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لهذه الأسباب يطمئن اللبنانيون إلى الوزير سيزار أبي خليل
لم يحدث في تاريخ الحكومات في لبنان أن تدرَّج مستشارٌ مع وزيرين ليُصبح في المرة الثالثة هو الوزير. وزير الطاقة والمياه في الحكومة الجديدة المهندس سيزار أبي خليل فعلَها، فكان مستشاراً للوزير جبران باسيل، ثم مستشاراً للوزير أرتور نظاريان، ليُصبح في المرة الثالثة هو الوزير.
سيزار أبي خليل يحفظ ملفات الطاقة عن ظهر قلب:
يعرف القطبة المخفية في السدود، ويعرف لغز معامل التوليد ولماذا تأخَّر تشغيلها، ويعرف خفايا استيراد الفيول، ويعرف الحاجة إلى باخرتي التوليد، وأنه إذا ما بقي الوضع على ما هو عليه، فقد يكون البلد في حاجة إلى باخرة توليد ثالثة. ويعرف معضلة المولِّدات الخاصة وكيف أنَّ مافيات هذه المولِّدات تتَّفق في ما بينها لسحب ما تبقى من أموال من جيوب المواطنين. وأكثر من كلِّ ذلك يعرف قضية بلوكات الغاز والمراسيم المتعلقة بها والشفافية المطلوبة.
لم يتغيَّر شيء على الوزير سيزار أبي خليل منذ العام 2009 وحتى اليوم، أمضى هذه الأعوام السبعة مستشاراً، ولم يتكلَّف حين تشكَّلت الحكومة سوى الإنتقال من مكتب المستشار إلى مكتب الوزير، وهو المكتب الذي يعرفه حين كان يُقدِّم الإستشارة، وهو اليوم يعرفه حين يتَّخذ القرار.
ماذا يطلب المواطن من الوزير الشاب سيزار أبي خليل؟
يطلب المواطن في بيروت والجبل والبقاع والشمال والجنوب، ما يطلبه إبن بليبل، مسقط رأس الوزير:
يطلب الكهرباء أربعاً وعشرين ساعة على أربعٍ وعشرين.
يطلب فاتورة كهرباء بأسعار معقولة ومقبولة.
يطلب توحيد الأسعار بين كهرباء الدولة وكهرباء المولِّد.
يطلب شفافيةً في العدادات بحيث يدفع ما يستهلك، لا أكثر ولا أقل.
يطلب واقعيةً في أسعار المحروقات، فلماذا هناك كارتيل نفط يجتمع أسبوعياً ليحدد الأسعار.
يطلب تحرير الإستيراد، فلا يعود يقتصر على بضعة كبار يحكمون السوق ويتحكمون به.
المواطن، مع وجود سيزار أبي خليل في وزارة الطاقة، يشعر بالإطمئنان لأنه بذلك يُعطي خبزه للخبار من دون أن يأكل نصفه.
مع الوزير سيزار أبي خليل، لا مكان لمناقصات هي أشبه بتوزيع مغانم. فكلفة معامل التوليد يجب أن تُحسَب على القرش ولا يجوز أن تكون هناك ملايين ضائعة، والأمر عينه يجب أن ينطبق على كلفة التشغيل والصيانة.
بإمكان الوزير سيزار أبي خليل أن يكون الدرس للآخرين، فوزارته هي من أكثر الوزارات إثارةً للجدل لجهة المناقصات والعمولات والصفقات، لكنها معه تقف عند أعتاب الوزارة، وبأدائه يكون قد سدد ضربةً موجعة لمَن يعتبرون أنَّ الطاقة هي منجم الكوميسيونات.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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