانتخابات النيابية في حزيران المقبل، فإن هذا من شأنه ان يُشكل نكسة للعهد وسقطة لمجلس النواب، ولهذا فإن رئيس الجمهورية مصرّ على الدورة الاستثنائية لأنه مصر على قانون جديد للانتخابات وعلى اجرائها في موعدها.
***
أما التحدي الثاني من وراء الدورة الاستثنائية فيتمثل في انجاز الموازنة العامة للعام 2017، لكي يتم وضع حد للصرف على القاعدة الاثني عشرية، مع ما يعني ذلك من اهدار وفساد وتفريط بأموال الخزينة.
ان المتمعّن في بندي الدورة الاستثنائية لمجلس النواب قانون الانتخابات والموازنة العامة، يرى فيهما جامعا مشتركا وهو وضع حجر الاساس لمكافحة الفساد: فالقانون الجديد للانتخابات النيابية من شأنه ان يجدد شباب الحركة السياسية في لبنان من خلال الإتيان بمجلس نيابي يواكب تطلعات الشباب والجيل الجديد ولا يكون امتدادا للسياسات التي كانت قائمة على الفساد أو على تغطية الفساد.
***
كيف يجوز لبلد يرزح تحت دين عام بلغ 71 مليار دولار وليس فيه كهرباء 24 على 24 ساعة؟
كيف يجوز لبلد يرزح تحت دين عام بلغ 71 مليار دولار وما زالت طرقاته غير محسّنة منذ ايام الانتداب الفرنسي أو العهد الشهابي؟
كيف يجوز لبلد يرزح تحت دين عام بلغ 71 مليار دولار وليس فيه ما ينعشه سوى التعويل على السياحة لتحسين صورته؟
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- هل تذكرون الفنّانة السورية التي ذبحها شقيقها؟ كشف تفاصيل جديدة وصور الجريمة!
- بعد اعترافها بالفضيحة.. تعرف على عقوبة وزيرة الصحة الأسترالية
- كتاب "سيرة حياة بيريس" يكشف خبايا وخفايا لقائه بجنبلاط
- كيلي بروك تتموضع عارية امام عدسة المصور الا من عقد من اللؤلؤ!
- عملية “الدهس″ في القدس المحتلة رسالة مزدوجة الى ترامب ونتنياهو معا “لا تستفزوا هذا الشعب الشجاع والمقاوم”.. لماذا نتمنى لو يشاهد الجنرالات العرب “فيديو” العملية؟ ولماذا تريد اسرائيل ربط الشاب المنفذ بـ”الدولة الإسلامية”؟
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 150
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 49
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
- الدورة الاستثنائية... وورشة العمل
- إنطلاقة عربية للعهد بعد الإنطلاقة الداخلية
- بدأت معالجة الملفات ... والمهم الإستمرار
- بداية عهد عون - الحريري وعد بالمحاسبة
- سلامة والحوت مثل ومثال فحافظوا عليهما
- الأمور تتجه إلى المزيد من الخير
- تصريح العام... وحقوق الناس
- الأمل بنجاح العهد والحكومة يسحب السجالات التي لا طائل منها
- أهلاً بحكومة العهد الأولى
- حكومة المفاجآت وتدوير الزوايا وبالتي هي احسن
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)