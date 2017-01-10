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وزير الإتصالات جمال الجرّاح: الإيجابية الكاملة
كان رئيس مجلس النواب نبيه بري يقول:
لا تصحيح لأخطاء الديمقراطية إلا بالمزيد من الديمقراطية.
هذا القول يمكن اقتباسه في موضوع الشفافية فيُقال:
لا تحصين للشفافية إلا بالمزيد من تحسين الشفافية.
مناسبةُ هذا القول إنَّ الورشة التي باشرها العهد الجديد، سيكون فيها في كلِّ جلسة لمجلس الوزراء بندٌ جديد، ستُثار حوله الكثير من ردات الفعل، تماماً كما حصل بالنسبة إلى إقرار مراسيم النفط حيث بدأت الأصوات تتعالى عن المخاوف من الصفقات والتوزيعات.
البند الثاني المتوقَّع أن يُثير البلبلة والغبار هو ملف الخليوي، ويبدو أنَّ هذا الملف تحرَّك تلقائياً بعد التغييرات التي شهدتها وزارة الإتصالات، لكن الجيِّد في الموضوع أنَّ وزير الإتصالات الجديد، جمال الجرّاح، تعاطى مع الموضوع بعقلٍ منفتح وقلبٍ كبير، فلم يعتبر التحركات التي جرت وكأنها مؤامرة بل تفهَّم مطالب الشباب لجهة الفاتورة الباهظة في مقابل رداءة الخدمات.
الخليوي في لبنان مشكلته مشكلة، إلى درجة أنَّ مجموعة من الشباب طالبت بتسكير الخطوط ليوم الأحد إحتجاجاً على عدم معالجة الأمر.
اليوم هناك فرصة للمعالجة في وجود وزير جديد ومدير عام جديد في الوزارة، وهناك عدة أبواب يمكن الولوج من خلالها للبدء بالإصلاح، وأولى هذه الأبواب:
خفض سعر التخابر، وهو بالمناسبة الأغلى في العالم.
تحسين خدمة الإنترنت، وهي بالمناسبة الأغلى في العالم والأسوأ لناحية نوعية الخدمة.
وحين نعلم أنَّ المسألة لم تعد من الكماليات ولا هي ترفٌ في الحياة، بل هي ضرورة من الضرورات، فعندها لا بدَّ للحكومة وتحديداً لوزير الإتصالات، أن يعطي هذه المسألة الأولوية المطلقة.
هناك حدَّان لهذه المسألة ولا بدَّ من أخذهما بعين الإعتبار:
الحد الأول هو مصلحة المواطن والحفاظ على قدرته المالية في تحمُّل أكلاف المعيشة، والحد الثاني هو خزينة الدولة وما تجنيه من عائدات الخليوي.
إنطلاقاً من هذا المعطى، كيف بإمكان الدولة أن توفِّق بين ما تجنيه من عائدات الخليوي، وبين ضرورة حرصها على جيب المواطن؟
هذا هو التحدي الأكبر الذي يواجه وزير الإتصالات وهو له جمال الجرّاح، الذي بالتأكيد يعكف مع فريق عمله في الوزارة على إيجاد حلٍّ وسط بين ما تجنيه الخزينة وما يتكبده المواطن، وفي المحصِّلة فإنَّه حين تنخفض الأسعار يصبح بإمكان المواطن أن يستخدم الخليوي بشكل أكبر، وعندها تكون عائدات خزينة الدولة هي نفسها تقريباً.
وما ينطبق على الإتصالات الخليوية، ينطبق أيضاً على الإنترنت:
كلما كانت خدمة الإنترنت سريعة ومنخفضة التكلفة، كلما عمد المواطن إلى إستهلاكها بشكل أكبر، ولا بدَّ من التذكير أيضاً أنَّ الإنترنت دخلت إلى المدارس حيث أنَّ الطلاب يتعلَّمون بواسطة الألواح الذكية tablets وليس فقط عبر الكتب الورقية، وهذا سبب جوهري لتحسين وضع الإنترنت التي لم تعد مسألة إختيارية بل أصبحت مسألة ضرورية وإلزامية.
إنطلاقاً من كل ذلك، فإن وزير الإتصالات جمال الجرّاح مدركٌ هذه التحديات وهو عازمٌ على المعالجة بأسرع وقت ممكن ليترك بصمة إيجابية في هذه الوزارة الحيوية.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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