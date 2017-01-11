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وزير السياحة يحمل معه نجاحاته في الإعلام إلى السياحة
إنَّه خيرُ خلف لخير سلف... وزير السياحة الجديد أواديس كيدانيان، ليس بعيداً عن جو السياحة، فهو إبن المهنة، إعلامي من الطراز الأول حيث كان مديراً لإذاعة صوت فان التابعة لحزب الطاشناق العريق. مسؤوليته كمدير لإذاعة، على مدى سبعة أعوام، من العام 2009، جعلته خبيراً في نبض الناس وأمزجتهم وحبهم للحياة، وهل أفضل من السياحة في التعبير عن حب الحياة؟
***
تسلَّم الوزير الشاب وزارةً كاملة الأوصاف من الوزير ميشال فرعون، الذي ترك بصماتٍ مشرِّفة في وزارة السياحة، فحوَّلها إلى وزارة استراتيجية.
ففي عهده انتشرت المهرجانات السياحية في الصيف، وتم إحصاء أكثر من مئة مهرجان، وكان أحياناً يفتتح مهرجانين في اليوم الواحد.
تنقَّل بين بعلبك وجبيل وصور وإهدن وبشري وطرابلس، ولم يترك منطقة إلا ووضع فيها بصمته السياحية. أطلق منذ أكثر من عامين خطة وزارة السياحة التي حملت عنوان لبنان يحب الحياة، وجعل من كل ثالث يوم أحد من أيار يوم السياحة اللبنانية.
***
تحوَّلت السياحة في لبنان 365 يوماً سياحة، وهذا بالفعل وليس بالقول:
فهناك سياحة للمهرجانات التي تمتدُّ على طول موسم الصيف وتبلغ شهر تشرين الأول. وهناك السياحة الشتوية التي تعزَّزت تباشيرها هذه السنة بموسم تزلج واعد، حيث يتوقع أن تغطي هذا الشهر وشهر شباط، والشيء المهم في السياحة الشتوية أنها تتزامن مع العطلة في بعض الدول العربية، بين كانون الثاني وشباط، ولذا يؤمل من السيَّاح العرب أن يعودوا إلى لبنان بعد الغياب في السنوات العجاف.
***
هذا الواقع متنبِّهٌ له جيداً الوزير أواديس كيدانيان، ولهذا فهو، ومنذ تسلّمه حقيبة السياحة حتى باشر مع فريق عمل الوزارة في وضع خطة لإنعاش السياحة وبالأولوية:
توفير الحد الأدنى للبنى التحتية المطلوبة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، المطلوب أن يكون الوصول إلى أماكن التزلج سلساً وغير مطوَّق باختناقات السير، وهنا لا بدَّ من أن تُنسِّق الدوائر المختصة في وزارة السياحة مع بلديات البلدات التي فيها تزلُّج، ومع وزارة الداخلية في مجال تأمين الطرقات صعوداً ونزولاً إلى مراكز التزلج.
أما الأولوية الثانية، ففي مراقبة الأسعار لئلا تتحوَّل السياحة إلى عملية نهب موسمية للرواد، وهنا لا بدَّ من التنسيق مع وزارة الإقتصاد ولا سيَّما مصلحة حماية المستهلك.
ومسألة مراقبة الأسعار لا تقتصر فقط على السياحة الشتوية بل تتعداها إلى مراقبة كل شيء بما فيها التاكسيات والحجوزات، لئلا يشعر السائح بأنه وقع في كمين مادي لا يخرج منه إلا فارغ الجيوب.
***
كلُّ هذه القطب المخفية هي في واقع الأمر ليست مخفية، ويدركها وزير السياحة الجديد، وكما كان بارعاً في عمله الإعلامي، فهو بالتأكيد سيبرع في عمله في السياحة، أليس الإعلام والسياحة توأمين؟
الإعلام والسياحة يكمِّلان بعضهما البعض:
السياحة من دون إعلام كالكنوز داخل العلب، لا يراها أحد، والإعلام من دون سياحة يفقد وجهه المحبب.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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