الحريري الرابع

لم يكن تولي الرئيس الراحل رفيق الحريري سدة رئاسة الحكومة عام 1992 مفاجئاً لأحد. القوى الدولية والإقليمية والمحلية كانت تدرك أن الحريري هو ممثل الحصة الأميركية ــ السعودية في الاتفاق مع سوريا على تنفيذ الطائف.

حتى أولويات الحريري في ذلك الحين، لم تكن لتقدم مصالح على مصالح. كان همّه السير بالتفاهم الإقليمي ــ الدولي، على أن يتولى هو صياغة التحالفات الداخلية المناسبة. وكان يعوّل بالدرجة الأولى على قدراته المالية الهائلة التي تتيح له حلحلة العقد، وفتح أبواب النعيم للخارجين من الحرب الأهلية. ورهانات الحريري في حينه، لم تكن على تحولات داخلية توسع من هامش حكمه، بل على تغييرات إقليمية مرتبطة بمشروع التسوية العربية ــ الإسرائيلية، التي كان الحريري يفترض أنها ستقلص ــ حكماً ــ الدور السوري، وتعفي لبنان من «عبء المقاومة»، ما يمنحه الهوامش التي تتيح له الإمساك بكل شيء.

لم يكن الحريري الأول قليل الحيلة. لكنه كان قليل الصبر، بخلاف ما أُشيع عنه كمولود سياسي في مضارب العرب في الصحراء، حيث الصبر ميزة للتكيف مع الوقت المهدور بحجة انتظار من يقضي بالأمر. وكان الحريري يرتاب في كل ما يحصل من حوله. صحيح أنه وافق حليفيه المسلمين، أي نبيه بري ووليد جنبلاط على ضرورة القضاء على كل التركيبة التي خلفتها المارونية السياسية في الدولة والإدارة وحتى القطاع الخاص. لكنه، كان لا يفهم سبب امتناع حليفيه عن مجاراته في معركة التحولات الكبرى. صحيح أنه سعى إلى كسب ثقة حافظ الأسد، لكن في كل مرة كان يعود فيها من دمشق بابتسامة عري%D

المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية