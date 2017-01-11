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مسؤوليات ما بعد نجاح الزيارة الرئاسية
لا بديل من لبنان، يقول الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد المحادثات مع الرئيس ميشال عون في الرياض، ولا بديل في لبنان من الاعتدال وعودة الأمور مع الأشقاء الى مدارها الصحيح، كما يرى اللبنانيون الذين حمل رئيسهم المودة والصداقة الى السعودية وعاهلها الذي يتقدم الجميع في معرفة لبنان ومحبته. فليس أكبر من حاجة العرب الى لبنان الذي كان يسميه صحافي القرن محمد حسنين هيكل الشرفة الجميلة في المبنى العربي سوى حاجة لبنان الى العمق العربي.
والكل يحتاج الى المزيد من التمسك بالعروبة في مواجهة التردي نحو التشنّج والانقسامات والصراعات الطائفية والمذهبية والاتنية بفعل الجهالة المحلية والخبث الاقليمي والدولي لخدمة مصالح خطيرة. ومن هنا تركيز الرئيس عون على الاستقرار بكل جوانبه والوجوه، وتركيز الملك سلمان على وجوب أن يبقى لبنان رمز التعايش الطائفي لأنه أساس استقراره الذي يهمّ السعودية كما استقرار كل العرب.
وكل شيء يوحي ان الزيارة الرئاسية ناجحة. أولا على صعيد العلاقات الشخصية، بحيث أعلن الملك سلمان ثقته بأن الرئيس عون سيقود لبنان الى برّ الأمان والاستقرار. وثانيا على صعيد العلاقات بين البلدين لجهة المحافظة على العلاقات التاريخية وتطويرها، بحيث بدأت ورشة عمل لدراسة المواضيع التي أثارها رئيس الجمهورية اقتصاديا وأمنيا وعسكريا وسياحيا. فضلا عما سمّاه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير تكثيف التشاور السياسي بعد محادثاته مع نظيره اللبناني جبران باسيل الذي تحدث عن العودة الى طبيعة الأمور.
لكن نجاح الزيارة يرتب علينا مسؤوليات بمقدار ما يعطينا من اتفاقات وتفاهمات. فالوطن الصغير والمملكة في شرق أوسط يغلي بالحروب والاضطرابات وصدام المشاريع. والارهاب ليس الخطر الوحيد الذي يشغل المنطقة. فضلا عن ان الحرص المشترك على الدعوة الى حلول سياسية لكل الأزمات يتطلب القراءة في كتاب جيوسياسي واحد عن المستقبل العربي. واذا كان الملك سلمان يقول ان بلاده لا تتدخل في شؤون لبنان الداخلية، فان اللبنانيين الذين يطلبون التدخل عادة مُطالبون بوضع حدّ لأي تدخل خارجي آخر.
كيف؟ تلك هي المسألة. فالسياسة الخارجية لأي بلد هي الوجه الآخر للسياسة الداخلية. والتزام سياسة خارجية عنوانها الابتعاد عن الصراعات والتزام ميثاق الجامعة العربية يفرض اتفاق اللبنانيين على السياسة الداخلية، وامتناع أي طرف لبناني عن ممارسة سياسة خارجية خاصة به أو اقامة تحالفات اقليمية مضرّة بلبنان وميثاق الجامعة العربية.
الآن بدأنا نشتغل سياسة بعدما كنّا نشتغل ببعضنا بعضا، يقول الرئيس سعد الحريري. والامتحان العملي ليس فقط في قانون الانتخاب والموازنة والابتعاد عن المحاصصة ومكافحة الفساد بل أيضا في تطبيق المعنى النبيل للسياسة وهو فنّ ادارة شؤون الناس.
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رفيق خوري
ولد رفيق خوري في مشتى الحلو عام 1936 وتعلم في مدرسة ابن خلدون ثم علّم فيها . بعد أن اخذ البكلوريا بدأ دراسة الحقوق في الجامعة ولكن الظروف السياسية الصعبة أجبرته للهرب إلى لبنان بعد أن قضى فترة قصيرة في الحبس لميوله اليساريه . وسرعان ما تعرف بالعاملين في مجال الصحافة في لبنان وأخذ يكتب في عدة جرائد ومجلات حيث استقر فيه المطاف في دار الصياد وبسرعة رأس تحرير مجلة الصياد لمدة طويلة ثم رأس ولا يزال تحرير جريدة الأنوار . يعمل بالسياسة إلى جانب الصحافة ويعتبر من أكثر المدافعين عن حرية الرأي وحرية التعبير ومن ألمع الصحفيين في الشرق الأوسط . في بداية حياته كان له كتابي شعر الأول ( زنبق ودم ) كتبه في مشتى الحلو وفي بداية اغترابه عنها حيث ييبث في هذا الكتاب كل الحنين والشوق لسهرات المشتى وأيامها وخاصة أنه كان لا يستطيع المجيء إليها كذلك عبر في الكتاب عن أفكاره الثورية ودفاعه عن الثورات العربية والعالمية . ثم كان كتابه الثاني الذي وصف فيه بيروت ( بمدينة الحجارة ) . وبعد ذلك توقف عن كتابة الشعر والتزم السياسة والصحافة والمقالات الأدبية وخاصة فيما يتعلق بفيروز والرحابنة الذي كان معهم منذ البداية وكتب لهم أكثر من ثلاثة عشر اسكتش حسب ما قاله منصور الرحباني وكان ولا يزال من أكثر المقربين منهم حتى أن عاصي الرحباني في أواخر حياته كان يعتمد عليه ليعرف ما يدور في العالم .
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